Європейське турне Зеленського є важливим для забезпечення успішного контрнаступу, - Порошенко

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що європейське турне Володимир Зеленського є важливим для забезпечення успішного контрнаступу Сил оборони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це він заявив в ефірі Sky News.

На запитання, як він оцінює результати європейського турне президента Зеленського, Порошенко відповів: "кожен українець, від солдата до Президента Зеленського, і я як п’ятий Президент – робимо максимум, щоб забезпечити наступальну операцію, яка має розпочатися найближчим часом. Ми не обговорюємо, коли це станеться, але ми чекаємо вже найближчими тижнями чи місяцями".

"Президент Зеленський має мандат від українського народу на перемогу. І ми безумовно розраховуємо на Велику Британію, тому що ви надаєте нам велику допомогу та підтримку. Ваша ракета Storm Shadow вже має надзвичайно позитивне застосування на полі бою", - додав лідер "Європейської Солідарності".

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Порошенко також подякував Великій Британії за лідерство та позитивний приклад іншим народам.

"За мною стоять вантажівки, артилерійські вантажівки, які купив мій благодійний фонд – це мільйони фунтів моїх грошей спільно із грошима волонтерів. Ці вантажівки доставляються з Великої Британії. Загалом це понад 300 вантажівок разом із тягачами, а також генератори, системи радіоелектронної боротьби та багато-багато іншого, що було доставлено з Великої Британії безпосередньо українським військам, підвищуючи ефективність наступальної операції", - сказав п'ятий президент.

Він висловив сподівання, що на саміті G7 у Японії будуть нові рішення щодо постачання сучасних військових технологій, зокрема реактивних винищувачів і ракет великої дальності.

"Країни-члени G7 мають наслідувати британський приклад. У тому числі має бути спільне рішення про наше майбутнє членство в НАТО, яке має бути прийняте на цьогорічному саміті у Вільнюсі", - підсумував Порошенко.

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