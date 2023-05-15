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Ісландія подарує Україні польовий госпіталь

ісландія

Парламент Ісландії підтримав пропозицію про передачу Україні польового госпіталя.

Про це оголосила прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У своєму Twitter прем’єр заявила, що усі партії в Альтингу підтримали пропозицію про те, щоб Ісландія подарувала Україні польовий шпиталь.

"Ми дотримуємося рішення допомагати Україні: цей жест є символом нашої незмінної солідарності", – зазначила Якобсдоттір.

Також читайте: Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Нагадаємо, у березні прем’єр Ісландії разом з міністром закордонних справ приїздила до Києва, а на початку травня брала участь у саміті лідерів Північної Європи та України у Гельсінкі.

Автор: 

Ісландія (88) допомога (8280)


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Дякуємо друзі, спасибі за все.
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15.05.2023 21:20 Відповісти
Надіюсь, хоч про цей госпіталь депутатам Слуги народу не розкажуть, а вони відповідно не викладуть дані про його місце знаходження. Як це було минулого разу.
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15.05.2023 21:28 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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15.05.2023 21:48 Відповісти
Пильнуйте ШПИТАЛЬ від служок каломойських, особливо від рахамій, бо принесуть горе та смерть, як у Яворівському Центрі!!
В Генпрокуратурі сліпі та недолугі сидять і тільки за ПОСАДИ тримаються!!!
Мабуть, уже допитали рахамію та осіб разом з ним, які фокалися для самопіару, а Українцям горе принесли у сім'ї !!
А можливо! Це було зроблено навмисно, для ворога???
Дивна бездіяльність ДБР чи СБУ, за смерть Захисників та знищення майна військового Державного, жоден із служок не поніс покарання!!!
Співпадіння чи корупція???
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16.05.2023 00:06 Відповісти
 
 