ФСБ вербує бойовиків ІДІЛ та відправляє їх "агентами" у ЗСУ, - росЗМІ

ФСБ РФ вербує ексбойовиків ІДІЛ та "Имарата Кавказа" і намагається впроваджувати їх у чеченські угруповання та кримськотатарські батальйони, які воюють на боці ЗСУ.

Про це йдеться в розслідуванні Meduza, передає Цензор.НЕТ.

Видання поспілкувалося з ексбойовиком ІДІЛ Бауржаном Култановим. Після звільнення з колонії у 2019-му з ним зв'язався співробітник ФСБ РФ. З бесід із новим куратором Култанов дізнався, що спецслужбу цікавить Іса Акаєв - командир ісламського добровольчого батальйону "Крим", який воює з Росією з 2014 року і зібраний із кримських татар, чеченців та кабардинців.

За його словами, над легендою прикриття у ФСБ "вирішили не морочитися".

"Не треба нічого вигадувати: твоя історія та бойовий досвід говорять самі за себе. Ти ж і справді терорист, мусульманин, сидів у нас. Просто скажи їм, що Росію з ФСБ не любиш і хочеш допомогти. Тебе з руками та ногами заберуть", - переповідає він слова ФСБшників.

Видання пише, що їм стало відомо і про ще одну спробу ФСБ завербувати ексбойовика. Дагестанець Карім розповів, що воював в ІДІЛ, був в одному джамааті з Бауржаном Култановим і теж відсидів після повернення на Батьківщину.

За словами Каріма, ФСБ на постійній основі цікавиться росіянами, які їдуть "допомагати-воювати" українським військам.

Бауржан Култанов надав виданню також інструкції, які йому написали у ФСБ. За його словами, він двічі отримував замовлення на вбивство людей за кордоном.

25 березня 2022 року, Култанова відправили у Туреччину - з’ясовувати, "хто що готує проти Росії", та збирати будь-які дані про Україну.

Також видання розповідає, що колишній бойовик військової джихадської організації "Имарат Кавказа" на ім'я Валід хотів вступити ПВК "Вагнер" і здатися у полон до ЗСУ, проте у тюрмі отримав пропозицію працювати на ФСБ.

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