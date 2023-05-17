Прибиральника психоневрологічного інтернату в Підмосков’ї затримали за жовто-синю куртку, - росЗМІ
Чоловік 9 травня прийшов на роботу в куртці жовтого й синього кольорів. Мешканці інтернату, літні люди з психічними розладами, викликали поліцію.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Інцидент трапився у психоневрологічному інтернаті №5 для літніх людей в селищі Філімонки неподалік від Москви. 39-річний Олександр Г. 9 травня, як завжди прийшов на роботу. Але мешканцям інтернату не сподобалося, що "у святковий день прибиральник ходив у куртці в кольорах українського прапору".
До інтернату викликали поліцію. Прибиральника затримали й склали адміністративний протокол про дискредитацію російської армії. Наступного тижня він має з’явитися до суду.
Топ коментарі
+51 Грета Тумблер
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4:04
"Письмо написанное в редкацию передачи "очевидное-невероятное" из сумашедщего дома (С Канатчиковой дачи)"
Про будь-яке поєднання блакитного та жовтого, і говорити зайве. У деяких дільницях поліції виїжджають на такі виклики десятки разів на день. Русскій народ "бдіт", мабуть єдине, що він любить і вміє робити.
Але іноді в цій шизофренії "бдєнія" з'являються справжні чудеса. Як приклад - бабка зателефонувала до поліції, що в неї на очах якийсь підозрілий молодик збирає безпілотник. мабуть диверсант. Миттєво приїхали та розібралися - молодий тато збирає дитяче крісло для машини. Про всяк випадок забрали з собою і до вечора просидів у камері.
.
Как только начинаешь говорить неприятную правду, так сразу все дебилы начинают тебя кидать в спам и банят.
Взять хотя бы взять статью
Каким тогда надо было быть имбецилом что бы геодезические метки считать "метками от диверсантов". Когда начал всем дебилам говорить что они дебилы - спам. Когда начал говорить дебилам что в Польшу скорее всего попала наша ракета - спам. Когда начал говорить что например
https://www.44.ua/news/3337970/v-kieve-rossijskij-tank-razdavil-avto-v-kotorom-byl-celovek-video
это раздавил не российский танк, а украинская мотолыга - спам.
Короче меня совсем не интересуют москальские идиоты. Меня интересуют что делать с нашими кончеными придурками, коих несметное количество.
До речі, якщо ракета ППО не влучає в повітряну ціль, то вона самоліквідується в повітрі і на землю падають фрагменти ракети. А там ціла ракета впала.
Всё так сложно, всё так запутано,
Но разбираться некогда, брат.
Наш дурдом голосует за путина,
Наш дурдом будет путину рад
https://lyricstranslate.com/ru/nash-durdom-golosuet-za-putina-nasha-bozhevilnya-golosuie-za.html
Тобто, вони визнали, що українська армія дає просратися кацапській армії, тому українські національні кольори дискредитують останню.
На кацапському новоязі "дискредитувати" значить дати п...ди.
Это я в смысле пора в Расии вообще запретить два цвета - синий и жёлтый, и уничтожить все краски таких цветов!
У майбутньому їх будуть вивчати як приклад масової шизофренії .