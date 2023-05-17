Запущено опитування "Досвід протезування на вітчизняних протезних підприємствах"
В Україні запущено опитування щодо досвіду протезування на вітчизняних протезних підприємствах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо ви маєте досвід протезування кінцівок на базі одного з вітчизняних протезних підприємств, будь ласка, візьміть участь у опитуванні", - сказано в опитуванні.
Пройти опитування можуть лише ті українці, які дійсно робили протезування. Якщо у вас є знайомі, які мають протез кінцівки - порадьте їм це опитування.
Щоб пройти опитування, перейдіть за посиланням.
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