Окупанти використовують для укриття заклади освіти на Донеччині, - Генштаб

У місті Ясинувата Донецької області росіяни використовують шкільні будівлі для розміщення особового складу, зберігання техніки та укриття.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник й надалі продовжує цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів у своїх цілях.

Будівлі однієї із місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. У дворі школи схована військова техніка, підвальні приміщення служать як укриття", - йдеться в повідомленні.

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