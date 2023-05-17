Між Україною та Росією має бути створена демілітаризована зона, - Буданов

Питанням закінчення війни є створення 100 кілометрової демілітаризованої зони між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Ісландія".

Головний розвідник зазначив, що метою України в питанні закінчення війни є створення демілітаризованої зони з РФ.

"Питання закінчення війни – це створення демілітаризованої зони. Це мета наша." - зазначив Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна після перемоги демілітаризує прикордонні області Росії, - розвідка