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Україна отримала комплекс ППО Samp-T від Франції та Італії, - ЗМІ

samp-t

За даними видання La Stampa, Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців", — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, 21 лютого прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні анонсувала передачу Україні шостого пакета військової допомоги, що буде включати ЗРК SAMP-T, а також комплекси ППО Skyguard і Spike.

Також читайте: 90% ефективності ППО стосується лише певних крилатих ракет та іранських дронів, але не С-300, керованих авіабомб, "Іскандерів", - Повітряні сили

Автор: 

Італія (1567) ППО (3172) Франція (3053)


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Топ коментарі
+15
Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять. Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана
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16.05.2023 01:41
+10
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16.05.2023 01:58
+5
Пора додовбати той кримський мост
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16.05.2023 01:11
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Пора додовбати той кримський мост
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16.05.2023 01:11 Відповісти
SoglaSis6ka,i es4e pomojku-kacabad!
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16.05.2023 01:17 Відповісти
Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять. Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана
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16.05.2023 01:41 Відповісти
это для смешить "искандеры". Для моста к нам другие приехали.
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16.05.2023 01:37 Відповісти
"Стреляй, Глеб Егорич! - Уйдут проклятие!"
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16.05.2023 04:38 Відповісти
...в китай он гад рвется, там есть где спрятатся , ....у студера мотор втрое, еще чуть-чуть и балони не сдюжат
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16.05.2023 06:21 Відповісти
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16.05.2023 01:58 Відповісти
Чекаємо!
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16.05.2023 04:09 Відповісти
***** собі. 20 чоловік на обслуговування однієї установки. Чи я щось не так зрозумів?
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16.05.2023 02:30 Відповісти
в ЗРК SAMP-T входить не одна "установка"
тільки пускових мабуть 3-4
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16.05.2023 03:23 Відповісти
Взагалі SAMP-T не ЗРК (комплекс) а ЗРС (система), в статті помилка. А ЗРС складається з багатьох складових (різноманітні РЛС, кабіни управління, пускові установки, транспортнозаріджаючі машини та т.і.), для кожної ЗРС різний склад.
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16.05.2023 09:56 Відповісти
Дуже добре - забагато ППО не буває і його знайдуть де застосувати (звісно, за виключенням сумнозвісного Хмельницького, бо на комусь треба зекономити).
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16.05.2023 02:59 Відповісти
не говоріть дурниць - в Київ по центру також прилітало
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16.05.2023 03:24 Відповісти
Прилітало багато по кому і цілком зрозуміло, що Київ має бути значно більш захищеним як столиця, і як місто з набагато більшою кількістю населення. В Хмельницькому проблема в тому, що місто взагалі не захищене (немає навіть ознак роботи ППО) ні від ракет, ні від безпілотників і ще після минулого удару "шахедами" про це говорили, але висновків не було зроблено і ворог цим знову скористався. Якщо не вистачає чим прикрити, то не варто тримати там повними склади, тим паче, якщо вони відомі рашистам ще за часів "совка".
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16.05.2023 22:30 Відповісти
Це дуже -дуже-дуже добре. SAMP -T це европейський аналог Петріота. Він також може збивати балістичні ракети і діє на великих відстанях.
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16.05.2023 03:20 Відповісти
Не Петріота а RIM-161 Standard Missile 3 . В SAMP -T використовують ракети Астер які використовуються і на кораблях.
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16.05.2023 04:40 Відповісти
Просто я пишу завжди пости так, щоб було зрозуміло навіть домогосподаркам) По-друге ви, мабуть, капітан очевидність) Звісно, Петріоти і SAMP-Т, це пускова, RIM-161 Standard Missile 3 -це тип ракети. Астер- це теж тип ракети. Тому ви неправі. Тому що я про тип ракети, нічого не писав! Бо нам саме надали ракети SM3, бо ми просили саме для захисту від кинжалів. І Астер теж вміють збивати балистику. Ми для тих цілей і вимогали SAMP-Т. Гірше ,краще, це вже інше питання, практика покаже. Я сказав, що обі ці установки( звісно з тими ракетам, які нам надали, бо інших ракет в нас і немає ) повинні вміти збивати балістику. Так воно і є. Тому, скажіть, в чому я не правий?)
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16.05.2023 13:12 Відповісти
Спасибо Италии и Франции!
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16.05.2023 03:42 Відповісти
Щойно подивився ролик ТСН про ракетний удар, який проходить зараз і повітряну тривогу.
"Єдиний телемарофон" бачив останній раз у листопаді (в селі не було інтернету).
Немає просто слів - ви подивіться в якому "тіпа" підвалі він веде репортаж!!!
Клоуни 95го роблять цирк у такі часи!

https://www.youtube.com/watch?v=IWFC2crQNLM
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16.05.2023 04:48 Відповісти
Десь читала що місцеві спеціалісти це не тільки українці, а й військові країн донорів. Може так і є...
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16.05.2023 07:49 Відповісти
Ну нарешті. Не пройшло й півроку. Ще Нідерланди чомусь довго тягнуть з Петріот. Якось німці швидко цього разу, а голандці тягнуть. Коли прийде голандський Петріот і США ще 1 свій передадуть, то можна стверджувати що більш менш Україну таки прикрили. Треба ще 2 Петріот.
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16.05.2023 08:56 Відповісти
Слава української нації, смерть лаптємордОЙ підерації!
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16.05.2023 14:49 Відповісти
 
 