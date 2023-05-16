Росія скликає Радбез ООН, щоб засудити постачання зброї Україні
У четвер, 18 травня, на запит Росії відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, яке обговорить постачання зброї Україні країнами Заходу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Небензя (постпред РФ при ООН Василь Небензя, — ред.) - знаряддя воєнних злочинів - вимагає скликати на цьому тижні засідання Радбезу ООН, щоб "засудити" постачання нашими союзниками і партнерами зброї силам оборони України, — написав у Твіттері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. — Рашизм буде покараний, а з ним і його висип — лаврови, небензі, подлянські".
За словами Кислиці, "рашизм не зупиниться сам по собі", він має бути і буде переможений.
"Наші сили оборони захищають цивільне населення, — додав дипломат — Це зводить з розуму рашистів, а Небензя, співучасник воєнних злочинів, скликає засідання Радбезу ООН щодо постачання зброї в Україну".
Засідання розпочнеться о 15:00 (22:00 за Київським часом).
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Добре підгоріло після СтормШедоу. І атріцатєльних взльотов на Брянщині у кількості п'яти штучок.
Я класну статтю читала на москальському топвар (коли ворог скиглить - приємно) про характеристики цієї ракети. Класна штучка !
І ще той писака сокрушалсІ щодо решти можливих поставок надалі і що ж тепер на них чекає. От.
То це, видно, вирішили ще поверещати в оон-ці.
Кислиця, видряпай очі цьому чуркіну номер 2.
Настав час нового формату.
Без Росії.