В окупованому Сєверодонецьку на околицях відбувається "бавовна", - голова МВА Стрюк

На околицях міста Сєверодонецьк Луганської області збільшилася кількість "бавовни"

Про це повідомив керівник Сєверодонецької МВА Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, місто залишається окупованим, але, втім, вже навіть на околицях Сєверодонецька іноді відбувається "бавовна". Тобто є розуміння, що все ж таки вже дотягуються й туди, або це випадковість, приємна така випадковість", розповів він.

Остання "бавовна", за словами Стрюка, у Сєверодонецьку була минулого року.

"Тому, здається, це - приємна новина", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сєверодонецьку окупанти грабують квартири під виглядом проведення ремонтних робіт, - МВА