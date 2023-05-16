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Новини Війна
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Війна продовжуватиметься, щоб не було обстрілів Росії, - Пєсков

пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що війну проти України продовжуватимуть нібито для того, щоб територію РФ не обстрілювали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це Пєсков заявив, коментуючи обстріл Бєлгородської області РФ.

"Ми, звичайно, найрішучішим чином це засуджуємо. Продовжується спеціальна військова операція і продовжуватиметься, щоб цього не було", - зазначив він.

Читайте: Москва "вельми негативно" ставиться до передачі Україні ракет Storm Shadow, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1613) росія (65052)


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Топ коментарі
+49
Не буде Росії - не буде і обстрілів.
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16.05.2023 13:26
+33
Война - ето мир , рабство - ето свобода !!!!
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16.05.2023 13:26
+29
Цікаво - а хто обстрілював Росію починаючи з 2014-го року?
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16.05.2023 13:28
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Война - ето мир , рабство - ето свобода !!!!
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16.05.2023 13:26 Відповісти
Оруэлл оказался провидцем.
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16.05.2023 13:29 Відповісти
"школьника во Владимире в наказание заставили петь гимн России. Все потому что он пришел в такой футболке на уроки. "

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16.05.2023 13:32 Відповісти
З цієї логіки виходить, що життя-це смерть. То нехай піськін сдохне і разом з собою всіх кацапів і федерастів забере
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16.05.2023 13:47 Відповісти
Не буде Росії - не буде і обстрілів.
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16.05.2023 13:26 Відповісти
👍
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16.05.2023 13:36 Відповісти
здохни, кацапський тарган
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16.05.2023 13:26 Відповісти
Війну продовжуватимуть, щоб Байден не сцяв у підїздах...
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16.05.2023 13:27 Відповісти
Цікаво - а хто обстрілював Росію починаючи з 2014-го року?
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16.05.2023 13:28 Відповісти
Для Росії постріл в ногу - вже агресія...
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16.05.2023 13:38 Відповісти
"Ты виноват уж тем
Что хочется мне кушать!"
От тільки "ягня" виявилося з гострими рогами!
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16.05.2023 13:53 Відповісти
і бамбас....
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16.05.2023 13:39 Відповісти
Кієв за два трі дня...Печалька
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16.05.2023 13:28 Відповісти
Поэтому надо обстреливать не только белгородскую область, но и мацквабад, чтобы навсегда заткнуть писькову его вонючее е@ало.
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16.05.2023 13:28 Відповісти
шо воно буде через півроку *******? що війна продовжується бо почали Мацкву обстрілювати?
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16.05.2023 13:28 Відповісти
Та хто знає. Може через півроку він свої висери починатиме з "Ні хао".
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16.05.2023 13:30 Відповісти
Забирайтесь з України - не буде обстрілів росії.
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16.05.2023 13:29 Відповісти
Письков перепутал местами причину и следствие.
Не потому россия начала войну, чтобы не стреляли по россии, а стреляют по россии, потому что россия начала войну.
Не Бином же Ньютона.
Пока не полезли в Украину, никто Белгород, Брянск и Курск не обстреливал
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16.05.2023 13:30 Відповісти
Он перепутал местами свою жопу и голову.
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16.05.2023 13:33 Відповісти
А вот с этим несогласен.
И ничего он не перепутал, это он от рождения такой перевернутый. Ошибка развития, жопой думает, а головой .....
При Петре Первом его бы Кунсткамеру определили, среди уродов самое ему место. В Америке в 19-м веке выступал бы в Цирке уродов Барнума, Звезда Монстр-Шоу. А в россии в 21-м веке лицо приближеное к президенту. Ах, мы, кажется уже объяснили, что это вовсе не лицо.
Ну, то что есть.
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16.05.2023 13:41 Відповісти
Та нормально он думает ,и с головой дружит ,только с Титаника ,уже слезть ,не может.
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16.05.2023 18:17 Відповісти
Ця істота остаточно деградувала.
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16.05.2023 13:31 Відповісти
Все життя ці під.ри вішали лапшу на вуха своєму бидлу, що "рассія нікагда нє праігривала войни, толька пабіждала". Що тепер цьому піськову говорити? Що ***** виявився першим, хто програв війну? Це ж "пазор"! От і крутиться, як гад на сковорідці, видумуючи все нові пояснення.
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16.05.2023 13:35 Відповісти
Ну,звісно! Тільки деградант може у Пугачової дзигарик з руки поцупити!
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16.05.2023 13:58 Відповісти
До 24.02.2022року обстрілів не було, але війна розпочалась. Виходячи з логіки піськова війна закінчиться тоді, коли почнуться обстріли московії?
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16.05.2023 13:31 Відповісти
саме так з цього і потрібно починати .поки москва невідчує всі жахіття війни плани не зміняться.
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16.05.2023 13:35 Відповісти
Маячня -- здорово иого шибануло .
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16.05.2023 13:31 Відповісти
Це ми ще нічого не починали! Це тільки пристрілка.
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16.05.2023 13:32 Відповісти
цели и задачи: от денацификации и демилитаризации до "чтобы нєбыло обстрелов парашы" ))
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16.05.2023 13:32 Відповісти
Яка демілітаризація, коли Україна отримала зброю, про яку до війни навіть мріяти не могла? Навіть ця гнида піськов розуміє, що ні одне кацапське бидло в його балачки про демілітаризацію вже не повірить. Треба щось нове брехать.
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16.05.2023 13:48 Відповісти
так гатіть по Германії або США, бо звідти гіпотетично (за вашим розкладом) теж може прилетіти...
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16.05.2023 13:33 Відповісти
Не хочу ображати **********...
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16.05.2023 13:33 Відповісти
Обстріли россії будуть тільки наростати
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16.05.2023 13:33 Відповісти
Потрібно відповідать на один постріл --десятью
Тільки тоді не буде охоти стрілять по україні
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16.05.2023 13:33 Відповісти
https://t.me/sergiinaumovych https://t.me/sergiinaumovych


