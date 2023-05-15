Зараз вирішальний момент в опорі України проти агресивної війни, - Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що зустріч із президентом Володимиром Зеленським відбувається у "вирішальний момент опору України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

"Це вирішальний момент в опорі України жахливій агресивній війні, яку вона не обирала і не провокувала. Їм потрібна постійна підтримка міжнародного співтовариства, щоб захиститися від шквалу безжальних і невибіркових атак, які вже більше року є їхньою щоденною реальністю. Ми не повинні їх підвести", - наголосив Сунак.

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