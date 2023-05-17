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Коригувальник Козєєв, який наводив ракети на Львів, отримав довічне. ФОТО

козєєв

Владислава Козєєва, який фотографував військові об’єкти у Львівській області та надсилав їх росіянину, визнали винним у державній зраді і засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Таке рішення ухвалив Залізничний райсуд Львова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Судовий репортер.

Козєєв не визнав свою провину. Видання зазначає, що він досить зухвало поводився на засіданнях. Під час оголошення вироку Козєєв впевнено посміхався, а опісля відмовився брати примірник рішення і відповів: "Відправте до Верховного Суду".

Читайте: Удар по Яворівському полігону: слідство оприлюднило листування коригувальника. ФОТО

Козєєв має українське громадянство, але народився у місті Улан-Уде - столиці Республіки Бурятія РФ. У 2008-2010 роках його умовно засудили за шахрайство - привласнення 3600 гривень. Знайому він обманув, що позичає гроші чи то для купівлі земельної ділянки, чи то щоб придбати диван в квартиру, бо мав намір приймати гостей.

Коригувальник Козєєв, який наводив ракети на Львів, отримав довічне 01

20 травня 2022 року Козєєва затримали в батьківському домі, з вікон якого він робив деякі фото для росіян, оскільки це неподалік залізничних колій.

Суд з’ясував, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Козєєв надсилав росіянам відомості про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, в тому числі пʼяти мостів. А ще на власний телефон фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом йдеться про 25 епізодів передачі інформації. Дані він надсилав росіянину Сергію Варіну, який був підписаний у телефоні Козєєва символом "$".

Також читайте: Вирок суду щодо екснардепа-зрадника Киви очікуємо цього року, - ДБР

Із вмісту телефону вбачається, що Козєєв полюбляв комуністичну і російську символіку, зберігав фотографії з позначками Z. Він був підписаний російські телеграм-канали: "Соловьев Live", "Радио спутник", "Сладков+", "Маргарита Симоньян", "Кадыров 95".

У телеграм-каналі "Соловьев Live" обвинувачений запитував, чи будуть росіяни воювати у Львові.

На його телефоні знайшли багато російських номерів, в тому числі співробітників Міністерств внутрішніх і закордонних справ, міграційної служби. Виявлені також завантажені з сайту московського міграційного центру бланки заяв про видачу посвідки на проживання.

Дивіться: Подружжя з Донеччини, яке шпигувало на користь російської воєнної розвідки, отримало по 15 років в’язниці, - СБУ. ФОТО

У телефоні Козєєв було фото листа від МВС РФ 2021 року. Із документа відомо, що чоловік хотів отримати паспорт громадянина Росії. Також він листувався з приводу свого громадянства з колишнім головою партії ЛНПР Владіміром Жиріновським.

Автор: 

Львів (3069) вирок (1066) коригування (49)


