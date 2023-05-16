Понад 40% українських біженців знайшли роботу в Естонії
В Естонії змогли працевлаштуватися 44% українських біженців віком 20-64 років.
Про це повідомляє ERR із посиланням на дані міністерства соціальних справ Естонії, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що частка українських біженців, які влаштувалися на роботу в Естонії, значно вища, ніж у середньому по Європейському Союзу (30%). При цьому трудова діяльність більшості з них триває вже понад двісті днів.
Водночас міністерство зауважує, що високий рівень освіти біженців не гарантує їм роботу, як би відповідала їхній кваліфікації. Проблема полягає у недостатньому знанні мови та браку можливостей для нагляду за дітьми на час роботи батьків.
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