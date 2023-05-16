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Новини Агресія Росії проти України
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 199 980 осіб (+520 за добу), 3762 танків, 3150 артсистем, 7348 броньованих машин

зсу

Станом на ранок 16 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 199 980 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 199980 (+520) осіб ліквідовано,

танків - 3762 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7348 (+12) од,

артилерійських систем - 3150 (+13) од,

РСЗВ - 562 (+0) од,

засоби ППО - 316 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2732 (+12),

крилаті ракети - 973 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6048 (+14) од,

спеціальна техніка - 410 (+3).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка, ворог зосереджує основні зусилля на 4 напрямках, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 199 980 осіб (+520 за добу), 3762 танків, 3150 артсистем, 7348 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17302) Генштаб ЗС (6544) ліквідація (3905) знищення (7194)


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Топ коментарі
+26
Цифры завораживают. В психологическом плане Украина уже победила. Россия как побитая собака уже не может долго сопротивляться. Оккупанты бегут с оккупированных территорий, с Крыма. Ее жители с ужасом начинают понимать, что Россия на края пропасти, на краю гибели. Последняя империя скоро перестанет существовать. Скоро начнут ловить военного преступника Путина и его команду.
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16.05.2023 08:14
+21
а шо 20 кацапов нє моглі самоубіться
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16.05.2023 08:18
+18
Для россии и миллион на убой послать ничего не стоит. Но 200 тыс.... Это самые крупные потери после 2-й мировой войны. Безумие. Три Вьетнама, тринадцать афганистанов...и за год. А техники столько разбили что на день победобесия т 34 выгнали из музейных запасов.. эту войну ещё лет 50 будут изучать думаю во всех армиях мира.
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16.05.2023 08:30
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16.05.2023 08:03 Відповісти
Вишні, вишні ну як так вийшло, що 140 млн. на планеті лишні..?
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16.05.2023 18:35 Відповісти
Цифры завораживают. В психологическом плане Украина уже победила. Россия как побитая собака уже не может долго сопротивляться. Оккупанты бегут с оккупированных территорий, с Крыма. Ее жители с ужасом начинают понимать, что Россия на края пропасти, на краю гибели. Последняя империя скоро перестанет существовать. Скоро начнут ловить военного преступника Путина и его команду.
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16.05.2023 08:14 Відповісти
Це вам на додаток до вашого пафосу: (шо б життя медом не вважалось)

DeepState 16.05.2023 11:28 Ворог захопив https://deepstatemap.live/#14/49.8146/37.6907 Масютівку .
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16.05.2023 15:50 Відповісти
а шо 20 кацапов нє моглі самоубіться
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16.05.2023 08:18 Відповісти
Там вже більше - просто у нас немає доступу до інформації з госпіталів За їх же інформацією в госпіталях вмирає десь третина важкопоранених А враховуючи що близько 80% поранених мають "мінно-вибухові травми" (а вони і є найтяжчими - за визначенням) то сам суди про кількість померлих
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16.05.2023 08:25 Відповісти
Ну що ж - сам попробував визначитись.
Прийшов до висновку - кількість померлих = 0. .

....................................................................................................

От кількість здохлих не зміг порахувати.
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16.05.2023 12:27 Відповісти
Побачим! Прийде час - може розкопають! Але ж хто там саме - "хрєн розбереш" Документи у них забирають Хіба що - архівні списки Але вони їх забрали як тікали Тільки "рахувать по головах"
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16.05.2023 12:46 Відповісти
Та я не про те .
Ти написав "сам суди про кількість померлих"
А я попробував з гуморои виправити - не "померлих", а здохлих.
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16.05.2023 12:52 Відповісти
А дохлий кацап це найкращий кацап.

