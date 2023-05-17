Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29, - Дуда
Польська влада готова до того, аби систематично надавати Україні літаки МіГ-29. Варшава діятиме в рамках тієї допомоги, яку може надати.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спілкування з журналістами у Рейк'явіку на саміті Ради Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на wPolityce.pl.
За його словами, Польща входить до трійки країн (після США та Великобританії), які найбільше допомагають Україні.
"Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але в тих елементах, які ми можемо собі це дозволити", - заявив Дуда.
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В каденцию Ющенко было продано 33 вертолета Ми-24 и 12 Су-25, которые партиями по несколько штук покупали такие страны, как Чад, Экваториальная Гвинея, Нигерия и Конго.
В кадению якуневича с 2010 по 2014 год было продано 94 самолета и БПЛА и 145 вертолетов (при этом продажа демилитаризованных вертолетов Ми-8 или транспортников Ан-24 не проходит по отчетам СИПРИ - эту инфу нужно колупать из других источников). Тогда в Китай "перелетели" 3 Ил-78, в Хорватию 5 модифицированных в Украине МиГ-21, а в Эстонию 2 учебно-тренировочных L-39. Еще Чад приобрел 3 истребителя МиГ-29, и 4 штурмовика Су-25, а также 2 штурмовика купил Нигер.
Раньше до 19-го года этими расследованиями занималась военная прокуратура. Что происходит сейчас - нужно спрашивать в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, например, у кости касая. Ну, можно конечно, еще поспрашивать у тех, кто эту *********** выбирал, но это бесполезно. Я пробовал, некоторые после вопроса перестали даже здороваться.
- это на каком основании?
- «Летели два крокодила - один зелёный, другой на север. Сколько весит килограмм гвоздей, если козыри - бубны? -Вот это ваша логика))
Нам предоставили Миги наши партнеры, Польша говорить, что еще может добавить Мигов. Я говорю, зачем нам Миги, если, например, крылатые ракеты Shadow Storm они не потащат, там до 500 кг на пилон. У более старых модификаций Мигов -29, говорят было больше. Теперь 500 кг. Поэтому нужно Су-24, которые нам никто не предоставляет. Или F-16, который тоже никто не дает. Это если мы говорим о целях на земле. Что не так? Воздушных боев, как под Киевом больше не будет. Они больше не залетают в зоны поражения Мигов из Р-27. Но могут бить по нашим самолетам более дальнобойными ракетами Р-77. Надо что-нибудь противопоставить более современное , например Су-27. Его можно модернизировать!! Конечно Миг-29 имеет свои преимущества - маленький, экономичный и очень верткий самолет, который способен сесть даже на грунтовую полосу (в отличие от тяжелого Су-27, который на это не способен). Так что если стоит задача внезапно появиться из засады, нанести удар и исчезнуть в неизвестном направлении - это задача для Миг-29. Но без современного далекобойного вооружения и радаров это все не имеет смысла. Они нас видят с 140-200 км, а мы их только с 40-50 км. И технически российские радары не дадут шансов украинским МиГ и Су.
Там же написано.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F