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Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29, - Дуда

літак,словаччина,міг-29

Польська влада готова до того, аби систематично надавати Україні літаки МіГ-29. Варшава діятиме в рамках тієї допомоги, яку може надати.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спілкування з журналістами у Рейк'явіку на саміті Ради Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на wPolityce.pl.

За його словами, Польща входить до трійки країн (після США та Великобританії), які найбільше допомагають Україні.

"Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але в тих елементах, які ми можемо собі це дозволити", - заявив Дуда.

Також читайте: Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

Автор: 

Польща (8491) літак (2900) Дуда Анджей (771)


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Топ коментарі
+6
А теперь надо посадить тех кто их систематически продавал по 100-200 единиц при каждом министре обороны.
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17.05.2023 13:02
+4
DZIĘKUJEMY PRAWDZIWYM BRAĆM SŁOWIANOM!
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17.05.2023 13:20
+4
Авіаційні фахівці набігли )) Миг-29 може прийняти тільки до 500 кг на один пілон. До 1500 кг на одне кріплення можуть підняти тільки Су-27 і Су-24.
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17.05.2023 13:31
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А теперь надо посадить тех кто их систематически продавал по 100-200 единиц при каждом министре обороны.
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17.05.2023 13:02 Відповісти
С 1991 по 2005 год было продано 112 вертолетов Ми-24, из которых 44 купил Алжир, 21 истребитель МиГ-29.
В каденцию Ющенко было продано 33 вертолета Ми-24 и 12 Су-25, которые партиями по несколько штук покупали такие страны, как Чад, Экваториальная Гвинея, Нигерия и Конго.
В кадению якуневича с 2010 по 2014 год было продано 94 самолета и БПЛА и 145 вертолетов (при этом продажа демилитаризованных вертолетов Ми-8 или транспортников Ан-24 не проходит по отчетам СИПРИ - эту инфу нужно колупать из других источников). Тогда в Китай "перелетели" 3 Ил-78, в Хорватию 5 модифицированных в Украине МиГ-21, а в Эстонию 2 учебно-тренировочных L-39. Еще Чад приобрел 3 истребителя МиГ-29, и 4 штурмовика Су-25, а также 2 штурмовика купил Нигер.

