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Росія скликає Радбез ООН, щоб засудити постачання зброї Україні

небензя

У четвер, 18 травня, на запит Росії відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, яке обговорить постачання зброї Україні країнами Заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Небензя (постпред РФ при ООН Василь Небензя, — ред.) - знаряддя воєнних злочинів - вимагає скликати на цьому тижні засідання Радбезу ООН, щоб "засудити" постачання нашими союзниками і партнерами зброї силам оборони України, — написав у Твіттері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. — Рашизм буде покараний, а з ним і його висип — лаврови, небензі, подлянські". 

За словами Кислиці, "рашизм не зупиниться сам по собі", він має бути і буде переможений.

"Наші сили оборони захищають цивільне населення, — додав дипломат — Це зводить з розуму рашистів, а Небензя, співучасник воєнних злочинів, скликає засідання Радбезу ООН щодо постачання зброї в Україну".

Засідання розпочнеться о 15:00 (22:00 за Київським часом).

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Автор: 

зброя (7451) росія (65052) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+53
Ето какой то сюрр. Твари кацапские будут жаловаться что мы сбили все ихние дорогущие ракеты которыми они бомбили Киев
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16.05.2023 23:00
+35
Русня заскулила.Значит все правильно происходит...
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16.05.2023 23:01
+29
Ґвалтівник і вбивця накатав заяву на потерпілу, яка посміла дати йому по їбалу під час нападу. Це просто якась дічь...
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16.05.2023 23:10
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Твари проклятые!Как ещё смеете рылом по ООНу скользить.., а сцыкоты по миру хватает.., как и продажных тварей.., бабки глазки заслепили..Если бы не такая сцыкость, то уже можно было давно войну закончить..А то-нефть, газ,керогаз..золото и бабки..
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16.05.2023 23:59 Відповісти
сподіваюся Кислиця вживатиме "московія" "москалі" замісить "расєя" расєянє"
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17.05.2023 00:00 Відповісти
Счас гитлер восстанет и скажет, а что так можно было, прошу вернуть совку взад ленд-лиз Западу и воевать лопатами.
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17.05.2023 00:01 Відповісти
треба затролити москалів, казати, що зброя потрібна для проведення СВО, яку запровадив *****, бо москалі проводять демілітаризацію, а вона не можлива без наявності цієї самої зброї ...
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17.05.2023 00:06 Відповісти
Це вже серйозно неможливо сприймати.
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17.05.2023 00:14 Відповісти
Палає ? Ню-ню.

Добре підгоріло після СтормШедоу. І атріцатєльних взльотов на Брянщині у кількості п'яти штучок.

Я класну статтю читала на москальському топвар (коли ворог скиглить - приємно) про характеристики цієї ракети. Класна штучка !

І ще той писака сокрушалсІ щодо решти можливих поставок надалі і що ж тепер на них чекає. От.

То це, видно, вирішили ще поверещати в оон-ці.

Кислиця, видряпай очі цьому чуркіну номер 2.
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17.05.2023 00:15 Відповісти
та нехай хоч кожен день скликає. і кожен день ті країни, які проголосували в ООН за резолюцію, де визнали кацапів агресорами будуть кацапам втокмачувати, що потрібно вивести свої окупаційні війська з України.
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17.05.2023 00:16 Відповісти
Кислиця повинен теж висловити на радбезі занепокоєння і обурення в цьому питанні, бо мало постачають і не в повному асортименті.
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17.05.2023 00:43 Відповісти
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17.05.2023 00:44 Відповісти
"Если не закусывать, ети "Левопарды" не так страшны. Зато страшна я!"
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17.05.2023 03:01 Відповісти
Путин в своём амплуа: делает всё, чтобы ООН разогнали, и России больше не было в Совбезе.
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17.05.2023 00:53 Відповісти
Рашка под дурку клеит
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17.05.2023 02:16 Відповісти
Перед утворенням НАТО Сталін з Молотовим захотіли показати кузькіну мать всьому Заходу і швиденько організували берлінську кризу. Але міць Америки заставила сталіна відступити. Молотов був усунутий від прийняття рішень. Хоча саме він проповідував - ООН нездатна. Молотов був запопадливим перед Гітлером, саме він настоював на пакті і вів шашні з Ріббентропом. А в ООН сталін послав Вишинського, з 1939 року зама Молотова і водночас його недруга. І вони з Небензею схожі круглими скельцями окулярів і тупістю.
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17.05.2023 02:17 Відповісти
ООН демонструє свою повну непридатність.
Настав час нового формату.
Без Росії.
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17.05.2023 03:04 Відповісти
Як, оце оон ще фунциклірує? Зборище міжнародних імпотентів...
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17.05.2023 05:42 Відповісти
Який цинізм рашиських варварів ,те що ви вбили понад сотню тисяч українців ,зруйнували сотні міст і сіл ,мільйони людей вигнали з домівок .чи є щось огидніше в цьому світі цієї рашиської чуми ?
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17.05.2023 06:14 Відповісти
Тю на прицюцюткуватих! Звичайно на поминки збирають тільки близьких. А тут весь світ згукують, щоб пом'янути свого ювілейного дохляка.
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17.05.2023 06:59 Відповісти
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17.05.2023 08:29 Відповісти
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