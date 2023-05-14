Внаслідок удару росіян по Приморському Запорізької області загинула людина, поранено 5 осіб, в тому числі дитина, - ОВА

Внаслідок обстрілу села Приморське Запорізької області у неділю постраждало 6 осіб, з них 7-річна дівчинка, один з чоловіків помер у лікарні, ще один перебуває у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Запорізької ОВА Юрій Малашко написав у телеграмі.

Він зазначив: "Трагічний день дня Приморського та всієї Запорізької області. В результаті ворожих обстрілів постраждало 6 місцевих жителів, серед них малолітня дитина.

24-річний хлопець у вкрай важкому стані помер у лікарні. 30-річний чоловік досі у важкому стані. Троє, у тому числі дитина - середньої важкості. Одному постраждалому надали допомогу амбулаторно".

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