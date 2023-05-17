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Прибиральника психоневрологічного інтернату в Підмосков’ї затримали за жовто-синю куртку, - росЗМІ

підмосков'я,пні,філімонки

Чоловік 9 травня прийшов на роботу в куртці жовтого й синього кольорів. Мешканці інтернату, літні люди з психічними розладами, викликали поліцію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Інцидент трапився у психоневрологічному інтернаті №5 для літніх людей в селищі Філімонки неподалік від Москви. 39-річний Олександр Г. 9 травня, як завжди прийшов на роботу. Але мешканцям інтернату не сподобалося, що "у святковий день прибиральник ходив у куртці в кольорах українського прапору".

Також читайте: Студента-історика заарештували в Москві за те, що читав у метро мемуари офіцера СС

До інтернату викликали поліцію. Прибиральника затримали й склали адміністративний протокол про дискредитацію російської армії. Наступного тижня він має з’явитися до суду.

Автор: 

репресії (1622) росія (65073) психіатрія (92)


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Топ коментарі
+51
В этой истории прекрасно все!😂
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17.05.2023 08:41
+37
Взагалі на кацапстані всіх шизіків треба повипускають з лікарень. Адже взагалі нічого не зміниться. Середовище те саме що всередині психушки що ззовні.
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17.05.2023 08:42
+31
Хроніки ********...
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17.05.2023 08:42
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В этой истории прекрасно все!😂
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17.05.2023 08:41 Відповісти
Взагалі на кацапстані всіх шизіків треба повипускають з лікарень. Адже взагалі нічого не зміниться. Середовище те саме що всередині психушки що ззовні.
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17.05.2023 08:42 Відповісти
Так им и так уже начали агитировать вагнеровцы.
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17.05.2023 09:01 Відповісти
в психушках обычно при тоталитаризме диктатуре хунте рашизме нацизме и фашизме и совке сталинизма и позднее в дурках как раз сидели умные люди.... задававшие неудобные вопросы власти ...в большинстве своем... Россия времен Путина просто стены дурки растянули на всю территорию государства...Путин оказался "сказочным дол**О**бом" пациентом психушки-- но ставший "доктором" и "лечит" типа всю страну и мир с 24 февраля 2022 года.....
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17.05.2023 10:06 Відповісти
Хроніки ********...
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17.05.2023 08:42 Відповісти
https://donpatriot.news/ru/article/u-rosiyi-choloviki-znischili-dorozhni-znaki-bo-yih-kolori-nagaduvali-prapor-******** В росии мужчины уничтожили дорожные знаки, потому что их цвета напоминали флаг Украины
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17.05.2023 09:30 Відповісти
Правильно! Шанси розчавити якогось кацапоїда значно піднялись!
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17.05.2023 10:00 Відповісти
Кули,психи...
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17.05.2023 08:43 Відповісти
психоневрологічний диспансер раптово розширився на площу всієї сусідньої держави..., як несподівано...
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17.05.2023 08:44 Відповісти
По ходу в кацапів всі шизіки що в лікарні що за їх межами. Одним словом кацапошизія.
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17.05.2023 08:44 Відповісти
"У нас жє в псіхбольніце как: кто пєрвий бєлий халат одєнєт - тот і доктор!"
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17.05.2023 08:45 Відповісти
Цікаво як вони мусарів в псіхушку викликали?!🤔 Як у класіка - ''звонит Иван Бездомний из сумашедшего дома''! с. 🤣🤣🤣
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17.05.2023 08:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-KtBX6-67dw В.Высоцкий - C Канатчиковой дачи (концертная запись)

youtube.com

https://www.youtube.com › watch

4:04

"Письмо написанное в редкацию передачи "очевидное-невероятное" из сумашедщего дома (С Канатчиковой дачи)"
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17.05.2023 09:09 Відповісти
Стосовно "як викликали" - там не просто "дурка для шарахнутих" Це "стардом" для старих маразматиків, з якими діти возиться дома не хочуть Здали їх у цей "санаторій", і там їх за їх же пенсію утримують до смерті Тому там є доступ до телефонів - щоб старі пердуни мали змогу "подовбать мізки" не персоналу, а своїм рідним та знайомим От вони і додзвонилися до поліції Адже там і колишні поліцаї трапляються (особливо якщо за період служби часто "в стакан заглядали" ) А вони можуть і не забувать номери службових телефонів!
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17.05.2023 09:20 Відповісти
...незнаю як і прокоментувати...хух
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17.05.2023 08:49 Відповісти
палата № 6
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17.05.2023 08:50 Відповісти
Хоч і хворі на голову, але настукати - то святе
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17.05.2023 08:50 Відповісти
Жовті штани - два рази Ку !
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17.05.2023 08:53 Відповісти
навіщо поліція? треба було повісити покидька десь на гілочці, щоби знав, як вдягатися!
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17.05.2023 08:54 Відповісти
Поясни - який це стосунок має до новини? Чи тобі - "аби висраться"? Ми й так знаємо про наших суддів Але до чого тут твій "висер"? З "Лахти" дали команду - "Наложить кучу - чтоб у "хахлов" тоже ваняло!"?
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17.05.2023 09:01 Відповісти
російську армію так легко дискредитувати - варто лише показати кольори українського прапору...
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17.05.2023 08:58 Відповісти
На Росії шизо цвіте пишним "цвєтом".
Про будь-яке поєднання блакитного та жовтого, і говорити зайве. У деяких дільницях поліції виїжджають на такі виклики десятки разів на день. Русскій народ "бдіт", мабуть єдине, що він любить і вміє робити.
Але іноді в цій шизофренії "бдєнія" з'являються справжні чудеса. Як приклад - бабка зателефонувала до поліції, що в неї на очах якийсь підозрілий молодик збирає безпілотник. мабуть диверсант. Миттєво приїхали та розібралися - молодий тато збирає дитяче крісло для машини. Про всяк випадок забрали з собою і до вечора просидів у камері.
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17.05.2023 09:00 Відповісти
кацапSтан бьет рекорды.......
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17.05.2023 09:00 Відповісти
Маразм скрепчал...
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17.05.2023 09:05 Відповісти
смех и грех
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17.05.2023 09:05 Відповісти
Нехай ще психи доведуть що синій і жовтий - кольори українського прапору .
.
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17.05.2023 09:09 Відповісти
В колекцію Písek, Czech Republik, тільк блакитно-жовтий.
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17.05.2023 09:15 Відповісти
Це вже довели у іншій "дурці" - "Госдуме Рассии" Вже років з шість (мінімум) поєднання блакитного та жовтого кольорів вважається "агрессивным и антигасударственным"
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17.05.2023 09:23 Відповісти
Тут еще одни психи нарисовались.
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17.05.2023 09:11 Відповісти
русня уже срет кирпичами от жовто-блакитного
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17.05.2023 09:18 Відповісти
Вся територія від Кенігсбергу до Сахаліну має назву - психоневрологічний інтернат # 5
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17.05.2023 09:19 Відповісти
Ну у нас тоже тупорылых даже тут много.