"Квентін Дорвард" Вальтер Скотт. - Поживи-ка на свете ..., и ты узнаешь, дружок, что в мире ничто так приятно не пахнет, как труп врага, предателя или изменника, - заметил француз.
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17.05.2023 08:23 Відповісти
вони мабуть,це ВЖЕ виправили,),
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16.05.2023 08:26 Відповісти
Ну, враховуючи те, що брянські ватольоти не зарахували, можна зробити висновок, що й з особовим складом Генштаб ЗСУ теж бере песимістичний варіант статистики.
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16.05.2023 09:43 Відповісти
Це не песимізм, а критицізм) є певні правила, по яким збирається статистика і вони дотримуються. Тому коли чуєте, що статистика завищена, можете зразу посилати за кацапським кораблем.
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16.05.2023 11:53 Відповісти
Для россии и миллион на убой послать ничего не стоит. Но 200 тыс.... Это самые крупные потери после 2-й мировой войны. Безумие. Три Вьетнама, тринадцать афганистанов...и за год. А техники столько разбили что на день победобесия т 34 выгнали из музейных запасов.. эту войну ещё лет 50 будут изучать думаю во всех армиях мира.
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16.05.2023 08:30 Відповісти
там ни кто ни кого не посылает на убой , они САМИ этого хотят , как живут на паРаше - лучше умереть , а если за это еще денег дадут ,то там очередь на мясокомбинат стоять будет , это безвольное стадо к которому общечеловеческие понятия не приемлемы априори , псина и та имеет мозг и чувство самосохронения , а те особи лешены элементарных мозгов , как насекомые , жрать , спать, и плодится , вот и все их предназночение , а следовательно и поступать с ними нужно как с насекомыми - вредителями , травить пестицидами , что бы от этих тварей и следа на земле не осталось , а не рассуждать на филосовские темы - кто виноват и что делать.
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16.05.2023 13:51 Відповісти
Перед цим є новина що уразили 8 позицій зрк, але втрати ППО чомусь. 0?
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16.05.2023 08:32 Відповісти
"Позиції ЗРК" - це лише позиції. Не факт, що саме в той час саме на тих позиціях булі ті ЗРК.
ЗРК (і кацапські, і наші, як і артилерія) обирають в радіусі 10-20 кв.км три-чотири позиції, облаштовують їх, і після кожного відстрілу переміщуються на іншу.
Тобі треба в ЗСУ, там все пояснять...
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16.05.2023 09:38 Відповісти
Йшов 3371 день москальсько-української війни. 45 одиниць техніки та 520 чумардосів. Генштаб вирішив не гнатись за зірками як москалі і переніс ювілей по чумардосах на завтра )) Арта, броня та логістика в фаворі, без ППО, але спецтехніка 3! . Бпла (+КР) в статистиці щоденно пачками, сьогодні вночі було щось унікальне по Кінжалах, але це на завтра ). Пєпєлаци 5 шт так і не всплили, але пілоти напевно в статистиці, це тільки генштаб знає )) Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 199 000 це більше ніж таке місто, як Рибінськ ...
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16.05.2023 08:55 Відповісти
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16.05.2023 08:57 Відповісти
Зачекай - ще на Поліссі не провели ексгумацію "госпітальних"! Не до того людям - краще техніку та сили витратить на покращення ліній оборони на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині На Сумщині та Харківщині, думаю - та сама ситуація (знаю лише по трьох областях - у мене там мисливці знайомі є) На Чернігівщині конкретні два поховання "госпітальних" - під Седнєвим та Городнею Крематорії не справлялися - так вони по кілька самоскидів вивезли та зарили у ярах бульдозерами А скільки їх по лісах звірина з"їла чи просто люди закопали! Під Вербичами - закопали у посадці - кацапи вночі везли і з кузова упав трупешник Два дні лежав - смердів Пропонували люди (коли кацапи тікали) "Заберите своего!" Відповідь: "А нах он нам нужен?" Недалеко від Замглаю і у Петрушині - звірина погризла -лісники закопали рештки
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16.05.2023 10:35 Відповісти
мда... тяжко копарям по полях лісах бродити
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16.05.2023 11:22 Відповісти
Так лісники ж часто в ліс на машинах їздять А в багажниках лопати тримають - не завжди ж в лісах сухі дороги (буває - і бензопили з сокирами возять Чистить лісові дороги від бурелому Ніколи не зустрічав пропиляні дерева по боках дороги? Ріжуть справа і зліва по обочинах і пропил у бік відтягують)
А у Вербичах лопати в крайній хаті брали І закопали у лісосмузі - метрів за 30 від хат
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16.05.2023 11:55 Відповісти
то я мав на увазі любителів з металошукачем прогулятися і лісах, полях.
Отим зараз весело
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16.05.2023 11:57 Відповісти
"Та ну його нахєр"!!! В Петрушині шикарний лісовий масив : узлісся - ліщина, а весь ліс - гриби (в основному -опеньки) Так люди торік без горіхів та грибів залишилися: "розтяжок" повно! Товариш якось "загорівся" Залишив у селі машину, а сам пішки пішов Побачив гриба білого Вже ножа приготував Але добре, що помітив - шапка наче "прорізана" надвоє Придивився - а через неї дротинка тягнеться (гриб ріс і дротина розтяжки в шапку врізалася) Так він звідти "на ватяних ногах" тікав
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16.05.2023 12:24 Відповісти
Ну що ж... Зате лиси з вовками не голодували і менше шкодили людям у селах.
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16.05.2023 11:40 Відповісти
Там більше кабанячі виводки! Вовки з лисицями все-таки людського запаху побоюються Та й мишей весною повно А "мамі з рилом" - "похрєн" Сам до війни двічі сидів на деревах - перечікував поки свиня з поросятами пройде повз дерево
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16.05.2023 12:01 Відповісти

