УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10347 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 183 9

Зараз вирішальний момент в опорі України проти агресивної війни, - Сунак

зеленський,британія,сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що зустріч із президентом Володимиром Зеленським відбувається у "вирішальний момент опору України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

"Це вирішальний момент в опорі України жахливій агресивній війні, яку вона не обирала і не провокувала. Їм потрібна постійна підтримка міжнародного співтовариства, щоб захиститися від шквалу безжальних і невибіркових атак, які вже більше року є їхньою щоденною реальністю. Ми не повинні їх підвести", - наголосив Сунак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський повідомив про візит до Лондона: заплановані предметні переговори з Сунаком тет-а-тет і делегаціями

Автор: 

Велика Британія (5535) Сунак Ріші (183)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це Зямі знов МІ-6 тикатиме в пику завгоспа, а з нього як з гусака вода. Відморозиться і всьо.
показати весь коментар
15.05.2023 10:42 Відповісти
Сунак теж на тропі віини -- респект .
показати весь коментар
15.05.2023 10:45 Відповісти
Здається що він топить за нас більше ніж деякі місцеві
показати весь коментар
15.05.2023 11:42 Відповісти
за цей час,що йшла зброя в Україну ..і рашисти підготувались.поробили укріплення
показати весь коментар
15.05.2023 10:52 Відповісти
Під Херсоном це їм не допомогло
показати весь коментар
15.05.2023 11:18 Відповісти
так,...але..співпали ряд обставин...наступ ЗСУ....розбиті мости... перервана логістика...команда Суровікіна про відступ...
показати весь коментар
15.05.2023 11:44 Відповісти
у тебя савик есть сомнения...?
показати весь коментар
15.05.2023 10:59 Відповісти
Сунак красава, респект і уважуха. Недарма проти нього такий антипіар розгорнули перед виборами - орки щось знали.
показати весь коментар
15.05.2023 10:57 Відповісти
 
 