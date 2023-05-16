У Чехії помер медик-доброволець, який зазнав важкого поранення на Донбасі

Засновник проєкту з навчання тактичної медицини Phoenix, чеський медик, який був важко поранений на Донбасі, помер у Празі.

Про це повідомили у соціальних мережах представники програми Phoenix, інформує Цензор.НЕТ.

"З глибоким сумом повідомляємо вам сумну новину. Тейлор, засновник проєкту Phoenix, наш друг і герой, який особисто врятував багатьох поранених воїнів на східному фронті, і завдяки якому тисячі солдатів і цивільних пройшли підготовку з бойової медицини, помер від важкого поранення 15 травня 2023 року після кількох тижнів боротьби", – йдеться у повідомленні.

За даними чеського МЗС, в Україні загинули двоє чеських добровольців, які воюють проти російської армії.

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