Президент ПАР Рамафоса: Зеленський та Путін погодилися на мирну делегацію переговорників з Африки

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса заявив, що лідери України та РФ Володимир Зеленський та Володимир Путін погодилися на делегацію мирних переговорників від африканських лідерів.

Про це повідомляє CGTN Europe - китайська телемережа, що мовить на Європу, інформує Цензор.НЕТ.

Рамафоса заявив, що кілька лідерів африканських країн поінформували про свою мирну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

"Африканський мирний план отримав "обережну" підтримку зі світових столиць - в тому числі Вашингтона та Лондона, які про нього поінформували", - додав Рамафоса.

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За його словами, зараз триває підготовка до візиту делегації. Передбачити її результат поки складно, зауважив президент ПАР.