Как только начинаешь говорить неприятную правду, так сразу все дебилы начинают тебя кидать в спам и банят.

Взять хотя бы взять статью



Каким тогда надо было быть имбецилом что бы геодезические метки считать "метками от диверсантов". Когда начал всем дебилам говорить что они дебилы - спам. Когда начал говорить дебилам что в Польшу скорее всего попала наша ракета - спам. Когда начал говорить что например

https://www.44.ua/news/3337970/v-kieve-rossijskij-tank-razdavil-avto-v-kotorom-byl-celovek-video

это раздавил не российский танк, а украинская мотолыга - спам.

Короче меня совсем не интересуют москальские идиоты. Меня интересуют что делать с нашими кончеными придурками, коих несметное количество.
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17.05.2023 09:25 Відповісти
Придурків, подібних до себе, генерує сама влада. Основний генератор - це телебачення, тобто відосики зєлі і телемарахтон.
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17.05.2023 09:57 Відповісти
Ну, з приводу ракети. Поляки через кілька місяців признали, що то не наша ракета. Хоча спершу теж була не українська, потім українська ракета ППО, а коли всі вже забули за той інциндент - знову не українська.
До речі, якщо ракета ППО не влучає в повітряну ціль, то вона самоліквідується в повітрі і на землю падають фрагменти ракети. А там ціла ракета впала.
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17.05.2023 10:07 Відповісти
геодезические метки или геодезическУЮ МЕТКУ? Большинство этих меток были выполнены диверсантами простым мелом, а цель этой диверсии - посеять террор (ужас, панику) среди населения.
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17.05.2023 10:52 Відповісти
Диверсанты это те, которые наносят ущерб, а от мелков паника может быть только у дегенератов.
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22.05.2023 12:13 Відповісти
Як там в пісні:
Всё так сложно, всё так запутано,

Но разбираться некогда, брат.

Наш дурдом голосует за путина,

Наш дурдом будет путину рад
https://lyricstranslate.com/ru/nash-durdom-golosuet-za-putina-nasha-bozhevilnya-golosuie-za.html
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17.05.2023 09:26 Відповісти
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17.05.2023 09:32 Відповісти
"прибиральник ходив у куртці в кольорах українського прапору. Прибиральника затримали й склали адміністративний протокол про дискредитацію російської армії."
Тобто, вони визнали, що українська армія дає просратися кацапській армії, тому українські національні кольори дискредитують останню.
На кацапському новоязі "дискредитувати" значить дати п...ди.
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17.05.2023 09:59 Відповісти
"Чтоб в корне зло пресечь - собрать бы книги все да сжечь!"
Это я в смысле пора в Расии вообще запретить два цвета - синий и жёлтый, и уничтожить все краски таких цветов!
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17.05.2023 10:01 Відповісти
Вся Засрашка це один великий психоневрологічний інтернат.
У майбутньому їх будуть вивчати як приклад масової шизофренії .
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17.05.2023 10:07 Відповісти
Це ж як ці потвори бояться усього, що хоч віддалено нагадує про Україну! Це ж який жах у них викликає усе українське! Вірно, тремтіть падлюки, за усе буде страшна помста.
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17.05.2023 10:28 Відповісти
Ничего в дурке не меняется. В детстве мы мы ловили голубей и краской для ремонта обуви на их крылья наносили опознавательные знаки не советской авиации. Только теперь понимаем, какими мы были садистами: этих голубей ПВО города уничтожала за пару суток...
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17.05.2023 10:59 Відповісти
Когда уже там запретят жёлтое солнце и синее небо? Разрешить только пасмурную погоду. ☁️ ☁️☁️
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17.05.2023 11:26 Відповісти
Готовый сюжет для блокбастера "Шизики против параноиков"!
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17.05.2023 12:55 Відповісти
Ну если дворник психбольницы смог дискредитировать вооруженные силы россии, то это повод задуматься а нужны ли такие силы.
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17.05.2023 13:02 Відповісти
 
 