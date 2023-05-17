ЗСУ нібито "вперше обстріляли РФ з танків", - Baza

Російські ЗМІ повідомляють, що ЗСУ нібито обстріляли Бєлгородську область з танків.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними каналу, ЗСУ нібито вперше обстріляли Росію із танків.

"Під обстріл потрапив хутір Старий у Бєлгородській області. За попередньою інформацією, обстріл вівся з боку українського хутора Бударки, який розташований за 2,5 кілометра від кордону. На територію Росії прилетіли близько 12 снарядів калібром 125 мм - гармати з таким калібром можуть бути встановлені на танки Т-64, Т-72, Т-80. Внаслідок обстрілу постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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