Вони хотіли як мінімум зіпсувати нам настрій. Вони хотіли знищити нашу ППО/ПРО і далі бити без перешкод по мирному Києву. Вони хотіли довести, що перехоплення «Кинджалу» 4 травня було випадковістю, бо його «неможливо перехопити». І для цього вони сьогодні вночі направили на нашу столицю цілих 9 балістичних ракет (3 Іскандери + 6 Кинджалів). Ще було 9 Калібрів, які програмуються на дуже хитрі маневри. Але наші молоді (і не дуже) оператори IRIS-T, Patriot (і Gepard, до речі), які дуже швидко навчилися віртуозно працювати з цими системами, показали унікальні навички. Збиті всі ракети ворога, які «неможливо нікому ніколи ніяк і ні за яких обставин перехопити».

16 травня - день першої масштабної перемоги сил наших ППО/ПРО! Тут без перебільшення і пафосу, бо атака такою кількістю такого типу ракет, які називають на росії «гіперзвуковими», є безпрецедентною за всю історію! Не було ще ніколи на планеті такої дуелі ракетних військ із застосуванням «гіперзвукових» балістичних ракет і сил ППО/ПРО! І це точна інформація! Ще точна інформація: сьогодні Україна виграла таку дуель! А досвід ефективного збиття таких цілей - безцінний, неоціненний!
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16.05.2023 13:34 Відповісти
Коли Бог створював кацапа, то переплутавши вставив йому карту пам"яті навпаки. З тих пір у них все навиворот.
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16.05.2023 13:34 Відповісти
Та ні, Бог не помиляється.
Тепер розумієте навіщо Бог у Сарому Заповіті (Торі) наказав народу Ізраіля винищити народи Ханаану (на місці ********* Ізраїлю), бо вони були по своєму "скрєпні" і змінюватися не могли, не хотіли і не бачили в цьому сенсу - людські жертвоприношення в них були чимось повсякденим і бажаним (бо ж не буду дощу) як і рознамітні збочення, живи як хочеш тільки молись на свого царя.
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16.05.2023 13:43 Відповісти
Якщо говорити про спадщину СРСР, то так, аналогія цілком доречна.
Три країни Балтії, які, не роздумуючи, почали вигрібати радянське сміття, сьогодні вже в Європі. Білорусь, яку Лука погнав старим радянським шляхом, так і залишилися в 70-х роках "розвиненого соціалізму".
А Україна (передвоєнна Україна), ні вашим, ні нашим. Свобода слова начебто як в Естонії, а економіка та ментальність більшості населення як Білорусі
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16.05.2023 14:00 Відповісти
Йоржик унітазний закукурікав.
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16.05.2023 13:34 Відповісти
Одні гумористи в пострадянських країнах..
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16.05.2023 13:35 Відповісти
піськову гріх скаржитись - вилупки всі закордоном влаштовані, потворна нявка громадянка США, бабло мутиться. Мєлі Ємєля твоя нєдєля. Безкарно.
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16.05.2023 13:36 Відповісти
Війна закінчиться, коли після ваших обстрілів-ми розхєрачим вашу доблєсну маскву запуском хотя-бы 20ракет в цель
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16.05.2023 13:37 Відповісти
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16.05.2023 13:37 Відповісти
«…красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление…»(с)
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16.05.2023 13:37 Відповісти
а між тим, сьодня какашенков унічтожил в киеве перший "петріот" )))
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16.05.2023 13:38 Відповісти
як не крути, а вище керівництво йбаної расіі, тих хто розпочав війну, треба знищувати. якщо до них важко дібратись в бункерах, теба знищувати їхніх родичів. інакше війна може тривати безкінечно і мати дуже важку ціну для країни.
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16.05.2023 13:38 Відповісти
