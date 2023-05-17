Між Україною та Росією має бути створена демілітаризована зона, - Буданов
Питанням закінчення війни є створення 100 кілометрової демілітаризованої зони між Росією та Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Ісландія".
Головний розвідник зазначив, що метою України в питанні закінчення війни є створення демілітаризованої зони з РФ.
"Питання закінчення війни – це створення демілітаризованої зони. Це мета наша." - зазначив Буданов.
Топ коментарі
+38 Йцу Кенг #461207
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+33 Amber
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- За принципом визначення дальності недосяжності військових цілей на території росії наявними в України засобами ураження чи за принципом визначення дальності досяжності російськими засобами ураження цілей на території України?
Пропонована Будановим глибина зони демілітаризації в 100 км провокує підозру до цього майстра розмовного жанру щодо його ймовірної діяльності в інтересах росії.