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Грузія надала перший дозвіл на прямі авіарейси російській компанії

літак,авіація

Із 17 травня російська компанія "Азимут" зможе здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі. Ще п’ять компаній чекають на дозвіл.

Про це в ефірі телеканалу "Імеді" заявив голова Управління цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі, передає Цензор.НЕТ.

"З них (з 5 компаній, що подали запит. - Ред.) уже було перевірену одну компанію, а саме "Азимут", яка зможе обслуговувати польоти із 17 травня. Сьогодні відповідний дозвіл видало Управління цивільної авіації Грузії", – оголосив він.

Голова регулятора наголосив, що жодна російська компанія, яка перебуває під санкціями, дозволу на польоти в Грузію не отримає; так само не допустять і літаки, які не обслуговує виробник.

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Нагадаємо, 10 травня російський диктатор Володимир Путін видав указ, яким скасував візовий режим для громадян Грузії. Також він зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії. Зурабішвілі назвала це "провокацією" та запропонувала "запровадити тримісячні візи" для росіян. Голова правлячої партії Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме прямі санкції проти РФ. МЗС України назвало курс Грузії, 20 % території окуповані РФ, "угодою з дияволом".

Грузія (1840) росія (64871) авіасполучення (3064)


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Топ коментарі
+73
Бажаю цим ідіотам, щоб перший же літак був з орками, які прилетять з воплями «своихнебросаем!!!»
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15.05.2023 18:08
+70
Молодці так країну просрати даже прохфесор януческу не зміг би.
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15.05.2023 18:09
+52
Співчуваю притомним грузинам...
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15.05.2023 18:09
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Просто питання «фсбшний» Ярмак чим керує?Дай **** зрозумілу відповідь?Вибачаюсь за різкіст
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15.05.2023 19:34 Відповісти
Все ще маю надію, що грузини і грузинський уряд - це різні речі. Адже в нас теж був Яник і уряд Азарова... Але якщо рейси в рашу стануть популярними серед грузинів, то "штош"... дуже шкода.
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15.05.2023 19:34 Відповісти
у нас и зараз уряд майских шашликов, отводивший войска "ат линии разграничения", заглядывавший в глаза путину в поисках "мира".
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15.05.2023 20:26 Відповісти
Коли вже бидлятина перестане сємачкі з лайна віколупувати?
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16.05.2023 07:43 Відповісти
Вот вам и "грузинське чудо"
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15.05.2023 19:40 Відповісти
И Саакашвили умирает.
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15.05.2023 20:29 Відповісти
может лучше умереть и не видеть этого позора своей нации....
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16.05.2023 00:48 Відповісти
2014 року росія захопила Крим, частину Донбасу.
Скасували з 2014 до 22.02. 2022 поїзди, авіа рейси до росії?
Депутати каталися до москви, Криму.
Натовп чиновників має громадянство росії.
шуфричі - опзж. голосують разом із слугами.
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15.05.2023 19:45 Відповісти
Это Россия отменила, а не Грузия. Россия же душила Грузию санкциями и задушила. Нас просто сложнее душить, так как мы слишком большие для России.
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15.05.2023 20:28 Відповісти
Вы с неба спрыгнули? Авиасобщение с накацапией было прервано еще в 2015-м.
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15.05.2023 21:16 Відповісти
Минус 20% територій вбивали людей територія досі під окупацією вони їм польоти дають в такій ситуації що зараз повномаштабка йде і весь світ проти цього лайна.Не розумію владу Грузиї ви там зовсім й"бнулися?Народу Грузії ви будите досі терпіти ці знущання влади і наплив цього фсбшного російського лайна на своїй землі?
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15.05.2023 19:47 Відповісти
Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очінь класна, "Тузік" вкусний. Лесь Подерв'янський - классики уже все описали.
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15.05.2023 19:56 Відповісти
Кікабідзе в труні перевертається...
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15.05.2023 20:01 Відповісти
Так навіщо ми за них мазу тянім
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15.05.2023 20:07 Відповісти
Чув що підсанкційні товари з США і ЄС ідуть у паРашку контрабандою через територію Грузії, навіть мікрочіпи. Цікава петрушка.
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15.05.2023 20:16 Відповісти
Госдеп давай санкции. Хватит сопли жевать.
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15.05.2023 20:28 Відповісти
Раньше в бане поднять с пола кусок мыла боялся русский, а теперь - грузин...
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15.05.2023 20:33 Відповісти
"Це провокація " сказала Зурабішвілі спускаючись по трапу у Внуково (чи ще в якомусь єропорту)
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15.05.2023 20:37 Відповісти
Хитрожопость и отгороженность превосходят у грузинов желание быть цивилизованной страной. Как раз пора становиться в позу , то есть стать грузинской народной республикой России, и это после того как раша отобрала 30% территории. Понять не возможно , вызывает легкое омерзение.
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15.05.2023 20:51 Відповісти
Потім хай не ниють, коли їх окупують 😡
Ми пам'ятаємо про їхню "підтримку" наших ЗСУ.
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15.05.2023 20:51 Відповісти
Тепер літаки кацапів офіційно будуть перевозити кацапську десантуру в Тбілісі. Бо у 2008 році Буш-молодший був проти.
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15.05.2023 20:54 Відповісти
Політична простітуція...
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15.05.2023 21:00 Відповісти
Торгаші свободою своїх громадян захополи владу в Грузії. Де ви, горді і волелюбні грузини?
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15.05.2023 21:03 Відповісти
ну не підараси!!??
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15.05.2023 21:05 Відповісти
***** вчергове розвів грузинів - як котят .
Так принизливо танцювати під кацапську дудку ех-х , генацвале .. Жаль .!
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15.05.2023 21:06 Відповісти
Давно бомбили їх кацапи.
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15.05.2023 22:12 Відповісти
Чекайте, грузини, скоро (уйло вас прийде асвабаждать і денацифіцировать
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15.05.2023 23:02 Відповісти
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15.05.2023 23:18 Відповісти
а как те компании проверяют? а если в самолет(ы) запихать десантников, которые не хотят помирать в украинской земле и "повторить", как любит Хйло, "компания" же ничего против не скажет? как раз под выборы, да и кацапов там тоже набралось наверное прилично - оперативно "мобилизацию" провести, народ подготовленный, в смысле, практически без мозгов.
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16.05.2023 01:10 Відповісти
да.....,
теперь Грузинская роССийская республика????

А как же гордость?
Грузины, будете и дальше смоктать у пропарашенских правителей???

Жаль.....
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16.05.2023 07:24 Відповісти
Скоро найдут,,грузино- бандеровцев". Просто тупые идиоты.
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16.05.2023 09:29 Відповісти
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