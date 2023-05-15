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Новини Війна
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Морпіхи знищили російський плавзасіб з окупантами, знищено 9 військових РФ, - ВМС ЗСУ

зсу

Минулої доби військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищили плавзасіб ворога та 9 російських окупантів.

Про це у Facebook повідомили Військово-морські сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої доби особовим складом частин морської піхоти та іншими підрозділами ВМС ЗС України було знищено 9 окупантів та один плавзасіб", - йдеться в повідомленні.

Остаточні втрати окупантів уточнюються.

Також читайте: У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 російських кораблів, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Морпіхи знищили російський плавзасіб з окупантами, знищено 9 військових РФ, - ВМС ЗСУ 01

Автор: 

ВМС (1375)


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Топ коментарі
+12
"на маленькам плату..."
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15.05.2023 12:55
+5
Чтоб раками наполнить
Форму, в которой я тону...
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15.05.2023 13:04
+4
Возможно, один из этих 9 Му-Му и стал 200.000-ным. Автомобиль ему в студию !!!
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15.05.2023 13:13
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"на маленькам плату..."
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15.05.2023 12:55 Відповісти
Чтоб раками наполнить
Форму, в которой я тону...
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15.05.2023 13:04 Відповісти
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15.05.2023 13:02 Відповісти
російський плавзасіб...

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15.05.2023 13:05 Відповісти
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15.05.2023 13:46 Відповісти
раки швидко ростуть. Думаю, наші раки цьогоріч будуть найкрупніші у Європі.
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15.05.2023 13:08 Відповісти
Стали морськими витязіми навічно. Они утонули.
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15.05.2023 13:09 Відповісти
Возможно, один из этих 9 Му-Му и стал 200.000-ным. Автомобиль ему в студию !!!
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15.05.2023 13:13 Відповісти
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16.05.2023 07:54 Відповісти
закабзонілися
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15.05.2023 13:15 Відповісти
Браконьеров обнулили.
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15.05.2023 13:30 Відповісти
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15.05.2023 13:52 Відповісти
🤣🤣🤣
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15.05.2023 14:02 Відповісти

Нучо, как палпавале?
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15.05.2023 14:12 Відповісти
 
 