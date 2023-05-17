Макрон закликав створити міжнародний Реєстр збитків, завданих Росією Україні
Президент Франції Емманюель Макрон закликав держави до об’єднання та внесення свого внеску у створення міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії Україні.
"Створюючи міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, Рада Європи вказує шлях разом із жертвами", - написав він у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Він також закликав усі держави приєднатися та зробити свій внесок.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок з відеозв'язку перед учасниками саміту Ради Європи, закликав їх до "стовідсоткової єдності" у питанні протидії РФ у її війні проти українців та притягнення Росії до відповідальності.
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кстати по Князеву.... кажется мне, что все это шоу с Фирташами лишь дымовая завеса... а реальной целью был именно Князев..... и в правдивости этой истории становится все больше сомнений.....
хотя это никак не объясняет наличие у Князева паспорта с Чернобыльским мутантом..... держим шки на макушке и наблюдаем!