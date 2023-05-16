Окупанти заборонили персоналу Запорізької АЕС спілкуватись між собою, - "Енергоатом"
На окупованій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники заборонили персоналу спілкування між собою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".
Зазначається, що під суворим табу будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено.
Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Повертати голову, та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено", - йдеться у повідомленні.
Причина таких заборон - намагання окупантів замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території станції.
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Грицько Добрий
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Jala Pribila
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Igor Lyashenko #554860
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Микола Папізже
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Jala Pribila
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