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Між Україною та Росією має бути створена демілітаризована зона, - Буданов

буданов

Питанням закінчення війни є створення 100 кілометрової демілітаризованої зони між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Ісландія".

Головний розвідник зазначив, що метою України в питанні закінчення війни є створення демілітаризованої зони з РФ.

"Питання закінчення війни – це створення демілітаризованої зони. Це мета наша." - зазначив Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна після перемоги демілітаризує прикордонні області Росії, - розвідка

Автор: 

Буданов Кирило (492) кордон (4757) демілітаризація (14)


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Топ коментарі
+38
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17.05.2023 01:46
+33
Я думав , що головним розвідником в нашій краіні є
Роман Червінський , заслуги якого всім украінцям відомі ,
але , на превеликий жаль , його посадили , невідомо за що 😡
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17.05.2023 01:47
+33
Згоден. Тільки за рахунок території Росії.

Буданов може припиняти ляпати язиком і починати її робити прямо зараз.
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17.05.2023 01:49
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ЗСУ це право пропише де-факто.
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17.05.2023 11:21 Відповісти
А за яким принципом Буданов визначив глибину зони демілітаризації росії від кордону з Україною?
- За принципом визначення дальності недосяжності військових цілей на території росії наявними в України засобами ураження чи за принципом визначення дальності досяжності російськими засобами ураження цілей на території України?

Пропонована Будановим глибина зони демілітаризації в 100 км провокує підозру до цього майстра розмовного жанру щодо його ймовірної діяльності в інтересах росії.
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17.05.2023 14:10 Відповісти
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