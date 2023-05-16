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Європейське турне Зеленського є важливим для забезпечення успішного контрнаступу, - Порошенко

порошенко

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що європейське турне Володимир Зеленського є важливим для забезпечення успішного контрнаступу Сил оборони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це він заявив в ефірі Sky News.

На запитання, як він оцінює результати європейського турне президента Зеленського, Порошенко відповів: "кожен українець, від солдата до Президента Зеленського, і я як п’ятий Президент – робимо максимум, щоб забезпечити наступальну операцію, яка має розпочатися найближчим часом. Ми не обговорюємо, коли це станеться, але ми чекаємо вже найближчими тижнями чи місяцями".

"Президент Зеленський має мандат від українського народу на перемогу. І ми безумовно розраховуємо на Велику Британію, тому що ви надаєте нам велику допомогу та підтримку. Ваша ракета Storm Shadow вже має надзвичайно позитивне застосування на полі бою", - додав лідер "Європейської Солідарності".

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Порошенко також подякував Великій Британії за лідерство та позитивний приклад іншим народам.

"За мною стоять вантажівки, артилерійські вантажівки, які купив мій благодійний фонд – це мільйони фунтів моїх грошей спільно із грошима волонтерів. Ці вантажівки доставляються з Великої Британії. Загалом це понад 300 вантажівок разом із тягачами, а також генератори, системи радіоелектронної боротьби та багато-багато іншого, що було доставлено з Великої Британії безпосередньо українським військам, підвищуючи ефективність наступальної операції", - сказав п'ятий президент.

Він висловив сподівання, що на саміті G7 у Японії будуть нові рішення щодо постачання сучасних військових технологій, зокрема реактивних винищувачів і ракет великої дальності.

"Країни-члени G7 мають наслідувати британський приклад. У тому числі має бути спільне рішення про наше майбутнє членство в НАТО, яке має бути прийняте на цьогорічному саміті у Вільнюсі", - підсумував Порошенко.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Порошенко Петро (15168)


