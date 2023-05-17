Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29, - Дуда

Польська влада готова до того, аби систематично надавати Україні літаки МіГ-29. Варшава діятиме в рамках тієї допомоги, яку може надати.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спілкування з журналістами у Рейк'явіку на саміті Ради Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на wPolityce.pl.

За його словами, Польща входить до трійки країн (після США та Великобританії), які найбільше допомагають Україні.

"Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але в тих елементах, які ми можемо собі це дозволити", - заявив Дуда.

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