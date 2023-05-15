Грузія надала перший дозвіл на прямі авіарейси російській компанії

Із 17 травня російська компанія "Азимут" зможе здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі. Ще п’ять компаній чекають на дозвіл.

Про це в ефірі телеканалу "Імеді" заявив голова Управління цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі, передає Цензор.НЕТ.

"З них (з 5 компаній, що подали запит. - Ред.) уже було перевірену одну компанію, а саме "Азимут", яка зможе обслуговувати польоти із 17 травня. Сьогодні відповідний дозвіл видало Управління цивільної авіації Грузії", – оголосив він.

Голова регулятора наголосив, що жодна російська компанія, яка перебуває під санкціями, дозволу на польоти в Грузію не отримає; так само не допустять і літаки, які не обслуговує виробник.

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Нагадаємо, 10 травня російський диктатор Володимир Путін видав указ, яким скасував візовий режим для громадян Грузії. Також він зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії. Зурабішвілі назвала це "провокацією" та запропонувала "запровадити тримісячні візи" для росіян. Голова правлячої партії Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме прямі санкції проти РФ. МЗС України назвало курс Грузії, 20 % території окуповані РФ, "угодою з дияволом".