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Новини Агресія Росії проти України
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На відновлення України необхідно $411 млрд, - ООН

відбудова

Вартість відновлення інфраструктури України, яка сильно постраждала внаслідок вторгнення РФ, суттєво зросла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в доповіді ООН.

ООН оцінила необхідну для цього суму в 411 млрд доларів. Про це йдеться у доповіді ООН "Світова економічна ситуація та її перспективи". Незважаючи на фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, за оцінками ООН, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.

Як зазначають експерти ООН, у 2022 році економіка України втратила більшу частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.

"Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів", - йдеться в доповіді.

Також читайте: Для відновлення України знадобиться 400 мільярдів доларів, - посол ФРН Фельдгузен

Автор: 

ООН (3344) відбудова (354) відновлення (571)


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Топ коментарі
+3
Последствия 2019 года еще в стадии цветочков
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17.05.2023 07:40
+3
Вот пусть ООН и компенсирует раз нихрена не делало а содержало тысячи бесполезных чиновников с приличными зарплатами.
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17.05.2023 07:41
+3
Русня віддасть нафтою та газом
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17.05.2023 07:50
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Последствия 2019 года еще в стадии цветочков
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17.05.2023 07:40 Відповісти
ООН вже збирається пилити гроші на відновлення України. Для чиновників ООН ця війна це лише спосіб покерувати грошима.
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17.05.2023 07:47 Відповісти
Причем здесь ООН к событиям 2019?
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17.05.2023 07:57 Відповісти
Чиновники ООН?! З яких пір українські чиновники, політики, олігархи та просто наближені до корита, стали називатись чиновниками ООН?
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17.05.2023 09:43 Відповісти
Вот пусть ООН и компенсирует раз нихрена не делало а содержало тысячи бесполезных чиновников с приличными зарплатами.
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17.05.2023 07:41 Відповісти
Для чего существует ООН для стахановцев совершенно не важно
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17.05.2023 08:00 Відповісти
Русня віддасть нафтою та газом
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17.05.2023 07:50 Відповісти
Якщо прийняти правильні закони про залучення іноземних інвестицій - захистити інвесторів, створити привабливі умови, ввести суворий контроль та таке інше, то можно з України зробити привабливу для життя і бізнесу країну.
Але, на жаль, нарід віддає перевагу зеленим шмарклям - шахраям, крадіям, брехунам.
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17.05.2023 07:59 Відповісти
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17.05.2023 08:38 Відповісти
Десь перша леді Зелі поіхала в Пд. Корею вбалтувати щоб іх підприємства які закриваються в рашці -- перенести в Украіну .
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17.05.2023 08:26 Відповісти
Ось таку суму і буде віддавати РФ
Не при путіні а при іншому призиденті коли змінеться повністю верхівка влади
Бо росія однозначно не виграє цю війну- це війна технологій а Росія не технологічна країна
Крім того щоб не говорили активи центробанку Росії заморозили закордоном і це тільки початок
І ніколи не треба хвилюватися і малювати цифри яка вартість збитків бо
Україна не буде за власний кошт все це відбудовувати
Звісно РФ примусять за все заплатити як грошима так і нафтою і газом
Як змусити РФ заплатити?
Посилять санкції і почнуть конфісковувати російське майно закордоном
Якщо Росія хоче бути технологічною країною де є якісна освіта медицина вийти з кризи і демографічної також і щоб зберегти себе як державу то звісно що всі ці кошти ляжуть на кожного громадянина РФ тільки заплатять після повного звільнення
України
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17.05.2023 08:32 Відповісти
Як мінімум у два, а то і три рази більше.
Плюс ЕКОЛОГІЯ і подолання наслідків ЗАБРУДНЕННЯ землі України і плюс РОЗМІНУВАННЯ ще років на десять.
Суму у 400 млрд $ ніби кацапи ООН підказали.
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17.05.2023 09:55 Відповісти
 
 