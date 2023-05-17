ФСБ вербує бойовиків ІДІЛ та відправляє їх "агентами" у ЗСУ, - росЗМІ
ФСБ РФ вербує ексбойовиків ІДІЛ та "Имарата Кавказа" і намагається впроваджувати їх у чеченські угруповання та кримськотатарські батальйони, які воюють на боці ЗСУ.
Про це йдеться в розслідуванні Meduza, передає Цензор.НЕТ.
Видання поспілкувалося з ексбойовиком ІДІЛ Бауржаном Култановим. Після звільнення з колонії у 2019-му з ним зв'язався співробітник ФСБ РФ. З бесід із новим куратором Култанов дізнався, що спецслужбу цікавить Іса Акаєв - командир ісламського добровольчого батальйону "Крим", який воює з Росією з 2014 року і зібраний із кримських татар, чеченців та кабардинців.
За його словами, над легендою прикриття у ФСБ "вирішили не морочитися".
"Не треба нічого вигадувати: твоя історія та бойовий досвід говорять самі за себе. Ти ж і справді терорист, мусульманин, сидів у нас. Просто скажи їм, що Росію з ФСБ не любиш і хочеш допомогти. Тебе з руками та ногами заберуть", - переповідає він слова ФСБшників.
Видання пише, що їм стало відомо і про ще одну спробу ФСБ завербувати ексбойовика. Дагестанець Карім розповів, що воював в ІДІЛ, був в одному джамааті з Бауржаном Култановим і теж відсидів після повернення на Батьківщину.
За словами Каріма, ФСБ на постійній основі цікавиться росіянами, які їдуть "допомагати-воювати" українським військам.
Бауржан Култанов надав виданню також інструкції, які йому написали у ФСБ. За його словами, він двічі отримував замовлення на вбивство людей за кордоном.
25 березня 2022 року, Култанова відправили у Туреччину - з’ясовувати, "хто що готує проти Росії", та збирати будь-які дані про Україну.
Також видання розповідає, що колишній бойовик військової джихадської організації "Имарат Кавказа" на ім'я Валід хотів вступити ПВК "Вагнер" і здатися у полон до ЗСУ, проте у тюрмі отримав пропозицію працювати на ФСБ.
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