Раньше до 19-го года этими расследованиями занималась военная прокуратура. Что происходит сейчас - нужно спрашивать в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, например, у кости касая. Ну, можно конечно, еще поспрашивать у тех, кто эту *********** выбирал, но это бесполезно. Я пробовал, некоторые после вопроса перестали даже здороваться.
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17.05.2023 13:35 Відповісти
Там разобраться будет очень сложно.Например при Кучме два руководителя Внешспецэспорта теперешнего Укроборонпрома "случайно погибли в авариях и депутат Емець который начал раскручивать эту историю тоже погиб в аварии.
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17.05.2023 17:03 Відповісти
по этой же причине даже отолотий не чувствует для себя угрозы расследоания, не говоря уже о более древних персонажах. Всё канет в лету за давностью срока.
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17.05.2023 18:30 Відповісти
скільки ж в них тих літаків?
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17.05.2023 13:03 Відповісти
Також поцікавилася, не написали.
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17.05.2023 13:14 Відповісти
Так а толку з Міг-29, якщо кажуть, що всі натівськи ракети на них неможливо почепить? А Shadow Storm важка, її Міг-29 не підниме фізично. Треба Су-27, Або Су-24.
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17.05.2023 13:10 Відповісти
они модернизированные и к ним можна подвешивать ракеты НАТО
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17.05.2023 13:16 Відповісти
только те, которые программируются на земле, т.е. только АGM-88, но при этом возможности ракеты существенно ограничены из-за невозможности поддержки бортовой аппаратурой.
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17.05.2023 13:41 Відповісти
угу і вся модернізація у них,це звязок,навігація і система "свій-чужий",байки про західні ракети не в касу,як пишуть інші дописувачі,тільки ракети які НЕ ВЗАЄМОДІЮТЬ з брлс міг,наша модернізація му2 й то цікавіша,шкода що не закінчили...
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17.05.2023 14:29 Відповісти
Миг29 Маса підвісних елементів:3500 кг
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17.05.2023 13:19 Відповісти
на один пілон тільки до 500 кг максимальне навантаження, Міг -29 це легкий вінищувач, щоб збивать літакі и ракети супротивника. 3500 це добре, Ф-16 може до 9 тон підіймати
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17.05.2023 13:34 Відповісти
4 точки подвески с бомбами и РБК до 500кг. Итого 3 тонны (с 2 балками МБД на 1 и 2 точках), 4хБ-8М1 по 40 НАР С-8, 4хС-24, 4хКМГУ-2Б по 8 БКФ в каждом. Не только воздушные цели он может сбивать.
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17.05.2023 14:57 Відповісти
Я говорил конкретно за storm shadow. У нас две проблемы в авиации. Нечем носить тяжелые далекобойные крылатые ракеты и нечем противодействовать авиации противника, которые обстреливают наши самолеты с расстояния 100-150 км. МИГ-29 не может поднять крылатую ракету. А для использования самых современных натовских ракет воздух -воздух у него авионика не та. Поэтому нам бы лучше побольше Су-27 и Су-24 вместо мигов. Или Ф-16, тогда вообще все вопросы закроются.
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17.05.2023 15:04 Відповісти
И Су-27 и Су-24 на западе нет. Ну а как ракетой Р-27 сбивать Су-27 показал "Призрак Киева".
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17.05.2023 15:18 Відповісти
В том то и проблема, что Р-27 уже не удается использовать. Орки сделали выводы. И наносят удары за пределами видимости наших радаров и наших ракет. Нужны натовские ракеты более далекобойные. А для этого нужны натовские самолеты.
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17.05.2023 16:36 Відповісти
Что они сделали? Какие выводы? О чем Вы?
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17.05.2023 16:40 Відповісти
Блин, не подлетают теперь близко, в зону поражения Миг 29 с Р-27 ,так понятно?
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17.05.2023 16:51 Відповісти
Ну тогда зачем нам Су-24 (тактический фронтовой бомбардировщик), и Су-27 с такими же ракетами?
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17.05.2023 16:57 Відповісти
В смысле зачем? Я пока не знаю, почему наши воздушные силы написали, что они переоборудовали именно Су-24 под Storm Shadow. Возможно с бомбардировщика их легче запускать. Или Су-27 в не рабочем состоянии. Его я привел по аналогии грузоподьемности. Су-27 -это тяжелый, мощный универсальный истребитель-бомбардировщик, аналог Ф-16, только авионика понятно хуже и не совместима с натовским оборудованием. Но теоретически, модернизированные под НАТО Су-27 могли бы заменить Ф-16. Но я так понял, ни у кого из коалиции их нет. СССР только простенькие миги соседям раздавал.
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17.05.2023 17:10 Відповісти
Масса: 1300 кг На Су-27 и МиГ-29 нагрузка на одну точку подвески не более 1000 кг.
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17.05.2023 17:19 Відповісти
Их пилоны рассчитаны до 500 кг, как я написал выше, откуда 1000 кг? Теоретически Су-27 может на среднем пилоне нести более высокую нагрузку. Но даже дело не в этом) Вы так отрицаете Су-27 ,как будто нам дают Су-24. Но Су 24 нам никто не дает, в том то и все дело)
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17.05.2023 17:43 Відповісти
На 1 и 2 точки подвески МиГ-29 устанавливаютсят МБД3-У2Т-1, на которые вешаются тандемно до 2шт бомб калибром до 500кг. На 3 и 4 точки БД3-УМК2Б, на каждый из которого подвешивается по одной бомбе калибром до 500 кг. 5 и 6 точки только для управляемых ракет воздух-воздух Р-73 или Р-60.
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17.05.2023 17:55 Відповісти
И?? Как эта информация подтверждает или опровергает то, что нам только МИГ 29 будет недостаточно?
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17.05.2023 18:00 Відповісти
Никак. Информация только подтверждает что Вы далеки от авиации и не понимаете сегодняшнюю обстановку в ПС ЗСУ.
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17.05.2023 18:03 Відповісти
А вы не далеки от авиации? вы пилот или техник в ЗСУ на мигах и сушках?) Ваши слова подверждают, что вы далеки от логики, и не умеете делать логических выводов. "Информация только подтверждает что Вы далеки от авиации и не понимаете сегодняшнюю обстановку в ПС ЗСУ."

