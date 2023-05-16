Усі шість "Кинджалів" під час нічного обстрілу летіли на Київ, - Ігнат

Всі шість збитих у ніч проти 16 травня ракет Х-47 "Кинджал" летіли на Київ.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, всі "Кинджали" були спрямовані у бік столиці, але були знищені протиповітряною обороною.

Він зазначив, що крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря збили на півдні і за маршрутом слідування на різних напрямках.

"Робота надзвичайно успішна. Шість "Кинджалів" - це вражаючий показник. Київ залишається в епіцентрі, столиця завжди була в пріоритеті росіян, тому її захищають серйозними засобами. Тут об'єкти інфраструктури та інші важливі державні об'єкти", - зазначив Ігнат.

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