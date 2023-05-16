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Новини
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Держудма РФ денонсувала Договір про звичайні збройні сили в Європі

росія

Держдума РФ проголосувала за денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Проєкт закону про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі було внесено Путіним до Думи 10 травня.

Зазначається, що участь Росії в ДЗЗСЄ було припинено у липні 2007 року указом Путіна, а 29 листопада 2007 року було увахелно відповідний закон.

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що ДЗЗСЄ давно існує лише на папері і його денонсація нібито зміцнить безпеку Росії.

Договір було підписано 19 листопада 1990 року в Парижі, узгодження відбувалося в останні роки Холодної війни.

ДЗЗСЄ встановлював всеосяжні обмеження на ключові категорії звичайної військової техніки в Європі - від Атлантики до Уралу - та передбачав знищення надлишкової зброї.

Ратифікували договір 30 країн після розпаду СРСР та поділу Чехословаччини на Чехію і Словаччину. Він набув чинності 9 листопада 1992 року.

Так, кожна країна погодилася, що не матиме більше ніж:

- 20 тисяч танків;
- 20 тисяч одиниць артилерії;
- 30 тисяч бойових броньованих машин;
- 6800 бойових літаків;
- 2 тисячі ударних гелікоптерів.

Встановлено було також ліміти на техніку, яку кожна країна могла мати у розгорнутих підрозділах (інші мали бути розміщені у місцях постійного зберігання):

- 16 500 танків;
- 17 тисяч одиниць артилерії;
- 27 300 бойових броньованих машин.

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Автор: 

Держдума (734) Європа (1801) росія (65052)


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Топ коментарі
+11
Денонсировали документ т.к. ВСУ денонсировало-демилитаризировало обычные вооруженные сили Московии. Кстати
э ***********, а почему у вас Государственная Дума, а не Государственная Мысть? Дума слово, украинское, бандеровское, для вас не скрепное.
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16.05.2023 13:10
+5
Закінчилась російська армія і втратив сенс договір на обмеження російських збройних сил в Європі.
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16.05.2023 13:11
+3
вже немае
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16.05.2023 13:14
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Денонсировали документ т.к. ВСУ денонсировало-демилитаризировало обычные вооруженные сили Московии. Кстати
э ***********, а почему у вас Государственная Дума, а не Государственная Мысть? Дума слово, украинское, бандеровское, для вас не скрепное.
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16.05.2023 13:10 Відповісти
Закінчилась російська армія і втратив сенс договір на обмеження російських збройних сил в Європі.
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16.05.2023 13:11 Відповісти
Краще "МЬІСЛЯ'"!
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16.05.2023 13:14 Відповісти
"Нужна мыслЯ,чтоб думать опосля!".
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16.05.2023 13:15 Відповісти
і триколор теж довбні кацапські використовують!
а ще "сьірники" 😂🤣😆
та і багато інших українських слів
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16.05.2023 13:19 Відповісти
взагалі, скаладається враження, що так званний "россійський йазьік" - це діалект української мови! бо дуже багато в "россійськом йазьіке" українських слів... приклади:
людина-люди-людство - в россійськом нарєчії - человек-люди-человечество!
нагромадження, від українського громадити - в россійському нарєчії - нагромождение
українські очі - расєйське "очки" (хотя глаза)
українське - "до рогу" - "дорога" - россійске нарєчіє - "дорога", ніякого логічного висновку звідки воно взялося, окрім як з української мови, немає
українське "пружний" - "пружина" - звідки це слово в россійському нарєчії як не з української?
в россійському нарєчії немає слова "місити", але є слово "миска"
російське "еще" - похідне від українського "є ще"
і таких слів тисячі
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16.05.2023 14:04 Відповісти
Краще ''госдупа''.
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16.05.2023 13:31 Відповісти
Прапорщик теж українське слово,по орківські буде Флагоносєц.
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16.05.2023 14:44 Відповісти
Так у них исторический флаг - палка с конскими хвостами в навозе и репехах.
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16.05.2023 14:48 Відповісти
Гітлер також починав з цього.
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16.05.2023 13:11 Відповісти
Безрозмірні обмеження...
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16.05.2023 13:11 Відповісти
Денонсуй,не денонсуй такої дозволеної кількості озброєня на московії не має.
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16.05.2023 13:12 Відповісти
вже немае
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16.05.2023 13:14 Відповісти
І не було. Офіційно. Бо Т55-62 та гаубиці,зроблені ДО 1960, вони декларували як звалища металобрухту на переробку.
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16.05.2023 13:19 Відповісти
Всєм баяцца
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16.05.2023 13:15 Відповісти
кацапам і до максимальних цифр того обмеження, в найкращі роки, було неможливо дотягтися!
це в них план наліпити 20 тисяч танків на найближчі 5000 років?
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16.05.2023 13:20 Відповісти
Хочуть знов програти в ІІ Холодній війні, як програв Сересер.
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16.05.2023 13:30 Відповісти
Економіку СРСР (замаскованого Мордору) підірвала гонка озброєнь, нинішній Мордор розвалиться від гонки озброєнь значно швидше, не за 70 років, а за кілька, причому і зброї вже конкурентної не зробить, бо Пуйло знищив пострадянську науку, фундаментальну і прикладну, її замінила Гундяєвщина,
але гроші все одно розкрадуть
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16.05.2023 13:48 Відповісти
 
 