- это на каком основании?

- «Летели два крокодила - один зелёный, другой на север. Сколько весит килограмм гвоздей, если козыри - бубны? -Вот это ваша логика))
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17.05.2023 18:09 Відповісти
Старший инженер 204 БрТА по авиационному вооружению в запасе.
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17.05.2023 18:11 Відповісти
Хорошо тогда ) Что я не так написал? Еще раз напишу, потому что вы я вижу не можете сопоставить несколько сообщений к одному.

Нам предоставили Миги наши партнеры, Польша говорить, что еще может добавить Мигов. Я говорю, зачем нам Миги, если, например, крылатые ракеты Shadow Storm они не потащат, там до 500 кг на пилон. У более старых модификаций Мигов -29, говорят было больше. Теперь 500 кг. Поэтому нужно Су-24, которые нам никто не предоставляет. Или F-16, который тоже никто не дает. Это если мы говорим о целях на земле. Что не так? Воздушных боев, как под Киевом больше не будет. Они больше не залетают в зоны поражения Мигов из Р-27. Но могут бить по нашим самолетам более дальнобойными ракетами Р-77. Надо что-нибудь противопоставить более современное , например Су-27. Его можно модернизировать!! Конечно Миг-29 имеет свои преимущества - маленький, экономичный и очень верткий самолет, который способен сесть даже на грунтовую полосу (в отличие от тяжелого Су-27, который на это не способен). Так что если стоит задача внезапно появиться из засады, нанести удар и исчезнуть в неизвестном направлении - это задача для Миг-29. Но без современного далекобойного вооружения и радаров это все не имеет смысла. Они нас видят с 140-200 км, а мы их только с 40-50 км. И технически российские радары не дадут шансов украинским МиГ и Су.
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17.05.2023 18:43 Відповісти
Вы не читаете меня. Зачем мне Вам отвечать? Но ладно. Повторюсь еще раз: 4 точки подвески с бомбами и РБК до 500кг. Итого 3 тонны (с 2 балками МБД на 1 и 2 точках), 4хБ-8М1 по 40 НАР С-8, 4хС-24, 4хКМГУ-2Б по 8 БКФ в каждом. Не только воздушные цели он может сбивать.
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17.05.2023 18:54 Відповісти
Где я писал, что он может сбивать только воздушные цели? ВЫ сами придумали?
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17.05.2023 20:08 Відповісти
РЛС МиГ-29 видит с 200 км. Ну почему Вы в авиации такой ноль?
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17.05.2023 19:20 Відповісти
Судя по всему ноль- это вы)) неправда , не видит. Или уже все забыли. РЛС Миг 29- в свободном пространстве: 80 км, на фоне земли в ППС: 60 км, на фоне земли в ЗПС: 35 км .
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17.05.2023 20:06 Відповісти
Я понимаю, что вам хочется блеснуть знаниями, даже не в тему, так сказать тряхнуть стариной) Но лучше шли бы в авиацию помогать ЗСУ, там сейчас инженеров не хватает.
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17.05.2023 20:18 Відповісти
Не надо путать цели в режиме обзора и в режиме сопровождения. А тем более дальность постановки цели на атаку.
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17.05.2023 20:34 Відповісти
Я понимаю, что вы служили в 204 БрТА , где МиГи, и вы считаете их лучшими из лучших, но уже не так) И да, мы говорим о постановке цели на атаку, как минимум на сопровождение. Обзор ну такое, это ерунда, нам НАТО сейчас передает со своих радаров и у нас есть стационарные радары на земле.
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17.05.2023 23:37 Відповісти
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17.05.2023 20:39 Відповісти
Во-первых ,я тут не вижу 200 км, во вторых, может это над морем, откуда я знаю, там может быть теоретически до 120 км над водой. То есть вы хотите сказать, что наши ВВС врут, что у русских радар на самолетах в 2-3 раза лучше. То есть их радары на 600 км видят, серьезно?)
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17.05.2023 23:32 Відповісти
