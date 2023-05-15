Ісландія подарує Україні польовий госпіталь

Парламент Ісландії підтримав пропозицію про передачу Україні польового госпіталя.

Про це оголосила прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У своєму Twitter прем’єр заявила, що усі партії в Альтингу підтримали пропозицію про те, щоб Ісландія подарувала Україні польовий шпиталь.

"Ми дотримуємося рішення допомагати Україні: цей жест є символом нашої незмінної солідарності", – зазначила Якобсдоттір.

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Нагадаємо, у березні прем’єр Ісландії разом з міністром закордонних справ приїздила до Києва, а на початку травня брала участь у саміті лідерів Північної Європи та України у Гельсінкі.