Морпіхи знищили російський плавзасіб з окупантами, знищено 9 військових РФ, - ВМС ЗСУ
Минулої доби військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищили плавзасіб ворога та 9 російських окупантів.
Про це у Facebook повідомили Військово-морські сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Минулої доби особовим складом частин морської піхоти та іншими підрозділами ВМС ЗС України було знищено 9 окупантів та один плавзасіб", - йдеться в повідомленні.
Остаточні втрати окупантів уточнюються.
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