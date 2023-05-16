УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6413 відвідувачів онлайн
Новини Війна
19 163 107

Президент ПАР Рамафоса: Зеленський та Путін погодилися на мирну делегацію переговорників з Африки

рамафоса

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса заявив, що лідери України та РФ Володимир Зеленський та Володимир Путін погодилися на делегацію мирних переговорників від африканських лідерів.

Про це повідомляє CGTN Europe - китайська телемережа, що мовить на Європу, інформує Цензор.НЕТ.

Рамафоса заявив, що кілька лідерів африканських країн поінформували про свою мирну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

"Африканський мирний  план отримав "обережну" підтримку зі світових столиць - в тому числі Вашингтона та Лондона, які про нього поінформували", - додав Рамафоса.

Читайте: Україну хочуть посадити за стіл переговорів на умовах Росії, - Данілов

За його словами, зараз триває підготовка до візиту делегації. Передбачити її результат поки складно, зауважив президент ПАР.

Автор: 

ПАР (157) переговори з Росією (1077)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+52
Це ще що за цирк на дроті?
показати весь коментар
16.05.2023 14:50
+45
Токо негры должны быть обязательно эти:
показати весь коментар
16.05.2023 14:51
+28
не на дроті а на баобабі
показати весь коментар
16.05.2023 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Эти чёрные работают на вовку им не стоит верить.
показати весь коментар
16.05.2023 17:46 Відповісти
Наступна делегація мирних переговорників буде від пінгвінів з Північного полюсу.
показати весь коментар
16.05.2023 17:47 Відповісти
Боже, нам ще тільки цих "переговорників" бракувало ...

Ідіть працюйте, щоб не верещали про "святу і велику расєюшку", як ваші вилупки пишуть тут на сайтах, і хвалять "*****".
показати весь коментар
16.05.2023 20:48 Відповісти
Якщо це правда, то Сиріл спалив контору Зелі після його рішучих і безкомпромісних заяв під час турне. Ці переговорники між своїми племенами корів поділити не можуть, але одне діло вже зробили навіть ще не приїхавши - показали рівень Зеленського серед світових лідерів.
показати весь коментар
16.05.2023 20:48 Відповісти
певно,африканці хочуть віддати частину території,взамін нашої. інакше не вийде
показати весь коментар
16.05.2023 22:56 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂кумедно
показати весь коментар
17.05.2023 00:16 Відповісти
ну если есть желающие стать участниками военных преступлений то вперёд на договоры, зе это тоже касается
показати весь коментар
17.05.2023 10:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 