В окупованому Токмаку гучно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи, - Федоров

Мешканці тимчасово окупованого Токмака Запорізької області повідомляють про вибухи в місті.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому місті. Чекаємо подробиць від Генштабу", - зазначив він.

Офіційних подробиць щодо вибухів наразі не відомо.

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