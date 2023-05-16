В окупованому Токмаку гучно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи, - Федоров
Мешканці тимчасово окупованого Токмака Запорізької області повідомляють про вибухи в місті.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"У Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому місті. Чекаємо подробиць від Генштабу", - зазначив він.
Офіційних подробиць щодо вибухів наразі не відомо.
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Hulio
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Amber
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