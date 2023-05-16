УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6375 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 457 5

В окупованому Сєверодонецьку на околицях відбувається "бавовна", - голова МВА Стрюк

вибух

На околицях міста Сєверодонецьк Луганської області збільшилася кількість "бавовни"

Про це повідомив керівник Сєверодонецької МВА Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, місто залишається окупованим, але, втім, вже навіть на околицях Сєверодонецька іноді відбувається "бавовна". Тобто є розуміння, що все ж таки вже дотягуються й туди, або це випадковість, приємна така випадковість",  розповів він.

Остання "бавовна", за словами Стрюка, у Сєверодонецьку була минулого року.

"Тому, здається, це - приємна новина", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сєверодонецьку окупанти грабують квартири під виглядом проведення ремонтних робіт, - МВА

Автор: 

вибух (4444) Сєверодонецьк (508)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все класно, але для чого в цьому інформаційному "шедеврі" слово "навіть"?
Від контрольваної нами території до Сєверодонецька - 20 км. Це - дистанція навіть для ******** ствольної арти, вже не кажучи про реактивну.
Якщо прибрати з цієї "сенсації" слово "навіть", то новина повністю здувається...
показати весь коментар
16.05.2023 11:17 Відповісти
В лугандонії забавовнило і лоханці вже мабуть ховають трицвєти.
показати весь коментар
16.05.2023 11:20 Відповісти
В окупованому Токмаку теж забавовнило. Весна ж.
показати весь коментар
16.05.2023 11:34 Відповісти
В БНР потихоньку подвозят Украинские.
показати весь коментар
16.05.2023 11:35 Відповісти
Враховуючи,що туди понаїхало багато уродженців луганщіни,допомогати окупантам,а це лікарі,вчителі та інші, які є лугандонами та ті хто давно виїхали до росіі і мають російське громадянство,"бавовна" дасть їм можливість зрозуміти,що краще втекти,поки є можливість.
показати весь коментар
16.05.2023 11:42 Відповісти
 
 