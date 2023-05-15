Морпіхи знищили російський плавзасіб з окупантами, знищено 9 військових РФ, - ВМС ЗСУ

Минулої доби військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищили плавзасіб ворога та 9 російських окупантів.

Про це у Facebook повідомили Військово-морські сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої доби особовим складом частин морської піхоти та іншими підрозділами ВМС ЗС України було знищено 9 окупантів та один плавзасіб", - йдеться в повідомленні.

Остаточні втрати окупантів уточнюються.

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