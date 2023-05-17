Прибиральника психоневрологічного інтернату в Підмосков’ї затримали за жовто-синю куртку, - росЗМІ

Чоловік 9 травня прийшов на роботу в куртці жовтого й синього кольорів. Мешканці інтернату, літні люди з психічними розладами, викликали поліцію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Інцидент трапився у психоневрологічному інтернаті №5 для літніх людей в селищі Філімонки неподалік від Москви. 39-річний Олександр Г. 9 травня, як завжди прийшов на роботу. Але мешканцям інтернату не сподобалося, що "у святковий день прибиральник ходив у куртці в кольорах українського прапору".

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До інтернату викликали поліцію. Прибиральника затримали й склали адміністративний протокол про дискредитацію російської армії. Наступного тижня він має з’явитися до суду.