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Топ коментарі
+67
В 60-х, 70-х до нас, на захід, їх ешелонами завозили. Всіляких вєтєранов, спєціалістов... Наших по сибірах повивозили, на цєліну, а кацапську нечисть на їх місце. От воно й розплодилось. Але кацап і в Африці кацап...
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17.05.2023 14:17
+43
їх почали завозити в 1944 році, відразу після так званого "асвабожденія" Львова ьта Західної України від так званого "націзма" та наспупної за цим депортації українців до контаборів сибіли, колими, соловків !!! завозили цю кацапську окупаційну нечисть ще у теплі хати (квартири) депортованих "авсабадітелямі" українців !!!
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17.05.2023 14:21
+35
простіше на гіляку дибіла ...
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17.05.2023 14:13
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Нарешті адекватний вирок кацапському уйобку
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17.05.2023 14:18 Відповісти
Довiчне это хорошо. Главное, чтобы жизнь его была как можно короче. Например до вступления приговора в законную силу
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17.05.2023 14:18 Відповісти
ні-ні... хай живе довго! Хай дізнається про поразку сраши, про вступ України до ЄС та NATO, хай при цьому кожного ранку прокидається з усвідомленням того, що йому ніколи більше не вийти на волю, а потім йде важко працювати, щоб заробити свою їжу.
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17.05.2023 14:43 Відповісти
Шановні, схоже в Україні, чи не вперше, помічений нормальний та адекватний суддя! Вимагаю негайно відправити його у Верховний суд, тим більше там з'явились вакансії!
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17.05.2023 14:19 Відповісти
Може тому суд що не Київський
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17.05.2023 14:21 Відповісти
ну так !!! суд Бандерштатівській ...
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17.05.2023 14:45 Відповісти
якщо був би суд "бандерштатівський" ,то вирок цього суду, йому зачитав би автомат
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17.05.2023 19:38 Відповісти
Повністю з вами згоден. Вирок виродкам-колаборантам зараз повинен бути один-довічне ув'язнення, хоча я зе те, щоб садити їх на палі на майданах їх місць проживання, але це в очах цивілізованого не гуманно. А жаль!
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17.05.2023 15:11 Відповісти
..а яка, цікаво, щаслива доля у наводчика-дебила на Ретровіль рік тому?..
- вибачився та відпустили, як "сердобольні" судді-с.ки відпустили зрадницю Штепу, прихильницю "нашіх мальчіков" з-за порєбріка?
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17.05.2023 14:21 Відповісти
А скільки ще таких ''казлєєвих'' з українськими паспортами ходить? А зелена влада ''свіжим казлєєвим'' українські паспорти вручає..
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17.05.2023 14:24 Відповісти
Судя по месту рождения он ещё и сын военного. Тварь.
Граждане сидельцы, примите его как положено. Положено ему под шконку у параши.
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17.05.2023 14:25 Відповісти
Ті, що пожиттєво, сидять в одиночних камерах.
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17.05.2023 14:32 Відповісти
Ну, тогда переадресовываем просьбу к администрации ИТК.
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17.05.2023 14:34 Відповісти
Нещасний випадок хібо що.
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17.05.2023 14:35 Відповісти
хіба що
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17.05.2023 14:37 Відповісти
Цікаве в нас судівство! Десь корігувальникам дають від 3 до 7, а у Львові довічне. Хтось з 2014 року займався змінами в законодавстві в умовах війни, чи наших можновладців все задовольняє?Потім ми дивуємось поверненням до країни портнових, беркутівців і ще купи всікої мразоти.
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17.05.2023 14:25 Відповісти
займалися ті хто кричав "кацкая разніца" , "нада проста перестать стрелять" ...
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17.05.2023 14:47 Відповісти
А ті, що волали Мова Армія Віра вісь час об'їдалися цукерками від спонсора.
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17.05.2023 15:21 Відповісти
але смішно ... обхохочешся ...
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17.05.2023 15:27 Відповісти
Жерли, давилися, аж назад вилазило. Але продовжували оспівувати своє божество