Так, кабанчики - вони не надто вередливі, коли йдеться про харчування. А коли йдеться про куцю з поросятами, то вона направду багато агресивніша за того ж вовка. Принаймні, так мисливці кажуть. І тут їм можна вірити, бо це - не "мисливські байки", а реальна річ.
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16.05.2023 12:46 Відповісти
Наче я не знаю! Тридцять років з "ружжом" проходив
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16.05.2023 13:21 Відповісти
Ви - мисливець із солідним стажем; а я - ні. Тому деякі речі, котрі для Вас очевидні, для мене - новина.
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16.05.2023 13:26 Відповісти
Я сидів без "ствола" - коли по гриби їздив І обидва рази - в дубняку Чекав поки жолудів наїдяться Матюкався тільки - не з ножиком же складним їх ганять! А в лісі піймають з "стволом" без ліцензії - мороки повно буде
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16.05.2023 13:35 Відповісти
Завтра буде 200 000 !

Хоча їх уже конкретно більше ... Наші ж подають ніби тільки знищених окупантів з терористичних військ, а окремо є трупачки з росґвардії, омони там всякі і ще придурки з народнАй міліциі лугандона і домбабве.
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16.05.2023 08:58 Відповісти
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16.05.2023 09:49 Відповісти
199980, свято наближається, свято наближається. Завжди з ВСУ. Схоже завтра красний день календаря.
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16.05.2023 09:57 Відповісти
потрібно вже додати пункт "балістичні ракети"
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16.05.2023 10:40 Відповісти
колись як була цифра +13 по арті то було ВАУ.
а зараз вже у...уу
як то воно є
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16.05.2023 11:20 Відповісти
А ви помітили, скільки днів поспіль арти більше за танки? Я тут вже писав, що війна скінчиться, як арта наздожене танки.
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16.05.2023 11:55 Відповісти
я теж такої думки. Як тільки арта скінчиться то і війна скінчиться
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16.05.2023 12:04 Відповісти
Ще "хтозна" - скільки тієї "арти" справжньої Особливо причіпної Колись бачив довідничок по виготовленню макетів систем озброєння "з підручних матеріалів" А рік тому побачив таке саме на фотографії, які наш якийсь "мудак"-журналіст у мережу виклав "Батарея "гаубиць" Д-30 на позиції" Здалеку - "хрєн розбереш" (якщо тих гаубиць зблизька не бачив)
Подібне теж враховувать треба Не всі ж "за паребрикам" дурнуваті!
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16.05.2023 12:42 Відповісти
мы не по нострадамусу работаем а с глазами а уж отличить макет сру от д 30 й особенно когда их на огневых со спущенными штанами словили там еще и минометка в счет идет и птрк и "сапоги"
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16.05.2023 13:08 Відповісти
Краще "перебздіть", ніж "недобздіть"
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16.05.2023 13:14 Відповісти
Каюсь, це я винен, що наразі не трапилось свята "200000-ого одічалого". А все тому, що не зайшов до магазину за пляшечкою коньяку.
В обід обіцяю все виправити.
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16.05.2023 11:35 Відповісти
уже есть это данные обработанные за вчера а 200тыс юбилейный - уже поехал на концерт
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16.05.2023 13:09 Відповісти
👏
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16.05.2023 13:15 Відповісти
такая тушка должна быть награждена высшей наградой жмура орков - крышкой унитаза с дубовыми листьями.
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16.05.2023 13:30 Відповісти
Виключно з березовими. 😁
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16.05.2023 13:31 Відповісти
От і славно. Завтра про це повідомлять офіційно, отже, буде хоч і маленьке та все ж свято. І пляшечка "Сили Вірменії" уже на нього терпляче чекає у барі...
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16.05.2023 21:45 Відповісти
Ввечері підтримаю з коньяком.
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16.05.2023 13:17 Відповісти
200 тисяч знищеними.... та кажуть шо поранених втричі більше, та нехай вдвічі, то це ще 400 тисяч, підсумком = 600 тисяч...
На початку вторгнення, в лютому 2022 року, орків поперло в Україну 156 тисяч, мобілізували в листопаді ще 400 тисяч, підсумовуємо = 556 тисяч...
Мабуть поранених орків не так багато....
Слава ЗСУ! Смерть москалям!!!
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16.05.2023 15:38 Відповісти
 
 