ЗСУ нібито "вперше обстріляли РФ з танків", - Baza
Російські ЗМІ повідомляють, що ЗСУ нібито обстріляли Бєлгородську область з танків.
Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
Так, за даними каналу, ЗСУ нібито вперше обстріляли Росію із танків.
"Під обстріл потрапив хутір Старий у Бєлгородській області. За попередньою інформацією, обстріл вівся з боку українського хутора Бударки, який розташований за 2,5 кілометра від кордону. На територію Росії прилетіли близько 12 снарядів калібром 125 мм - гармати з таким калібром можуть бути встановлені на танки Т-64, Т-72, Т-80. Внаслідок обстрілу постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+32 Sophia-Maria Duglass #550966
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+31 Серьога Харківський
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+23 dd13
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Молись русня!!!
Zклонен Vерить.
Ще снаряди на їхні ізби переводить.
Самі себе обстрілюють,вже проходили.
..
по-друге - фото, це не важко .. але ж там може бути розвалена захисниками України "мирностріляюча" кацапська С300, град чи гаубиця..
- Нет.
- Будут!
Далі чекайте більше ''подарунків''
Щоб мізки /якщо є /повернулися в потрібну сторону
мы требуем остановить внутренний конфликт и дать возможность народу Белгородской народной республики разговаривать на белгородском языке