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Новини Війна
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Запущено опитування "Досвід протезування на вітчизняних протезних підприємствах"

протез

В Україні запущено опитування щодо досвіду протезування на вітчизняних протезних підприємствах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ви маєте досвід протезування кінцівок на базі одного з вітчизняних протезних підприємств, будь ласка, візьміть участь у опитуванні", - сказано в опитуванні.

Пройти опитування можуть лише ті українці, які дійсно робили протезування. Якщо у вас є знайомі, які мають протез кінцівки - порадьте їм це опитування. 

Щоб пройти опитування, перейдіть за посиланням. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє протезованих Героїв війни вирушають у благодійний марафон маршрутом Житомир-Київ: збиратимуть гроші на створення сучасного приймального відділення у госпіталі

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