На відновлення України необхідно $411 млрд, - ООН

Вартість відновлення інфраструктури України, яка сильно постраждала внаслідок вторгнення РФ, суттєво зросла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в доповіді ООН.

ООН оцінила необхідну для цього суму в 411 млрд доларів. Про це йдеться у доповіді ООН "Світова економічна ситуація та її перспективи". Незважаючи на фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, за оцінками ООН, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.

Як зазначають експерти ООН, у 2022 році економіка України втратила більшу частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.

"Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів", - йдеться в доповіді.

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