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16.05.2023 13:40 Відповісти
мечта не сбылась. уже в жопе )) думает на руцком ))))))
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16.05.2023 13:42 Відповісти
СВО за три дні? Казковий довбойоб!
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16.05.2023 13:41 Відповісти
Кацап=*******
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16.05.2023 13:42 Відповісти
Від - дєнаціфікаціі до - штоб расію нє абстрєлівалі . 😂
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16.05.2023 13:43 Відповісти
Василівська тарілка в майбутньому виглядатиме так.
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16.05.2023 13:43 Відповісти
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16.05.2023 14:41 Відповісти
Дегенерати їбані
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16.05.2023 13:43 Відповісти
Война продолжится пока не отправят писькова к Кобзону ,вот и вся логика ,как с Гитлером -нет Гитлера нет войны
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16.05.2023 13:44 Відповісти
Называется, буду насиловать и убивать пока жертвы не перестанут сопротивляться
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16.05.2023 13:48 Відповісти
Це просто феєрія дибілизму !
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16.05.2023 13:54 Відповісти
...ти ж казав декілька днів потому, що Ви не ведете війну, тільки СВО, а тепер вже війна? От чмошник))))
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16.05.2023 13:56 Відповісти
все ясно. обстреливают шобы не было вайны. ваюют шобы не была абстрелав...
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16.05.2023 14:00 Відповісти
Уже ***** дырявый не скрывает что война , операция прошла , Мразь...
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16.05.2023 14:03 Відповісти
Значить: обстрілів території так званої росії малувато.
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16.05.2023 14:07 Відповісти
Так ми ще не починали! Краще повіситись тебе власноруч
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16.05.2023 14:07 Відповісти
**********
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16.05.2023 14:27 Відповісти
Концепция поменялась?
Обосрались, кацапы?
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16.05.2023 14:32 Відповісти
А як же денацифікація і демілітаризація України ? Тобто, щоб мордор не нападав на Україну, його треба постійно і системно обстрілювати і знищувати.
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16.05.2023 14:34 Відповісти
2022 - мы начинаем сво чтобы демилитаризировать Киев.

2023 - мы продолжаем сво чтобы не стреляли по россии ...
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16.05.2023 14:35 Відповісти
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16.05.2023 15:30 Відповісти
ну если письков говорит шо не будут обстреливать роиссю - значит таки будут обстреливать роиссю. С ним же всегда такая логика работает.
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16.05.2023 14:47 Відповісти
А как сами снесли Мариуполь,сносят Бахмут,снесли марьинку и Северодонецк и обстрелы никополя с марганцем они не замечают у них двойные стандарты днр защищают,а грозный снесли при попытке отсоединиться
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16.05.2023 15:39 Відповісти
а хто до 24 лютого 2022 року вас обстрілював?
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16.05.2023 15:42 Відповісти
Гарну людину ПІСЬКОВИМграє не назвуть!
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16.05.2023 15:47 Відповісти
коли стріляють у відповідь це не обстріл, це адекватна відповідь під@рам
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16.05.2023 20:29 Відповісти
 
 