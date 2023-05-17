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ФСБ вербує бойовиків ІДІЛ та відправляє їх "агентами" у ЗСУ, - росЗМІ

іділ

ФСБ РФ вербує ексбойовиків ІДІЛ та "Имарата Кавказа" і намагається впроваджувати їх у чеченські угруповання та кримськотатарські батальйони, які воюють на боці ЗСУ.

Про це йдеться в розслідуванні Meduza, передає Цензор.НЕТ.

Видання поспілкувалося з ексбойовиком ІДІЛ Бауржаном Култановим. Після звільнення з колонії у 2019-му з ним зв'язався співробітник ФСБ РФ. З бесід із новим куратором Култанов дізнався, що спецслужбу цікавить Іса Акаєв - командир ісламського добровольчого батальйону "Крим", який воює з Росією з 2014 року і зібраний із кримських татар, чеченців та кабардинців.

За його словами, над легендою прикриття у ФСБ "вирішили не морочитися".

"Не треба нічого вигадувати: твоя історія та бойовий досвід говорять самі за себе. Ти ж і справді терорист, мусульманин, сидів у нас. Просто скажи їм, що Росію з ФСБ не любиш і хочеш допомогти. Тебе з руками та ногами заберуть", - переповідає він слова ФСБшників.

Видання пише, що їм стало відомо і про ще одну спробу ФСБ завербувати ексбойовика. Дагестанець Карім розповів, що воював в ІДІЛ, був в одному джамааті з Бауржаном Култановим і теж відсидів після повернення на Батьківщину.

За словами Каріма, ФСБ на постійній основі цікавиться росіянами, які їдуть "допомагати-воювати" українським військам.

Бауржан Култанов надав виданню також інструкції, які йому написали у ФСБ. За його словами, він двічі отримував замовлення на вбивство людей за кордоном.

ФСБ вербує бойовиків ІДІЛ та відправляє їх агентами у ЗСУ, - росЗМІ 01

25 березня 2022 року, Култанова відправили у Туреччину - з’ясовувати, "хто що готує проти Росії", та збирати будь-які дані про Україну.

Також видання розповідає, що колишній бойовик військової джихадської організації "Имарат Кавказа" на ім'я Валід хотів вступити ПВК "Вагнер" і здатися у полон до ЗСУ, проте у тюрмі отримав пропозицію працювати на ФСБ.

Також читайте: Нейтралізовано мережу Snake, за допомогою якої Росія майже 20 років викрадала конфіденційні документи у щонайменше 50 країнах, - Мінюст США

Автор: 

ФСБ (1449) ІДІЛ (307) ЗСУ (7528)


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Чужаків виявлять на раз.
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17.05.2023 13:54 Відповісти
Ага, особливо якщо з позивним "бандера"...
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17.05.2023 14:19 Відповісти
Козачок - то заслании .
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17.05.2023 13:58 Відповісти
росЗМІ і росіяни всіх називають іділцями, хто проти Асада в Сирії був.
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17.05.2023 14:16 Відповісти
Але вербувати росіяне можуть тільки з союзників-іділівців, проти яких не воювали.
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17.05.2023 14:41 Відповісти
Чеченець Хусейн Джамбетов, від режиму кадирова ховався біженцем в Бельгії, з липня 2022 року воював за Україну, взяв позивний "Бандера", екскерівник диверсійної групи, екскерівник аналітичного центру чеченського батальйону ОБОН, а тепер роздає інтерв'ю в Чечні, на руці годинник з рашистським символом z.

https://www.youtube.com/watch?v=mk5ej8brrvM Хусейн "Бандера" Джамбетов: з війни за Україну - до Чечні. Як його купили? - Муса Ломаєв.
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17.05.2023 15:33 Відповісти
 
 