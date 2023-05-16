Війна продовжуватиметься, щоб не було обстрілів Росії, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що війну проти України продовжуватимуть нібито для того, щоб територію РФ не обстрілювали.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це Пєсков заявив, коментуючи обстріл Бєлгородської області РФ.
"Ми, звичайно, найрішучішим чином це засуджуємо. Продовжується спеціальна військова операція і продовжуватиметься, щоб цього не було", - зазначив він.
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+49 Colt
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+33 Роман с камнем
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Что хочется мне кушать!"
От тільки "ягня" виявилося з гострими рогами!
Не потому россия начала войну, чтобы не стреляли по россии, а стреляют по россии, потому что россия начала войну.
Не Бином же Ньютона.
Пока не полезли в Украину, никто Белгород, Брянск и Курск не обстреливал
И ничего он не перепутал, это он от рождения такой перевернутый. Ошибка развития, жопой думает, а головой .....
При Петре Первом его бы Кунсткамеру определили, среди уродов самое ему место. В Америке в 19-м веке выступал бы в Цирке уродов Барнума, Звезда Монстр-Шоу. А в россии в 21-м веке лицо приближеное к президенту. Ах, мы, кажется уже объяснили, что это вовсе не лицо.
Ну, то что есть.
Тільки тоді не буде охоти стрілять по україні
Вони хотіли як мінімум зіпсувати нам настрій. Вони хотіли знищити нашу ППО/ПРО і далі бити без перешкод по мирному Києву. Вони хотіли довести, що перехоплення «Кинджалу» 4 травня було випадковістю, бо його «неможливо перехопити». І для цього вони сьогодні вночі направили на нашу столицю цілих 9 балістичних ракет (3 Іскандери + 6 Кинджалів). Ще було 9 Калібрів, які програмуються на дуже хитрі маневри. Але наші молоді (і не дуже) оператори IRIS-T, Patriot (і Gepard, до речі), які дуже швидко навчилися віртуозно працювати з цими системами, показали унікальні навички. Збиті всі ракети ворога, які «неможливо нікому ніколи ніяк і ні за яких обставин перехопити».
16 травня - день першої масштабної перемоги сил наших ППО/ПРО! Тут без перебільшення і пафосу, бо атака такою кількістю такого типу ракет, які називають на росії «гіперзвуковими», є безпрецедентною за всю історію! Не було ще ніколи на планеті такої дуелі ракетних військ із застосуванням «гіперзвукових» балістичних ракет і сил ППО/ПРО! І це точна інформація! Ще точна інформація: сьогодні Україна виграла таку дуель! А досвід ефективного збиття таких цілей - безцінний, неоціненний!
Тепер розумієте навіщо Бог у Сарому Заповіті (Торі) наказав народу Ізраіля винищити народи Ханаану (на місці ********* Ізраїлю), бо вони були по своєму "скрєпні" і змінюватися не могли, не хотіли і не бачили в цьому сенсу - людські жертвоприношення в них були чимось повсякденим і бажаним (бо ж не буду дощу) як і рознамітні збочення, живи як хочеш тільки молись на свого царя.
Три країни Балтії, які, не роздумуючи, почали вигрібати радянське сміття, сьогодні вже в Європі. Білорусь, яку Лука погнав старим радянським шляхом, так і залишилися в 70-х роках "розвиненого соціалізму".
А Україна (передвоєнна Україна), ні вашим, ні нашим. Свобода слова начебто як в Естонії, а економіка та ментальність більшості населення як Білорусі
Обосрались, кацапы?
2023 - мы продолжаем сво чтобы не стреляли по россии ...
ВИМграє не назвуть!