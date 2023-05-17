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ЗСУ нібито "вперше обстріляли РФ з танків", - Baza

т80

Російські ЗМІ повідомляють, що ЗСУ нібито обстріляли Бєлгородську область з танків.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними каналу, ЗСУ нібито вперше обстріляли Росію із танків.

"Під обстріл потрапив хутір Старий у Бєлгородській області. За попередньою інформацією, обстріл вівся з боку українського хутора Бударки, який розташований за 2,5 кілометра від кордону. На територію Росії прилетіли близько 12 снарядів калібром 125 мм - гармати з таким калібром можуть бути встановлені на танки Т-64, Т-72, Т-80. Внаслідок обстрілу постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У російському Бєлгороді заявили про падіння двох безпілотників і пошкодження будинків. ФОТО

Автор: 

обстріл (28365) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+32
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17.05.2023 11:05
+31
Кого вообще в этом мире сейчас **** что там заявляет обоссаная русня
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17.05.2023 11:06
+23
и это только начало!!!
Молись русня!!!
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17.05.2023 11:05
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и это только начало!!!
Молись русня!!!
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17.05.2023 11:05 Відповісти
вішайся русня
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17.05.2023 11:09 Відповісти
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17.05.2023 11:05 Відповісти
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут.
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17.05.2023 13:05 Відповісти
Кого вообще в этом мире сейчас **** что там заявляет обоссаная русня
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17.05.2023 11:06 Відповісти
Ні,зовсім не визиває таких дій, бо світ уже знає, що значить рашизм.
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17.05.2023 11:08 Відповісти
венгров и грузин
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18.05.2023 02:41 Відповісти
Давно пора. Гойда по кацапам!
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17.05.2023 11:06 Відповісти
З Леопарда, ядерними снарядами вогонь
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17.05.2023 11:08 Відповісти
По ходу прикордоння екс-рф покинули не лише цивільні, а й фсбешники
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17.05.2023 11:08 Відповісти
Ага. З Патріотів обстріляли.
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17.05.2023 11:08 Відповісти
З почином.
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17.05.2023 11:08 Відповісти
Ну так це нормально
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17.05.2023 11:08 Відповісти
Готуйте квіти - скоро поїдуть!
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17.05.2023 11:08 Відповісти
Ти диви. Прийшли сюди воювати, а тепер ображаються, що їх обстрілюють...
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17.05.2023 11:09 Відповісти
Звичайно, жодних руйнувань і постраждалих. Поле удобрити вирішили.
Zклонен Vерить.
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17.05.2023 11:09 Відповісти
За час війни вже треба було всі військові заводи на Уралі розхерачити
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17.05.2023 11:09 Відповісти
Знову чергова "красная лінія"?...
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17.05.2023 11:10 Відповісти
Не розумію...а що в цьому поганого...?
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17.05.2023 11:10 Відповісти
погано що вперше
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18.05.2023 02:43 Відповісти
Та ніхто по їх не стріляє,ЗСУ веде вогонь тільки по воєнних цілях
Ще снаряди на їхні ізби переводить.
Самі себе обстрілюють,вже проходили.
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17.05.2023 11:11 Відповісти
ніт..це Білгородська республіка воює з Курською......внутрєнній конфлікт..
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17.05.2023 11:11 Відповісти
Цензор, ви реально тепер будете перепощувати, що пишуть в якомусь російському тееграм-каналі?
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17.05.2023 11:11 Відповісти
Чого вперше. Перед вторгненням же сарай йкийсь обстріляли
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17.05.2023 11:12 Відповісти
Такі події вже аж ніяк не засмучують, прикро лише одне, потрібно, щоб до кремля на болотах долетіло.
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17.05.2023 11:12 Відповісти
Бєлгород послє обстрєла украінскімі танкамі . інформаціонний портал - Ізвестія .
..
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17.05.2023 11:14 Відповісти
никто не стрелял ,он такой и есть
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17.05.2023 11:25 Відповісти
Скрепненько так.
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17.05.2023 11:36 Відповісти
То ми давно вже так кожний мухосранськ обстріляли.
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17.05.2023 12:54 Відповісти
Ага ага, оце снаряди, яких мало, будемо переводити на те, щоб узкіє ***** перепахати. Віримо, канєшна віримо. (ні)
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17.05.2023 11:16 Відповісти
Хм, а навіщо на цивільні хліви витрачати набої? Написали б що казарму обстріляли то більше правдоподібно було б
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17.05.2023 11:19 Відповісти
Кацапи не можуть такого писати. В них одна мантра-"старікі,жєнщіни і дєті".
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17.05.2023 11:33 Відповісти
по-перше - нахуа, якщо "просто так", як це роблять кацапи скрізь, куди дотягуються..
по-друге - фото, це не важко .. але ж там може бути розвалена захисниками України "мирностріляюча" кацапська С300, град чи гаубиця..
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17.05.2023 11:21 Відповісти
- У вас на стройке несчастные случаи были?
- Нет.
- Будут!
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17.05.2023 11:21 Відповісти
а вы заметили что русня уже третий день не бомбит планирующими бомбами , напугана Брянщиной
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17.05.2023 11:23 Відповісти
а ось і перші докази
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17.05.2023 11:26 Відповісти
з Курської, мабуть, вели вогонь?
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17.05.2023 11:27 Відповісти
слова "как бы" явно лишние. Гораздо приятнее - ЗСУ обстріляли Росію із танків.
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17.05.2023 11:27 Відповісти
200 км від Украіни -- ніяких рашистських вояк .
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17.05.2023 11:29 Відповісти
Що не подобаеться?
Далі чекайте більше ''подарунків''
Щоб мізки /якщо є /повернулися в потрібну сторону
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17.05.2023 11:31 Відповісти
Білий шум.
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17.05.2023 11:31 Відповісти
Извините за обстрел. Нескладуха получилась. Там на хуторе какой-то потс на чемоданчике сидел....
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17.05.2023 11:34 Відповісти
танки Т-64 можно купить в любом хозяйственном магазине.
мы требуем остановить внутренний конфликт и дать возможность народу Белгородской народной республики разговаривать на белгородском языке
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17.05.2023 11:38 Відповісти
І шо? Буде в тисячі разів більше
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17.05.2023 11:47 Відповісти
Ето гражданская война.
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17.05.2023 12:25 Відповісти
Шо, не впервые?
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17.05.2023 12:36 Відповісти
Брехня. 125 летять або в ціль, або не летять.
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17.05.2023 13:34 Відповісти
Та в них у містах і селах така архітектура завжди була, що людина і не зрозуміє, чи вони так живуть « помалеху», чи то їх обстрілювали 80 років підряд.
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17.05.2023 14:38 Відповісти
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17.05.2023 14:41 Відповісти
 
 