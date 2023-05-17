На відновлення України необхідно $411 млрд, - ООН
Вартість відновлення інфраструктури України, яка сильно постраждала внаслідок вторгнення РФ, суттєво зросла.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в доповіді ООН.
ООН оцінила необхідну для цього суму в 411 млрд доларів. Про це йдеться у доповіді ООН "Світова економічна ситуація та її перспективи". Незважаючи на фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, за оцінками ООН, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.
Як зазначають експерти ООН, у 2022 році економіка України втратила більшу частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.
"Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів", - йдеться в доповіді.
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Але, на жаль, нарід віддає перевагу зеленим шмарклям - шахраям, крадіям, брехунам.
Не при путіні а при іншому призиденті коли змінеться повністю верхівка влади
Бо росія однозначно не виграє цю війну- це війна технологій а Росія не технологічна країна
Крім того щоб не говорили активи центробанку Росії заморозили закордоном і це тільки початок
І ніколи не треба хвилюватися і малювати цифри яка вартість збитків бо
Україна не буде за власний кошт все це відбудовувати
Звісно РФ примусять за все заплатити як грошима так і нафтою і газом
Як змусити РФ заплатити?
Посилять санкції і почнуть конфісковувати російське майно закордоном
Якщо Росія хоче бути технологічною країною де є якісна освіта медицина вийти з кризи і демографічної також і щоб зберегти себе як державу то звісно що всі ці кошти ляжуть на кожного громадянина РФ тільки заплатять після повного звільнення
України
Плюс ЕКОЛОГІЯ і подолання наслідків ЗАБРУДНЕННЯ землі України і плюс РОЗМІНУВАННЯ ще років на десять.
Суму у 400 млрд $ ніби кацапи ООН підказали.