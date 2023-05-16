Держудма РФ денонсувала Договір про звичайні збройні сили в Європі
Держдума РФ проголосувала за денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Проєкт закону про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі було внесено Путіним до Думи 10 травня.
Зазначається, що участь Росії в ДЗЗСЄ було припинено у липні 2007 року указом Путіна, а 29 листопада 2007 року було увахелно відповідний закон.
Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що ДЗЗСЄ давно існує лише на папері і його денонсація нібито зміцнить безпеку Росії.
Договір було підписано 19 листопада 1990 року в Парижі, узгодження відбувалося в останні роки Холодної війни.
ДЗЗСЄ встановлював всеосяжні обмеження на ключові категорії звичайної військової техніки в Європі - від Атлантики до Уралу - та передбачав знищення надлишкової зброї.
Ратифікували договір 30 країн після розпаду СРСР та поділу Чехословаччини на Чехію і Словаччину. Він набув чинності 9 листопада 1992 року.
Так, кожна країна погодилася, що не матиме більше ніж:
- 20 тисяч танків;
- 20 тисяч одиниць артилерії;
- 30 тисяч бойових броньованих машин;
- 6800 бойових літаків;
- 2 тисячі ударних гелікоптерів.
Встановлено було також ліміти на техніку, яку кожна країна могла мати у розгорнутих підрозділах (інші мали бути розміщені у місцях постійного зберігання):
- 16 500 танків;
- 17 тисяч одиниць артилерії;
- 27 300 бойових броньованих машин.
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э ***********, а почему у вас Государственная Дума, а не Государственная Мысть? Дума слово, украинское, бандеровское, для вас не скрепное.
а ще "сьірники" 😂🤣😆
та і багато інших українських слів
людина-люди-людство - в россійськом нарєчії - человек-люди-человечество!
нагромадження, від українського громадити - в россійському нарєчії - нагромождение
українські очі - расєйське "очки" (хотя глаза)
українське - "до рогу" - "дорога" - россійске нарєчіє - "дорога", ніякого логічного висновку звідки воно взялося, окрім як з української мови, немає
українське "пружний" - "пружина" - звідки це слово в россійському нарєчії як не з української?
в россійському нарєчії немає слова "місити", але є слово "миска"
російське "еще" - похідне від українського "є ще"
і таких слів тисячі
це в них план наліпити 20 тисяч танків на найближчі 5000 років?
але гроші все одно розкрадуть