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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 199 980 осіб (+520 за добу), 3762 танків, 3150 артсистем, 7348 броньованих машин
Станом на ранок 16 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 199 980 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 199980 (+520) осіб ліквідовано,
танків - 3762 (+3) од,
бойових броньованих машин - 7348 (+12) од,
артилерійських систем - 3150 (+13) од,
РСЗВ - 562 (+0) од,
засоби ППО - 316 (+0) од,
літаків - 308 (+0) од,
гелікоптерів - 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2732 (+12),
крилаті ракети - 973 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6048 (+14) од,
спеціальна техніка - 410 (+3).
Топ коментарі
+26 Kare Resa
показати весь коментар16.05.2023 08:14
+21 Вольный Каменьщик #566019
показати весь коментар16.05.2023 08:18
+18 Игорь Бобровничий
показати весь коментар16.05.2023 08:30
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DeepState 16.05.2023 11:28 Ворог захопив https://deepstatemap.live/#14/49.8146/37.6907 Масютівку .
Прийшов до висновку - кількість померлих = 0. .
....................................................................................................
От кількість здохлих не зміг порахувати.
Ти написав "сам суди про кількість померлих"
А я попробував з гуморои виправити - не "померлих", а здохлих.
"Квентін Дорвард" Вальтер Скотт. - Поживи-ка на свете ..., и ты узнаешь, дружок, что в мире ничто так приятно не пахнет, как труп врага, предателя или изменника, - заметил француз.
ЗРК (і кацапські, і наші, як і артилерія) обирають в радіусі 10-20 кв.км три-чотири позиції, облаштовують їх, і після кожного відстрілу переміщуються на іншу.
Тобі треба в ЗСУ, там все пояснять...
P.s. 199 000 це більше ніж таке місто, як Рибінськ ...
А у Вербичах лопати в крайній хаті брали І закопали у лісосмузі - метрів за 30 від хат
Отим зараз весело
Так, кабанчики - вони не надто вередливі, коли йдеться про харчування. А коли йдеться про куцю з поросятами, то вона направду багато агресивніша за того ж вовка. Принаймні, так мисливці кажуть. І тут їм можна вірити, бо це - не "мисливські байки", а реальна річ.
Хоча їх уже конкретно більше ... Наші ж подають ніби тільки знищених окупантів з терористичних військ, а окремо є трупачки з росґвардії, омони там всякі і ще придурки з народнАй міліциі лугандона і домбабве.
а зараз вже у...уу
як то воно є
Подібне теж враховувать треба Не всі ж "за паребрикам" дурнуваті!
В обід обіцяю все виправити.
На початку вторгнення, в лютому 2022 року, орків поперло в Україну 156 тисяч, мобілізували в листопаді ще 400 тисяч, підсумовуємо = 556 тисяч...
Мабуть поранених орків не так багато....
Слава ЗСУ! Смерть москалям!!!