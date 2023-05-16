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Україна отримала комплекс ППО Samp-T від Франції та Італії, - ЗМІ
За даними видання La Stampa, Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців", — йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, 21 лютого прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні анонсувала передачу Україні шостого пакета військової допомоги, що буде включати ЗРК SAMP-T, а також комплекси ППО Skyguard і Spike.
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass #550966
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+10 Jimmy Hill
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+5 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар16.05.2023 01:11
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Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана
тільки пускових мабуть 3-4
"Єдиний телемарофон" бачив останній раз у листопаді (в селі не було інтернету).
Немає просто слів - ви подивіться в якому "тіпа" підвалі він веде репортаж!!!
Клоуни 95го роблять цирк у такі часи!
https://www.youtube.com/watch?v=IWFC2crQNLM