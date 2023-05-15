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Ісландія подарує Україні польовий госпіталь
Парламент Ісландії підтримав пропозицію про передачу Україні польового госпіталя.
Про це оголосила прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
У своєму Twitter прем’єр заявила, що усі партії в Альтингу підтримали пропозицію про те, щоб Ісландія подарувала Україні польовий шпиталь.
"Ми дотримуємося рішення допомагати Україні: цей жест є символом нашої незмінної солідарності", – зазначила Якобсдоттір.
Нагадаємо, у березні прем’єр Ісландії разом з міністром закордонних справ приїздила до Києва, а на початку травня брала участь у саміті лідерів Північної Європи та України у Гельсінкі.
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В Генпрокуратурі сліпі та недолугі сидять і тільки за ПОСАДИ тримаються!!!
Мабуть, уже допитали рахамію та осіб разом з ним, які фокалися для самопіару, а Українцям горе принесли у сім'ї !!
А можливо! Це було зроблено навмисно, для ворога???
Дивна бездіяльність ДБР чи СБУ, за смерть Захисників та знищення майна військового Державного, жоден із служок не поніс покарання!!!
Співпадіння чи корупція???