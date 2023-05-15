Підліток підірвався на російській міні на Херсонщині, - ОВА

У селі Трифонівка Великоолександрівської громади Херсонської області 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, залишену армією РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

Через детонацію підліток дістав тяжкі травми.

Пораненого шпиталізували до найближчого медзакладу, готується евакуація до лікарні в Кривому Розі.

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