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18.05.2023 08:12 Відповісти
Формально на довічне, а в тюрьмі чисто випадково здохне від "патріотично налаштованих вязнів". Так і формально не смертна кара, і рішення справедливе за державну зраду і за те, що люди через нього постраждали.
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17.05.2023 14:25 Відповісти
По вашому, у в'язницях постійно вбивають чи ґвалтують тих, кого попросить публіка у соцмережах?
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18.05.2023 06:42 Відповісти
Кацап він і в Африці кацап поки ******** імперію.
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17.05.2023 14:27 Відповісти
Для львівянина таке протизаконо в дублі
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17.05.2023 14:28 Відповісти
тварюка! Хай дивляться інші зрадники, і чекають!
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17.05.2023 14:28 Відповісти
Самий правдивий вирок!!!! А то дають 5 або 7, що це???? Це те саме як вбивство ще і не одне!!!!!
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17.05.2023 14:31 Відповісти
От нащо все життя годувати цю паскуду?! На майдані повісити і все
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17.05.2023 14:32 Відповісти
Якщо його повісити, ми перетворимося на орду. Хіба що по тихому.
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17.05.2023 14:34 Відповісти
ви не праві !!! наші діди Герої з ОУН УПА вішали цю кацапську, комуно-совкову сволоту без жодних докорів сумління !!!
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17.05.2023 14:48 Відповісти
Діди вішали по тихому. Якщо б вони вішали від імені України, то майбутнього у держави не було би.
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17.05.2023 16:18 Відповісти
Як для мене, так фамілія "Козєєв" уже підозра, треба ставити на прослуховування.
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17.05.2023 14:34 Відповісти
Надеюсь, его пожизненное будет коротким, чтобы не висел на шее у украинских налогоплательщиков...😡
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17.05.2023 14:36 Відповісти
Уявіть довге життя у чотирьох стінах. Ні на курорт з'їздити, ні в кав'ярні посидіти чи пройтися магазинами.
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18.05.2023 06:46 Відповісти
Нарешті нормальний вирок дали ублюдку. Такі вироки повинні дати всім таким падлюкам!!!
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17.05.2023 14:43 Відповісти
І цю потвору пожиттєво мають годувати за рахунок рідних вбитих і покалічених?
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17.05.2023 14:47 Відповісти
Зачем скрывать лица этих ублюдков? Если вина доказана, всё доказательства есть... Показывайте их. По максимуму нужно знать их окружение и так далее...
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17.05.2023 14:47 Відповісти
усі ворожі коригувальники повинні отримати аналогічні вироки
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17.05.2023 14:56 Відповісти
Як гром посеред ясного неба. Цього суддю треба клонувати та поставити клонів у всі існуючи суди України.
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17.05.2023 15:03 Відповісти
Такий вирок, мабуть тому що суд відбувався у Львові. У києві б дали два роки умовно, а у харкові вручили б грошову премією та медаль "за заслугі"
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17.05.2023 15:03 Відповісти
О це супер, а в умовному Харкові такому ж кацапу дали б 3 роки умовно
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17.05.2023 15:04 Відповісти
Та хоч два пожиттєвих - все рівно обміняють! Він свого добився!
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17.05.2023 15:06 Відповісти
Чого він добився? Переїзду в кацапленд? Так це можна було зробити простіше і без конфіскації майна.
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17.05.2023 15:17 Відповісти
З.І. і це ще вилами по воді писано, бо на кацапії він нікому ні в йух не впився шоб його на когось міняти. Там своїх дегенератів повна країна. Він був цікавий кацапам на волі. А тепер він став звичайним використаним гандоном і його викинуть на смітник.
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17.05.2023 15:19 Відповісти
Ну так, він думав, що йому буде краще (як мінімум не гірше), але тепер мобілізують.
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17.05.2023 15:29 Відповісти