Сейчас в России в настоящее время на истребителях МиГ-29 установлены радиолокационные станции Н010 "Жук -АЭ" различных версий. Они позволяют сопровождать 10-20 целей одновременно на дальности до 80 километров и осуществлять обстрел 1-2 таких целей. Проведённые лётные испытания продемонстрировали, что дальность действия - по цели с ЭПР 5 кв. м. составляет свыше 130 км в передней полусфере и 60 в задней, дальность действия по наземным целям составила 61-72 км. Дальность обзора до 200 км, так это новейшая РЛС 2010 года. Откуда в старых украинских мигах такие ЖУК-АЭ??? И если бы были, наши пилоты бы не сетовали, что их видят, а они не видят.
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17.05.2023 23:45 Відповісти
Это уже МиГ-35 назывется.
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18.05.2023 06:13 Відповісти
Какая разница , как он называется? Вы суть не ловите) не умничаете) Я понимаю, что вы много знаете конкретно про Миги, конечно больше меня, раз вы их обслуживали. Но вы знаете только про Миги. Как тот студент, который на все вопросы отвечал про блоху, единственный билет, который он выучил)) спрашивают про собаку, он говорит, собака животное, а у нее есть блохи и пошел. Рыба- животное, у нее нет блох, а если бы жила на суше, у нее были бы блохи и пошел опять про блоху )))
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18.05.2023 12:25 Відповісти
Я авиационный инженер по образованию, по оборудованию самолетов и вертолетов. И в электроснабжении аэропортов разбираюсь. И на факультете самолетостроения учился и на факультете авиационного оборудования. Так что сильно умничать со мной не выйдет
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18.05.2023 12:29 Відповісти
И авиационные боеприпасы и авиационно-прицельные комплексы? Я вам не про бортовое питание постоянным и переменным током говорю.
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18.05.2023 12:37 Відповісти
Короче, хватит пиз*еть. Мы все авиационные приборы учили в той или иной мере. И гироскопы и автопилоты, и навигационные комплексы. Боеприпасы тут не причем, мы говорим о том ВЕСЕ боерипасов, который планер и крепление выдерживает. Или вы мне конкретно приводите ЦИТАТЫ, где то, что я написал неверно, или вы просто балабол? ГДЕ мои слова отличается от того, что вы написали? Вы мне МОИ слова приведите, где я не правильно написал?? Я не понимаю, к чему тут все ваши сообщения, вы на какое мое НЕПРАВИЛЬНОЕ сообщение отвечаете? Просто забыли уже? Только помните, что в интернете кто-то неправ?)) ВЫ просто пишете тоже самое, что я и я, только своими словами, а потом говорите, это доказывает, что я не прав. Нет, это нифига не доказывает. Ибо вы ни разу так мне и не ответили, в чем я не прав))
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18.05.2023 15:27 Відповісти
Вася, не привяжешь ты управляемую ракету контровкой к пусковому устройству чтобы она работала штатно без обмена информацией с бортовым комплексом. Так понятно? Нужна адаптация. Это раз. Два грузоподемность, Вася, ты же инженер, а не карандаш. Да фуле тебе обьяснять если ты не инженер, а так, потрындеть вышел...
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18.05.2023 15:36 Відповісти
Ты просто влез в середину разговора, я не тебе отвечал. Поэтому и тупишь жестко. Цитата из моего первого сообщения, с чего все началось: " А Shadow Storm важка, її Міг-29 не підниме фізично. Треба Су-27, Або Су-24. " -И в чем я не прав?
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18.05.2023 15:49 Відповісти
Так а толку з Міг-29, якщо кажуть, що всі натівськи ракети на них неможливо почепить? А Shadow Storm важка, її Міг-29 не підниме фізично. Треба Су-27, Або Су-24.
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18.05.2023 15:54 Відповісти
Иди до жены доколупывайся) Если она у тебя есть. Потому что я нигде не писал ,что оружие не нужно согласовывать с бортовой системой, это ты сам придумал. Но как-то же ракету HARM приладили, например. Там американцы разрабатывали адаптацию совместно с нашими спецами.
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18.05.2023 15:52 Відповісти
Так а толку з Міг-29, якщо кажуть, що всі натівськи ракети на них неможливо почепить? А Shadow Storm важка, її Міг-29 не підниме фізично. Треба Су-27, Або Су-24.
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18.05.2023 15:55 Відповісти
