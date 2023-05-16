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Понад 40% українських біженців знайшли роботу в Естонії

естонія,таллінн

В Естонії змогли працевлаштуватися 44% українських біженців віком 20-64 років.

Про це повідомляє ERR із посиланням на дані міністерства соціальних справ Естонії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що частка українських біженців, які влаштувалися на роботу в Естонії, значно вища, ніж у середньому по Європейському Союзу (30%).  При цьому трудова діяльність більшості з них триває вже понад двісті днів.

Водночас міністерство зауважує, що високий рівень освіти біженців не гарантує їм роботу, як би відповідала їхній кваліфікації. Проблема полягає у недостатньому знанні мови та браку можливостей для нагляду за дітьми на час роботи батьків.

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Автор: 

біженці (1864) Естонія (1609)


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И по опросам, практически все из этих 44% уже не вернутся в Украину.
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16.05.2023 09:35 Відповісти
Ці твої опроси - до сраки. Україна не в ЄС, відповідно для наших громадян немає вільного ринку праці. Закінчиться тимчасовий біженський захист, тоді вже буде інша ситуація - шари не буде.
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16.05.2023 09:56 Відповісти
Ага. Опять вы все врете. И именно поэтому в большинстве стран обязательным условием получения помощи является необходимость посещать ежедневные курсы языка? Чтобы что? Прочитать внимательно, что эти 44% уже нашли себе работу стране пребывания и работают уже больше 200 дней, не позволяет религия?
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16.05.2023 10:26 Відповісти
мало того, они все смогут получить еще одно гражданство если жизнь сложится.
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16.05.2023 12:23 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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16.05.2023 09:50 Відповісти
Треба вводити в законодавство відповідальність політиків за порожні невиконані обіцянки! І ця відповідальність має бути неполітична!
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16.05.2023 10:03 Відповісти
Це ті, що хотіли знайти роботу.
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16.05.2023 11:14 Відповісти
а їх стільки ж і в Україні працювало.
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16.05.2023 12:18 Відповісти
 
 