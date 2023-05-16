Війна продовжуватиметься, щоб не було обстрілів Росії, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що війну проти України продовжуватимуть нібито для того, щоб територію РФ не обстрілювали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це Пєсков заявив, коментуючи обстріл Бєлгородської області РФ.

"Ми, звичайно, найрішучішим чином це засуджуємо. Продовжується спеціальна військова операція і продовжуватиметься, щоб цього не було", - зазначив він.

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