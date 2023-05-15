Евакуацією цивільних загарбники намагаються приховати контррозвідувальні та фільтраційні заходи, які проходять на окупованих територіях, - ГУР МО

Російські загарбники проводять примусову депортацію під виглядом евакуації з територій, де, як вони вважають, будуть йти бойові дії. Не хочуть, щоб населення спостерігало за їхньої підготовкою до боїв та бояться партизанського руху і внутрішнього спротиву.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни в Запорізькій області евакуюють своїх прибічників та колаборантів. Одночасно вони намагаються вивозити документи та матеріальні засоби - побутову техніку, викрадені автівки тощо, які можуть бути потенційно знищені внаслідок бойових дій. Тобто все, що для них є цінним, вони вивозять", - розповів він.

Представник ГУР зазначив, що окупанти під прикриттям так званої евакуації цивільного населення насправді проводять контррозвідувальні та фільтраційні заходи на тих територіях, де, на їхню думку, скоро йтимуть активні бойові дії.

"Крім того, вони проводять примусову депортацію під виглядом евакуації з територій, де, як вони вважають, будуть йти бойові дії. Вони, по-перше, не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньої підготовкою до боїв – тобто це певні контррозвідувальні заходи. Це також і фільтраційні заходи, оскільки насамперед відбувається вивіз проукраїнського населення. І по-друге, росіяни бояться проведення на цих територіях якогось партизанського руху і внутрішнього спротиву", - зазначає Черняк.

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