Так і є насправді. Не дарма ж цей касап так тішився під час судового розгляду. 100% отримав гарантії від дєрмаківської ************* ZецОПи. Будь-який вирок до одного місця якщо його ніхто не збирається виконувати
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17.05.2023 17:19 Відповісти
Досить показово, що після більше як одного року повномасштабної війни досі ніхто із касапської агентури не сидить.
Найбільш високопоставлену ворожу агентуру навіть до відповідальності не притягають - відразу передають ворогу на ***** щоб вони продовжували свою підривну діяльність із знищення Україну і заохочували вбивати українців решту 5-ї колони в Україні.
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17.05.2023 17:39 Відповісти
"козЄЄв" стане "козлЄЄвом" в буцегарні.
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17.05.2023 15:12 Відповісти
О! Намана!
Тепер поміняють на полонених і чувак рештки свого життя проведе в Усть-Кіздюйську.
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17.05.2023 15:16 Відповісти
щоб ти падло там сдохло
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17.05.2023 15:20 Відповісти
А хто наводив ракети на Яворів вже забули?
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17.05.2023 15:22 Відповісти
То другоє, не на часі!
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18.05.2023 06:49 Відповісти
Отримав довічне з можливістю відкупу за хабар. Як без цього.
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17.05.2023 15:23 Відповісти
Кожен день в Україні повинен починатися з таких новин!!! Імена. фамілії,що зробили,на який термін засуджені!!! Лише так суспільство почне хоч трохи вірити владі в здійсненні справедливого правосуддя щодо таких виродків!!! Україна просто зобов*язана очиститись від цієї прокацапської зарази!!! Вироком суду в цьому випадку задоволений в повній мірі!
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17.05.2023 15:34 Відповісти
Шкода що смертна кара заборонена, для такого ватного сміття - саме то... а так українська держава ще й годувати та вдягати це лайно буде, витрачаючи кошти платників податків, аж поки воно не піде на концерт до кабздона.
Але тепер головне, щоб наступним на пожиттєве за держзраду пішов Ваня Баканов,
разом зі своїм "лучшим другом дєцтва" та разом з куратором від москалоти - дЄрьмаком...
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17.05.2023 15:43 Відповісти
"відправте до верховного суду"))) до всєволода князєва...))))
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17.05.2023 16:04 Відповісти
Где баканов, портнов, демченко, деркач, пальчевский, кирильчик, дубинский, татаров и т.д что там с фсбэшниками Елдаком, паДлолюком, Хламидией, гетьманцевым и т.д
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17.05.2023 16:06 Відповісти
Зрозуміло, що адвокат буде подавати апеляцію. Скоріше за все, ця справа дійде до верховного суду. Тоді подивимося на судову практику по таким справам.
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17.05.2023 16:48 Відповісти
Верховний суд не розглядає корупційні злочини. Для цього створена антикорупційна юрисдикція судів
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18.05.2023 00:15 Відповісти
Закопать. Как? А вот так просто взять и закопать!
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17.05.2023 16:49 Відповісти
Це гуманно. Повісить за одну ногу.
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17.05.2023 17:43 Відповісти
Смерть это "прощение". Осужденным на пожизненное создают такие условия мама не горюй. Будет просить про смерть. Чёрный дельфин. Думаю умнас тоже подобное имеется
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17.05.2023 20:05 Відповісти
він посміхається бо впевнений що його обміняють ,опиниться він на рф куди дуже хотів потрапити де йому таки дадуть паспорт з куркою та направлять до армії там він вже не буде веселий ..
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17.05.2023 17:00 Відповісти
Насправді дурня повна, нісенітниця. Те що він фоткав якісь розвалини після удару, так півміста фоткає і ділиться з друзями, бо всі в афіге. Місце розташування мостів є на Гугл-мап, вони ж нікуди з 2022 не переїхали? Безліч народу у нас підписана на ворожі канали, це не означає, що вони зрадники. І сусідня сторона вже скаржиться "..хохлы оккупировали РБК, из комментов сало капает, это вообще российское СМИ?". Навіть якщо він до війни збирався отримати громадянство РФ, це не є складом злочину, хоч Північної Кореї. Тобто жодне порушення закону не є порушенням взагалі, навіть адміністративним.

