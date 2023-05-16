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Усі шість "Кинджалів" під час нічного обстрілу летіли на Київ, - Ігнат

київ

Всі шість збитих у ніч проти 16 травня ракет Х-47 "Кинджал" летіли на Київ.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, всі "Кинджали" були спрямовані у бік столиці, але були знищені протиповітряною обороною.

Він зазначив, що крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря збили на півдні і за маршрутом слідування на різних напрямках.

"Робота надзвичайно успішна. Шість "Кинджалів" - це вражаючий показник. Київ залишається в епіцентрі, столиця завжди була в пріоритеті росіян, тому її захищають серйозними засобами. Тут об'єкти інфраструктури та інші важливі державні об'єкти", - зазначив Ігнат.

Також читайте: Україні потрібно більше систем Patriot і SAMP/T, - Ігнат

Автор: 

Київ (19443) обстріл (28365) Ігнат Юрій (788) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+35
Расчёт или расчёты должны получить ордена. ОРДЕНА ЗА ТАКУЮ СТРЕЛЬБУ! Не все же только кварталных утырков награждать.
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16.05.2023 10:33
+33
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16.05.2023 10:33
+32
Фантастичний результат 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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16.05.2023 10:34
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Засунь себе в сраку свои кинжалы крыса ботоксная
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16.05.2023 10:37 Відповісти
...и нажми кнопку "ПУСК".
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16.05.2023 10:42 Відповісти
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16.05.2023 10:40 Відповісти
Чотири калібри збиті на Миколаєвщіні.
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16.05.2023 10:45 Відповісти
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16.05.2023 10:46 Відповісти
Британські "Шторм Шедоу" літають на 650 км Мінімальна відстань від кордону України до Москви - 491 км (село Люте на Сумщині) Теоретично - можна Політично - а чому-і ні? Соціально- прекрасно (паніка буде - ой-йой-йой!) З військової точки зору - малозначуще (хіба що з десяток відразу)
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16.05.2023 10:48 Відповісти
нах та морква всралась! треба нищити кацапський промисловий потенціал!
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16.05.2023 10:52 Відповісти
Ти мою аргументацію уважно прочитав? Не забувай - у Москві теж є купа оборонних підприємств Казали мені - ті ж "Кинджали" (чи комплектуючі до них) у Москві роблять!
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16.05.2023 10:56 Відповісти
чого ж ти похєрив свою аргументацію "З військової точки зору - малозначуще"?
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16.05.2023 11:18 Відповісти
Ти бачив - чим це обумовлене? На Берлін та інші міста союзники відправляли літаки сотнями Багато допомогло? Заводи працювали до кінця війни У нас і такої можливості немає Для цього не прості бомби чи ракети потрібні Навіть БетАБ не завжди допоможуть - бо вони розраховані лише на бетонні укриття ангарів літаків чи на руйнування ЗПП А в Москві значна частина оборонних підприємств - під землею закопана Німці навчили у війну
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16.05.2023 11:29 Відповісти
це якщо під землею повний цикл... але, я ж так розумію, масса умовно цивільних підтриємств працює на комплектуючі... от їх і треба методично знищуват
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16.05.2023 12:10 Відповісти
А варіант, що під землю саме цей цех закопали - не розглядав? У мене на такому сестричка колись працювала - випускали телевізори, а під землею - "електроніку для пральних машин"
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16.05.2023 12:16 Відповісти
я бачу тобі важливий спір заради спору! ти ж сам почав цю розмову з неможливості знищувати військові підприємства закопані в землю, то що лишається? логічно що знищувати те, що на поверхні... сенсу нищити багатоповерхівки? - жодного! тому треба нищити металургійні заводи, фабрики, радіо-телевізійні центри тощо
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16.05.2023 12:21 Відповісти
Це ти в мене "вчепився, як кліщ - у собачий хвіст" Адже я писав "взагалі" та до тебе особисто не звертався А ти сам вирішив на мені "варіанти пророблять"
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16.05.2023 12:28 Відповісти
...нехай москалі, потім, ще 100 років витратять на відновлення свого економічного потенціалу...
це якщо зможуть його взагалі відновити!
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16.05.2023 12:22 Відповісти
Якщо союзники не проти, то обов'язково варто йо*нути по маскві із нової зброї. Враховуючи природну сцікливість тилових кацапів, психологічний ефект буде сильним.
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16.05.2023 11:01 Відповісти
тут логіка така - якщо розвалити моркву, хочаб частково - це сприятиме поповненню лав московської террористичної армії!
якщо руйнувати промисловий потенціал (що єдине правильне рішення) - це сприймається як "не мои праблємьі"
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16.05.2023 11:20 Відповісти
Ми не знаємо на яких умовах передали ракети. Вашінгтон рішуче проти атак на Москву і це найважливіший фактор. Думаю, що Сунак на таких ж самих умовах дав ракети. По Криму можна, по кацапії-ні.
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16.05.2023 11:29 Відповісти
Я теж не знаю! Тому підходжу до подібного з об"єктивної точки зору
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16.05.2023 11:38 Відповісти
Оце так результат, вражаюче! ППО/ПРО України перейшли до нової стадії еволюції. А на черзі ще 8 ірісок з Германії.
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16.05.2023 10:50 Відповісти
завдяки західним союзникам і майстерності наших військовослужбовців, у України не "залізний купол", а "діамантовий"!
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16.05.2023 10:53 Відповісти
Низький уклін нашим ппошникам. Дякуємо, хлопці. Дякуємо Америці та всім друзям за надану зброю.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.05.2023 10:57 Відповісти
Беспилотник атаковал управление ФСБ в Курской области РФ: 5 раненых − росСМИ
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16.05.2023 11:00 Відповісти
Николаевщина не пропустила четыре российских «Калибра», которые летели атаковать вглубь Украины
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16.05.2023 11:08 Відповісти
ВСУ берут Бахмут в клещи, - британская военная разведка
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16.05.2023 11:10 Відповісти
А лукашенко Європу " гипезвуковими кинджалами" лякав. Отакий от попападос...
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16.05.2023 11:17 Відповісти
Аж захворів бідолашний
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16.05.2023 11:25 Відповісти
Путлер решил "быкануть" по полной. Он такой предсказуемый...
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16.05.2023 11:18 Відповісти
було б прикольно, як би наше командування мало підготовлену операцію "Возмєздіє". І ОДРАЗУ після подібної кацапської атаки - атакувало, яке-небудь, московське новоогорьово
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16.05.2023 11:27 Відповісти
Через територію Грузії та Вірменії в РФ ідуть колосальні об'єми товарів ЄС і США. І головне - мікросхеми подвійного призначення і електронне обладнання.
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16.05.2023 11:59 Відповісти
А в Хмельницькому навіть "шахіда" не має чим збити... Зате, біженців привозять потягами щодня, по мобілізації щойно почалася війна Хмельницький був другим по країні, допомога ЗСУ та постраждалим теж відправляється регулярно. А коли мова йде про ППО хмельничан послали за "русскім ваєнним корабльом".
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16.05.2023 12:32 Відповісти
Просто зеленым придуркам не хватило ума рассредоточить склады с старым ракетным топливом в Павлограде и Хмельницком. Это просто бесит.
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16.05.2023 13:03 Відповісти
Перед цим теж були загиблі, бо не був збитий жоден з трьох "шахідів" які летіли на Хмельницький, хоча в інших областях збили всі, до того ракетний удар теж все прилетіло лише в Хмельницький і як бачимо, жодних змін. Тепер невідомо скільки загинуло на об'єкті 13 травня (а людей там вистачало) і скільки знищено військового та цивільного майна, чого можна було уникнути, якби об'єкт прикривали ЗУ або мобільні групи з кулеметами, адже там досить відкрита місцевість і безпілотники можна було збити за сотні метрів ще на підльоті (тим паче, що атака була вже на світанку).
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16.05.2023 13:49 Відповісти
Я не думаю что в Хмельницком на складе кто то погиб, потому что у них было много времени что бы уехать. И к стати на видео что рашики в сети распространяют, где снято с камеры видеонаблюдения с дома, это не взрыв в Хмельницком. Город на видео не похож на Хмельницкий. А вот во второй части где на мобильный, снимал видео человек в военном камуфляже, наверно сотрудник этого склада.
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16.05.2023 14:18 Відповісти
Я не бачив відео. Але оскільки роками ходив та їздив поруч то приблизно знаю, що з себе являє цей об'єкт. Так, час заховатися у людей був, але важко сказати, чи витримало удар сховище, бо мешканці масиву казали що було чимало швидких, отже, напевно, не обійшлося без постраждалих. Хочеться вірити, що обійшлося, бо вибухи були справді потужними.
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16.05.2023 22:19 Відповісти
Не просто збиті "Кинджали": що трапилося сьогодні у нічному небі Києва

