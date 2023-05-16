Держудма РФ денонсувала Договір про звичайні збройні сили в Європі

Держдума РФ проголосувала за денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Проєкт закону про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі було внесено Путіним до Думи 10 травня.

Зазначається, що участь Росії в ДЗЗСЄ було припинено у липні 2007 року указом Путіна, а 29 листопада 2007 року було увахелно відповідний закон.

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що ДЗЗСЄ давно існує лише на папері і його денонсація нібито зміцнить безпеку Росії.

Договір було підписано 19 листопада 1990 року в Парижі, узгодження відбувалося в останні роки Холодної війни.

ДЗЗСЄ встановлював всеосяжні обмеження на ключові категорії звичайної військової техніки в Європі - від Атлантики до Уралу - та передбачав знищення надлишкової зброї.

Ратифікували договір 30 країн після розпаду СРСР та поділу Чехословаччини на Чехію і Словаччину. Він набув чинності 9 листопада 1992 року.

Так, кожна країна погодилася, що не матиме більше ніж:



- 20 тисяч танків;

- 20 тисяч одиниць артилерії;

- 30 тисяч бойових броньованих машин;

- 6800 бойових літаків;

- 2 тисячі ударних гелікоптерів.

Встановлено було також ліміти на техніку, яку кожна країна могла мати у розгорнутих підрозділах (інші мали бути розміщені у місцях постійного зберігання):



- 16 500 танків;

- 17 тисяч одиниць артилерії;

- 27 300 бойових броньованих машин.

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