Україна отримала комплекс ППО Samp-T від Франції та Італії, - ЗМІ

За даними видання La Stampa, Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців", — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, 21 лютого прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні анонсувала передачу Україні шостого пакета військової допомоги, що буде включати ЗРК SAMP-T, а також комплекси ППО Skyguard і Spike.

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