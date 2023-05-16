Усі шість "Кинджалів" під час нічного обстрілу летіли на Київ, - Ігнат
Всі шість збитих у ніч проти 16 травня ракет Х-47 "Кинджал" летіли на Київ.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, всі "Кинджали" були спрямовані у бік столиці, але були знищені протиповітряною обороною.
Він зазначив, що крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря збили на півдні і за маршрутом слідування на різних напрямках.
"Робота надзвичайно успішна. Шість "Кинджалів" - це вражаючий показник. Київ залишається в епіцентрі, столиця завжди була в пріоритеті росіян, тому її захищають серйозними засобами. Тут об'єкти інфраструктури та інші важливі державні об'єкти", - зазначив Ігнат.
Топ коментарі
+35 Старый зольдат
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якщо руйнувати промисловий потенціал (що єдине правильне рішення) - це сприймається як "не мои праблємьі"
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
16.05.2023, 11:44•786• https://uainfo.org/blognews/1684226264-ne-prosto-zbiti-kindzhali-sho-trapilosya-sogodni-u-nichnomu.html#mc-container 0
Рятувальники ДСНС на місці ліквідації наслідків ворожої атаки на столицю. 16 травня 2023 рік. ФОТО: https://www.facebook.com/DSNSKyiv?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************************************************************-szDYrl50gaQQQEU&__tn__=-UC%2CP-R Головне управління ДСНС України у м.Києві
Що трапилося сьогодні у нічному небі Києва? Були не просто збиті ракети, але ще був збитий і розмазаний білою кашею по чистій скатертині черговий кремлівський міф.
Про це на власній сторінці у Facebook https://www.facebook.com/eugene.platon/posts/pfbid021tv8zqoFsSo5ZFBDiuRvh6JTsaMEDpun3ejzvswZrmbFo2vecDgnCLoiuqWzLhiGl пише блогер Євген Платон, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Начебто незбивні "гіперзвукові" "Кинджали", якими так хвалився Путін і мультиплікатори "Союзмультфільму", виявилися, м'яко кажучи, не незбивними. Лопнув і цей міф.
За словами Путіна, "Кинджал", що не збивається, став практично новою релігією, основою російської "духовності", символом "величі", гарантією безкарності терору. У своїх посланнях Федеральним зборам він неодноразово натхненно заливав про "абсолютну незбивність, невразливість і нещадність" "Кинджала", який ставить на коліна весь світ.
Коли ППО ЗСУ збили перший "Кинджал", був потрібен тиждень, щоб це офіційно визнали всі в усьому світі.
Сьогодні вночі над Києвом збили цілих шість "Кинджалів" просто на моїх очах, і це вже ніхто не заперечує.
Було б більше "Кинджалів" у небі над Києвом, переконаний, збили б більше.
"Кинджальний" терор, який був основним інструментом кремлівських терористів, розсипався на дрібні уламки сьогодні вночі над Києвом.
"Кинджал" для пітерського пацана в Кремлі був таким собі "подовжувачем члена", як і палаци, супер-яхти, сотні мільярдів доларів на секретних рахунках по всьому світу.
Але, як відомо, шкіркою член не подовшаєш.
Так само вийшло і з "Кинджалом".
Слава ЗСУ!
нє всьо так адназначна: МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ.