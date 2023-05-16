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В окупованому Токмаку гучно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи, - Федоров

токмак

Мешканці тимчасово окупованого Токмака Запорізької області повідомляють про вибухи в місті.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому місті. Чекаємо подробиць від Генштабу", - зазначив він.

Офіційних подробиць щодо вибухів наразі не відомо.

Також читайте: В окупованому Токмаку чули вибухи. Місцеві повідомляють "про гучну прожарку русні", - Федоров

Автор: 

вибух (4444) Федоров Іван (647) Токмак (75)


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Хаймарси чи щось нове ?
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16.05.2023 10:42 Відповісти
Бавовна в дії 🙁
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16.05.2023 10:42 Відповісти
Забавовнило
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16.05.2023 10:44 Відповісти
 
 