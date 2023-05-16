Росія скликає Радбез ООН, щоб засудити постачання зброї Україні

У четвер, 18 травня, на запит Росії відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, яке обговорить постачання зброї Україні країнами Заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Небензя (постпред РФ при ООН Василь Небензя, — ред.) - знаряддя воєнних злочинів - вимагає скликати на цьому тижні засідання Радбезу ООН, щоб "засудити" постачання нашими союзниками і партнерами зброї силам оборони України, — написав у Твіттері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. — Рашизм буде покараний, а з ним і його висип — лаврови, небензі, подлянські".

За словами Кислиці, "рашизм не зупиниться сам по собі", він має бути і буде переможений.

"Наші сили оборони захищають цивільне населення, — додав дипломат — Це зводить з розуму рашистів, а Небензя, співучасник воєнних злочинів, скликає засідання Радбезу ООН щодо постачання зброї в Україну".

Засідання розпочнеться о 15:00 (22:00 за Київським часом).

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