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Топ коментарі
+43
А Зяма на його місці обісрав би Пороха.
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16.05.2023 12:03
+42
Це рівень розумної людини і патріота...
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16.05.2023 12:07
+39
Порох Сила
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16.05.2023 12:04
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А Зяма на його місці обісрав би Пороха.
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16.05.2023 12:03 Відповісти
От тому Порох і не Зяма .
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16.05.2023 12:09 Відповісти
Бачу що - і у Зями теж є .
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16.05.2023 12:28 Відповісти
І до ......я І до Б....ніної матері.
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16.05.2023 12:34 Відповісти
он же алкоголик, зепредурки весь срок на его орали, не лепи горбатого, мы лучше знаем)
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16.05.2023 12:29 Відповісти
Так в тому й справа що - тупі й не розуміють .
Якби розуміли то коментарів типу - ЗЕ , от науя ти туди поїхав , - шо ти там ( у ЄС ) забув та ін . , на ЦН не було б . !! Невже не зрозуміло - ЧОГО Зе туди поїхав .. !? Зрозуміло ж , що поїхав вже ж не - позагоряти в Куршевелі . !!
От Порошенку й доводиться це буквально - "розжовувати" , декому .
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16.05.2023 13:20 Відповісти
Ти не плутай Цензор зі своїм курником . !! Кукурікають петушки , на кшталт тебе .
І поради свої запхай собі - сам здогадаєшся - куди .
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16.05.2023 13:32 Відповісти
To Maxim Perepelitsa: «Інтелектуально» і «шедеврально» як у створеного радянською кінопропагандою тупуватого героя з радянського пропагандистського кінофільму про саме українця горе-солдата.
Не лусни Maxim Perepelitsa від злості.
Пане Бутусов, а на Censor.net свободою слова навіть і не пахне. Всі негативні коментарі про екс президента Порошенка безслідно і нещадно видаляються та дописувачі зразу ж блокуються . На діючого президента пана Зеленського лити смердючі помиї порохобобикам дозволяється в необмеженій кількості. Сумно.
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19.05.2023 22:10 Відповісти
Порох Сила
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16.05.2023 12:04 Відповісти
Уважуха Петру
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16.05.2023 12:14 Відповісти
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16.05.2023 13:36 Відповісти
Просто він адекватна людина . Не корисний ідіот , яких тут хоч греблю гати .
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16.05.2023 12:10 Відповісти
і по яким ознакам Ви розрізняєте корисних ідіотів від адекватних людей?
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16.05.2023 12:12 Відповісти
А хіба їх тут не видно - по змісту коментарів .? Є коментарі , наприклад - з адекватною оцінкою дій влади , як от від Порошенка , а є звичайні беззмістовні коментарі - срачі , які подекуди і взагалі - складаються лише з одного-двох безладних слів .
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16.05.2023 12:27 Відповісти
За кольором, - зелений, наприклад. До якої групи віднести зелених - самі здогадайтесь
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16.05.2023 15:43 Відповісти
Це рівень розумної людини і патріота...
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16.05.2023 12:07 Відповісти
Ну вот даже Порошенко поддержал.
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16.05.2023 12:07 Відповісти
"Вот даже" Порошенко завжди підтримує все, що на користь Україні, на відміну від Зеленського.
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16.05.2023 12:56 Відповісти
Правильно - чого собачитись -- Зеля зброю не для себе ж просить .
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16.05.2023 12:08 Відповісти
А зброю і не Зелі дають. Навіть до 24 лютого, всупереч істеричного спротиву зельоного шобли, зброя йшла.
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16.05.2023 12:32 Відповісти
А я за шо -- для ЗСУ .
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16.05.2023 12:48 Відповісти
Ні, не правильно.
Собачитись, це ганьба і придуркуватість.
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16.05.2023 13:07 Відповісти
Цікаво, а 🤡 хоч раз, хоч слово добре сказав про Пороха?
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16.05.2023 12:10 Відповісти
У нього комплекс неповноцінності по відношенню до Пороха, тому...
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16.05.2023 12:13 Відповісти
Порох брата сьел. это тебе не нарко-клоун боневтік оманский с булавой
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16.05.2023 12:32 Відповісти
Конкретний,коректний, справжній Українець.
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16.05.2023 12:10 Відповісти
А зеля зробив би такий реверанс ? Ні! Він би швидше своїм язиком вдавився б!
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16.05.2023 12:10 Відповісти
Зеля може заборонити виїзд на саміт НАТО або ПАРЕ.
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16.05.2023 13:09 Відповісти
Зеля може надати ярлик з виключними правами на опозиційне гетьманство. ...А може й вже надав.
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20.05.2023 09:25 Відповісти
вас не було - не воняло
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16.05.2023 12:19 Відповісти
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16.05.2023 12:19 Відповісти
Дякую Вам, Петро Олексійович!
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16.05.2023 12:19 Відповісти
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16.05.2023 12:19 Відповісти
Відповідь та позіція Гетьмана.
На його фоні байстрюки з кварталу виглядають як брудна циганча с протягнутою рукою.
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16.05.2023 12:22 Відповісти
Порошенку Хвала!
Зе!
Вчись в Порошенка!
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16.05.2023 12:25 Відповісти
Справедливость, обьективность , это дорого стоит . Респект Пороху.
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16.05.2023 12:26 Відповісти
Це відповідь Справжнього Державного Мужа на суцільне оббріхування і цькування з боку квартальної шобли при владі. Звідки в нього ця витримка і мудрість... людина наче не з цього світу.
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16.05.2023 12:32 Відповісти
Точно. Я б давно забив болт на наших ідіотів і грів пузо в іспанії
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16.05.2023 13:29 Відповісти
Так повинно бути,незважаючи ні на що..кожен робить свою справу
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16.05.2023 12:34 Відповісти
Зелена худоба випорожнилася ротом..
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16.05.2023 12:42 Відповісти
П"ятому Президенту велике спасибі за Армію.Мову.Віру! Бо саме ці поняття, над
якими реготало ватне "квартальне" шапіто, є фундаментом будь-якої незалежної держави.
А "Вовану оманському" ніколи не забудемо його "шашличкі" 24.02.22., бо "слуги кремля", починаючи з 2019 їх "прібліжалі как моглі"...
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16.05.2023 12:48 Відповісти
Оцим і різниця між патріотом України і тим, хто казав- какая разница.
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16.05.2023 13:57 Відповісти
Таке враження, що Петро Олексійович отримав ярлик від найвеличнішого на опозиційне гетьманство...
Ніскільки не здивуюсь якщо в Україні розпочнеться зачистка владою електорального поля з використанням правоохоронних органів та реєстрового гетьманства від непідконтрольних активістів, волонтерів та опозиціонерів.
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20.05.2023 09:20 Відповісти
Нда.....
А каким вы видите послевоенный политический ландшафт в Украине?
Двухпартийным?
Многопартийным?
А хоть одну партию вы видите?
Одни вожди....
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20.05.2023 10:08 Відповісти
Згоден з тим, що післявоєнний політичний ландшафт України не зміниться.
Як немає партій сьогодні, так і не буде після війни. До засвоєння та використання суспільно-політичних ідеологій українське суспільство не доросло.
А із закінченням війни на зміну одній диктатурі прийде інша. І дуже ймовірно, що діяльність збіговиськ, які називають себе політичними партіями, буде заборонена...
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20.05.2023 11:07 Відповісти
 
 