Так и что там неправильно я написал? Приведите доказательства, что ваш любимый Миг-29 может поднять ракету весом 1300кг?)
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19.05.2023 11:00 Відповісти
Сдулся, АОшник... И не лезь в вооружение истребителей...
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18.05.2023 16:35 Відповісти
Не сдулся, а пошел отдыхать от вас) Так какие ваши доказательства ,что, Миги могут нести ракету весом 1300-1450 кг? Действительно, в начале своей карьеры самые ранние модификации МиГ-29 обладали способностью нести спецбоеприпасы. Свободнопадающая ядерная бомба (длина 6 м) РН-40 с тротиловым эквивалентом 30 кт подвешивалась на внутренний пилон левой консоли крыла. Но более поздние, серийные модификации могли нести на пилоне только 500 кг. Тем более не имели устройства для спецбоеприпасов Миги, которые СССР раздавал по Варшавскому договору. И которые нам сейчас дают Польша и Словакия.
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19.05.2023 11:23 Відповісти
1 и 2 точка подвески устанавливается МБД3-У2Т-1, на которые подвешиваются по 2 бомбы калибром до 500кг. 3 и 4 точки подвески устанавливаются БД3-УМК2Б, на которые подвешиваются по одной бомбе калибром до 500 кг. Итого максимальная бомбовая нагрузка 3 тонны. При такой загрузке обязательным является подвеска ПФБ емкостью 1500л (учитыая плотность топлива это около 1200кг).
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19.05.2023 11:32 Відповісти
Я это все понимаю, поэтому и написал сразу, что Миги не годятся для очень тяжелых ракет и бомб. И что ты предлагаешь, специалист по вооружению, разрезать болгаркой ракету весом 1350 кг на 3 части?) Треть ракеты установить на точку № 1, вторую часть ракеты на точку номер 2, а третью часть ракеты установить на точку номер 3?) Ты сам себя закапываешь такими ответами.
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19.05.2023 11:43 Відповісти
Я говорю что МиГи нам нужны в базовой комплектации и не надо на них лепить Shadow Storm.
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19.05.2023 11:46 Відповісти
Спасибо, на пальцах, норм
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17.05.2023 15:20 Відповісти
Кроме того, у каждого самолета есть своя специализация) МИГ- это легкий истребитель перехватчик. Который может взлетать почти откуда угодно. Его задача вынырнуть из засады, и поразить противника. Для поддержки с воздуха войск используется СУ 25, потому что он бронированный. Для тяжелых бомб и тяжелых ракет используется СУ 24. Конечно и Миг-29 может носить небольшие бомбы и нурсы, и Су-25 может нести пару ракет воздух-воздух. Но они не для этого созданы по сути. Мне просто кажется, что у вас личная неприязнь к самолетам Сухого?)
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19.05.2023 11:31 Відповісти
Ан-26 потяне точно. Може, десь Ан-12 завалялися.
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17.05.2023 13:21 Відповісти
У поляків є, тільки з форуму про їх повітряні сили
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17.05.2023 13:23 Відповісти
Shadow Storm Масса: 1300 кг - можна 2 приципить
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17.05.2023 13:23 Відповісти
а то и три
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17.05.2023 13:24 Відповісти
на Су-24 - три. Одну под фюзеляж, и еще две точки подвеса позволяю цеплять такую массу под крылья.
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17.05.2023 13:44 Відповісти
ага десять,а півтонни на пілон це для кого написали?
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17.05.2023 14:31 Відповісти
Су-24 для Shadow Storm у нас вистачає, як що вірити вікіпедії то їх аж 120 шт. а стосовно Міг-29 так він винищувач і йому б радар як у F-16 так ціни йому б не було
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17.05.2023 13:31 Відповісти
12 штук Су-24, де ви надибали 120 штук, посилання можна?)
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17.05.2023 13:33 Відповісти
Military Secret
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17.05.2023 13:44 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24
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17.05.2023 13:55 Відповісти
