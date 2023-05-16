Європейське турне Зеленського є важливим для забезпечення успішного контрнаступу, - Порошенко
П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що європейське турне Володимир Зеленського є важливим для забезпечення успішного контрнаступу Сил оборони.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це він заявив в ефірі Sky News.
На запитання, як він оцінює результати європейського турне президента Зеленського, Порошенко відповів: "кожен українець, від солдата до Президента Зеленського, і я як п’ятий Президент – робимо максимум, щоб забезпечити наступальну операцію, яка має розпочатися найближчим часом. Ми не обговорюємо, коли це станеться, але ми чекаємо вже найближчими тижнями чи місяцями".
"Президент Зеленський має мандат від українського народу на перемогу. І ми безумовно розраховуємо на Велику Британію, тому що ви надаєте нам велику допомогу та підтримку. Ваша ракета Storm Shadow вже має надзвичайно позитивне застосування на полі бою", - додав лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко також подякував Великій Британії за лідерство та позитивний приклад іншим народам.
"За мною стоять вантажівки, артилерійські вантажівки, які купив мій благодійний фонд – це мільйони фунтів моїх грошей спільно із грошима волонтерів. Ці вантажівки доставляються з Великої Британії. Загалом це понад 300 вантажівок разом із тягачами, а також генератори, системи радіоелектронної боротьби та багато-багато іншого, що було доставлено з Великої Британії безпосередньо українським військам, підвищуючи ефективність наступальної операції", - сказав п'ятий президент.
Він висловив сподівання, що на саміті G7 у Японії будуть нові рішення щодо постачання сучасних військових технологій, зокрема реактивних винищувачів і ракет великої дальності.
"Країни-члени G7 мають наслідувати британський приклад. У тому числі має бути спільне рішення про наше майбутнє членство в НАТО, яке має бути прийняте на цьогорічному саміті у Вільнюсі", - підсумував Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якби розуміли то коментарів типу - ЗЕ , от науя ти туди поїхав , - шо ти там ( у ЄС ) забув та ін . , на ЦН не було б . !! Невже не зрозуміло - ЧОГО Зе туди поїхав .. !? Зрозуміло ж , що поїхав вже ж не - позагоряти в Куршевелі . !!
От Порошенку й доводиться це буквально - "розжовувати" , декому .
І поради свої запхай собі - сам здогадаєшся - куди .
Не лусни Maxim Perepelitsa від злості.
Пане Бутусов, а на Censor.net свободою слова навіть і не пахне. Всі негативні коментарі про екс президента Порошенка безслідно і нещадно видаляються та дописувачі зразу ж блокуються . На діючого президента пана Зеленського лити смердючі помиї порохобобикам дозволяється в необмеженій кількості. Сумно.
Собачитись, це ганьба і придуркуватість.
На його фоні байстрюки з кварталу виглядають як брудна циганча с протягнутою рукою.
Зе!
Вчись в Порошенка!
якими реготало ватне "квартальне" шапіто, є фундаментом будь-якої незалежної держави.
А "Вовану оманському" ніколи не забудемо його "шашличкі" 24.02.22., бо "слуги кремля", починаючи з 2019 їх "прібліжалі как моглі"...
Ніскільки не здивуюсь якщо в Україні розпочнеться зачистка владою електорального поля з використанням правоохоронних органів та реєстрового гетьманства від непідконтрольних активістів, волонтерів та опозиціонерів.
А каким вы видите послевоенный политический ландшафт в Украине?
Двухпартийным?
Многопартийным?
А хоть одну партию вы видите?
Одни вожди....
Як немає партій сьогодні, так і не буде після війни. До засвоєння та використання суспільно-політичних ідеологій українське суспільство не доросло.
А із закінченням війни на зміну одній диктатурі прийде інша. І дуже ймовірно, що діяльність збіговиськ, які називають себе політичними партіями, буде заборонена...