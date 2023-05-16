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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти використовують для укриття заклади освіти на Донеччині, - Генштаб

окупанти

У місті Ясинувата Донецької області росіяни використовують шкільні будівлі для розміщення особового складу, зберігання техніки та укриття.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник й надалі продовжує цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів у своїх цілях.

Будівлі однієї із місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. У дворі школи схована військова техніка, підвальні приміщення служать як укриття",  - йдеться в повідомленні.

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Генштаб ЗС (6544) школа (2206) Донецька область (8401)


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