Из 120, 95 являются донорами для 25.
Там же написано.
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17.05.2023 14:46 Відповісти
як що даже так, то ви вважаєте що цього недостатьньо для використання Shadow Storm?
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17.05.2023 15:07 Відповісти
А якщо подивиться тут, то видно що їх 12-13 штук, згідно з джерелами:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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17.05.2023 16:40 Відповісти
нема їх стільки давно,120 було при розвалі совка,частину зразу в метал пустили,ті що просто су-24,не "М",частину з тих що залишились пустили на органи для інших,так що якщо з півсотні живих набереться то вже щастя.
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17.05.2023 14:33 Відповісти
Авіаційні фахівці набігли )) Миг-29 може прийняти тільки до 500 кг на один пілон. До 1500 кг на одне кріплення можуть підняти тільки Су-27 і Су-24.
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17.05.2023 13:31 Відповісти
тебе же сказали модернизированные
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17.05.2023 13:37 Відповісти
как не модернизируй Миг-29, от этого его подвес не стает поднимать вес больше расчетного. Это самолёт, а не фира, а боевой лётчик - не балагула.
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17.05.2023 13:48 Відповісти
Миг29 Маса підвісних елементів:3500 кг
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17.05.2023 13:52 Відповісти
на Миг-29 нет точки подвеса способной нести 1300 кг. Так понятно?
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17.05.2023 13:54 Відповісти
будет !
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17.05.2023 13:56 Відповісти
не будет. От слова "никогда".
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17.05.2023 14:08 Відповісти
яким хєром буде довбню,і так відкрию тобі СІКРЄТ,бо бачу ти в країні розових поні досі.НІХТО планери міг-29 не модернізував,а єдиний завод який на постсовку робив їх капремонт був в Україні,на заході, ще раз для дітя природи,ніхто в структуру планера міг-29 не ліз,бо недоцільно і дуже дорого.Навіть євреї які пропонували модернізовувати наші міги пропонували лише апгрейт електроніки і авіоніки.правда за 40 лямів баксів за штуку.
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17.05.2023 14:37 Відповісти
Миг 29 подымает 3,5 тонны вооружения, Ф-16 - 8 тонн. Никакая модернизация этого не изменит. Миг-29 - это легкий истребитель для ПВО. Который даже Shadow storm не может нести. А Ф-16 универсальный самолет, он и истребителем может быть и тяжелые ракеты нести. Конечно, лучше чем нечего. Просто одними МИГ-29 мы не обойдемся, нам надо и Су-24 и Су-25 к нему в комплекте. А нам другие самолеты почти не дают, вот я о чем.
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17.05.2023 13:55 Відповісти
радар поставим и будет Ф16
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17.05.2023 13:45 Відповісти
Теоретически можно поставить AN/APG-68, но для этого придется выкинуть процентов 60 внутреннего оборудования, что потянет за собой перестройку кабины пилота и управления самолетом, что в свою очередь приведет к неизбежному изменению архитектуры центроплана, а значит и крыльев. Т.е. лет через 30 упорной работы всего ОПК можно вывести на испытания копию F-16 уровня блок 50 (правда без двигателя от GE или PW).
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17.05.2023 14:07 Відповісти
Не дуже вона і важка 1400 кг.
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17.05.2023 14:01 Відповісти
по характеристикам, которые подаёт сама MDBA - 1300 кг.
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17.05.2023 14:14 Відповісти
DZIĘKUJEMY PRAWDZIWYM BRAĆM SŁOWIANOM!
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17.05.2023 13:20 Відповісти
Президент Дуда віддасть Україні міги а отримає нові F-16!!!
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17.05.2023 15:07 Відповісти
Польща вже передала Україні 14 таких літаків. На жаль їхні можливості, це ще 14 літаків МІГ-29 і на цьому польські можливості закінчуються.
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17.05.2023 21:22 Відповісти
 
 