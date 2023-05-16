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Новини Агресія Росії проти України
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У Чехії помер медик-доброволець, який зазнав важкого поранення на Донбасі

волонтер

Засновник проєкту з навчання тактичної медицини Phoenix, чеський медик, який був важко поранений на Донбасі, помер у Празі.

Про це повідомили у соціальних мережах представники програми Phoenix, інформує Цензор.НЕТ.

"З глибоким сумом повідомляємо вам сумну новину. Тейлор, засновник проєкту Phoenix, наш друг і герой, який особисто врятував багатьох поранених воїнів на східному фронті, і завдяки якому тисячі солдатів і цивільних пройшли підготовку з бойової медицини, помер від важкого поранення 15 травня 2023 року після кількох тижнів боротьби", – йдеться у повідомленні.

За даними чеського МЗС, в Україні загинули двоє чеських добровольців, які воюють проти російської армії.

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Чехія (1610) волонтери (1331) втрати (4394)


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Земля тобі пухом, воїне. Ці люди Герої з героїв, бо віддають життя за чужу країну.
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16.05.2023 13:53 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🙏
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16.05.2023 13:55 Відповісти
Світла пам'ять герою!
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16.05.2023 14:03 Відповісти
Низький уклін ❤️Вдячність Вічна Світла Пам'ять Герою 🙏Співчуття рідним , друзям
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16.05.2023 14:07 Відповісти
Hrdinové neumírají, dokud vzpomínka na ne žije. Paměť o Tobě bude žít navěky! Герою Слава і низький уклін за найцінніший дар, який Ти віддав в боротьбі за свободу
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16.05.2023 14:45 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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16.05.2023 16:33 Відповісти
 
 