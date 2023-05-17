Запущено опитування "Досвід протезування на вітчизняних протезних підприємствах"

В Україні запущено опитування щодо досвіду протезування на вітчизняних протезних підприємствах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ви маєте досвід протезування кінцівок на базі одного з вітчизняних протезних підприємств, будь ласка, візьміть участь у опитуванні", - сказано в опитуванні.

Пройти опитування можуть лише ті українці, які дійсно робили протезування. Якщо у вас є знайомі, які мають протез кінцівки - порадьте їм це опитування.

Щоб пройти опитування, перейдіть за посиланням.

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