16.05.2023, 11:44•786• https://uainfo.org/blognews/1684226264-ne-prosto-zbiti-kindzhali-sho-trapilosya-sogodni-u-nichnomu.html#mc-container 0

Рятувальники ДСНС на місці ліквідації наслідків ворожої атаки на столицю. 16 травня 2023 рік. ФОТО: https://www.facebook.com/DSNSKyiv?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************************************************************-szDYrl50gaQQQEU&__tn__=-UC%2CP-R Головне управління ДСНС України у м.Києві

Що трапилося сьогодні у нічному небі Києва? Були не просто збиті ракети, але ще був збитий і розмазаний білою кашею по чистій скатертині черговий кремлівський міф.

Про це на власній сторінці у Facebook https://www.facebook.com/eugene.platon/posts/pfbid021tv8zqoFsSo5ZFBDiuRvh6JTsaMEDpun3ejzvswZrmbFo2vecDgnCLoiuqWzLhiGl пише блогер Євген Платон, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Начебто незбивні "гіперзвукові" "Кинджали", якими так хвалився Путін і мультиплікатори "Союзмультфільму", виявилися, м'яко кажучи, не незбивними. Лопнув і цей міф.

За словами Путіна, "Кинджал", що не збивається, став практично новою релігією, основою російської "духовності", символом "величі", гарантією безкарності терору. У своїх посланнях Федеральним зборам він неодноразово натхненно заливав про "абсолютну незбивність, невразливість і нещадність" "Кинджала", який ставить на коліна весь світ.

Коли ППО ЗСУ збили перший "Кинджал", був потрібен тиждень, щоб це офіційно визнали всі в усьому світі.

Сьогодні вночі над Києвом збили цілих шість "Кинджалів" просто на моїх очах, і це вже ніхто не заперечує.

Було б більше "Кинджалів" у небі над Києвом, переконаний, збили б більше.

"Кинджальний" терор, який був основним інструментом кремлівських терористів, розсипався на дрібні уламки сьогодні вночі над Києвом.

"Кинджал" для пітерського пацана в Кремлі був таким собі "подовжувачем члена", як і палаци, супер-яхти, сотні мільярдів доларів на секретних рахунках по всьому світу.

Але, як відомо, шкіркою член не подовшаєш.

Так само вийшло і з "Кинджалом".

Слава ЗСУ!
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16.05.2023 12:59 Відповісти

нє всьо так адназначна: МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
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16.05.2023 13:16 Відповісти
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