Якщо він дійсно винний, намагався зробити диверсію, отримував гроші від ворожих спецслужб і це доведено, ставив під сумнів територіальну цілісність України, розповсюджував пропаганду, то ок. Але це схоже на якийсь 37й, коли докази неважливі, важливо скільки ліквідованих ворогів народу в звіті відправлено на гору. Причому таких мутних чортів з неочевидними доказами саджають на довічне, а різні Єрмаки почувать себе чудово. Ще мусора приписують йому телефон, в якому вони фото "відновили" за допомогою "спецпрограм". Так так можна будь-кому "відновити". Короче небезпечно і схоже на полювання на відьом.
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17.05.2023 17:16 Відповісти
Видно, що ви більше ********** писати ніж читати.
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17.05.2023 17:37 Відповісти
більшість подібних "експертів" не йдуть далі заголовку. зате "експертні" висновки катають будь здоровий.
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17.05.2023 19:33 Відповісти
Ясно що то стара совкова мерзота, аде є нелогічність в тексті. У цього ватника вікна виходили на залізницю, як написано, і він фотографував що там проїжджало. Так, а до чого тут наведення ракет?
Взагалі, я розумію наведення ракет на великі цілі - полігон Десна, місця розташування ***********, т.п.
Аде наприклад мости, підстанції, ТЕС, аеродроми - то все є на мапах, ніякі навідники геть не потрібні. Більше того, як "навести" ракету якщо у "найкращої" кацваської ракети КВО ("круговое вероятное отклонение") - 500 м, тобто вона в найкращому випадку попаде в коло діаметром 500 м. Ніякий навідник не може допомогти збільшити точність, хіба Гарі Потер з магічною паличкою.
Схоже, нам просто відводікають увагу від справжніх агентів у верхівці влади.
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18.05.2023 03:04 Відповісти
зеленькою лоб помазать підару
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17.05.2023 17:38 Відповісти
Щоб інфекцію не занести.
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17.05.2023 17:44 Відповісти
для всех предателей нужно такое наказание, пора ужесточать наказания
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17.05.2023 18:22 Відповісти
Люблю Львів)))
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17.05.2023 19:24 Відповісти
Громадянин
України але він народився в
Бурятії його погляди і настрої проросійські і це не тільки його
Всі етнічні (русские) вони ненавидять весь світ
А мета приїзду до інших країн щоб збільшити свою чисельність і вимагати статусу російської державної переписати історію тобто асимілювати інших українців і перетворити їх на (русских) така мета в кацапів була споконвічна
А чому ненавидять
Україну- бо український народ весь час за всю історію прагнув незалежності ось чому кацапи і ненавидять
Україну
І правильно що цього нелюдя довічно засудили
Але таких кацапів в
Україні багато і вони дошкуляють всім тому краще кожного кацапа перевіряли б або виганяли б з
України ось тоді
Україна очиститься від поганої кацапської нечисті
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17.05.2023 19:53 Відповісти
Нарешті цьому впаяли держзраду. А скількох вже посадили по більш м'яким статтям за те ж саме та дали лише по кілька років в'язниці. А в чому різниця? Прокурор дає статтю на свій розсуд чи з якої ноги сьогодні встав? Невже немає чітких критеріїв щодо держзради? Не правоохоронна система, а повне лайно.
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17.05.2023 20:29 Відповісти
Я також підписан на багатьох кацапів і в телеграмі і в вк, це злочин чи шо?
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17.05.2023 22:41 Відповісти
І що - теж наводиш цілі для ураження, скидаєш геолокації інфраструктури??
🤔
Тоді, за Козлодоєвим в тюрму..
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18.05.2023 07:15 Відповісти
Нарешті адекватний вирок. І ні в якому разі не міняти падлюку, хіба що по дуже вигідному "курсу". Хай посидить подумає, а в тюрмі, я думаю, теж патріоти знайдуться )))
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17.05.2023 23:12 Відповісти
народився у місті Улан-Уде, як його тільки в УкраЇну занесло.
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18.05.2023 02:46 Відповісти
Діти військових, запрошених спеціалістів.... В совєцкі часи любили населення перемішувати, створюючи безнаціюнальний совєцкий народ. Ті, хто закінчив ВУЗ і не встиг одружитися, повинен був 2 роки відпрацювати далеко від дому і мало хто повертався.
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18.05.2023 06:57 Відповісти
український суд - НАЙГУМАННІШИЙ суд у світі! а йому ж могли відрізати голову! чи яйця...
але не нічого не відрізали.
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18.05.2023 02:57 Відповісти
Ето не "Козеев", ето - КозлоДоев !!
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18.05.2023 07:10 Відповісти
Дєрьмак наступний?
Але хто ж його посадить, він же - пам'ятник.
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18.05.2023 08:10 Відповісти
А нам розказують про якихось рускаязичних укрАінцев. Немає таких в природі!!! Є росіяни із громадянством України.
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18.05.2023 08:26 Відповісти
Розслабтеся. Він піде на обмін і повернеться в свій Улан- уде.
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18.05.2023 08:30 Відповісти
Нагадаю про сюжет Г+Г про танковоремонтний завод, де після репортажу прилетіло. Ніхто не покараний досі?
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18.05.2023 09:07 Відповісти
Ось туточки https://www.5.ua/suspilstvo/u-merezhi-obureni-siuzhetom-11-pislia-iakoho-rosiiany-rozbombyly-remontnyi-tsekh-bronetankovoho-zavodu-v-kyievi-274631.html
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18.05.2023 09:11 Відповісти
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