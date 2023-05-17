Коригувальник Козєєв, який наводив ракети на Львів, отримав довічне. ФОТО

Владислава Козєєва, який фотографував військові об’єкти у Львівській області та надсилав їх росіянину, визнали винним у державній зраді і засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Таке рішення ухвалив Залізничний райсуд Львова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Судовий репортер.

Козєєв не визнав свою провину. Видання зазначає, що він досить зухвало поводився на засіданнях. Під час оголошення вироку Козєєв впевнено посміхався, а опісля відмовився брати примірник рішення і відповів: "Відправте до Верховного Суду".

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Козєєв має українське громадянство, але народився у місті Улан-Уде - столиці Республіки Бурятія РФ. У 2008-2010 роках його умовно засудили за шахрайство - привласнення 3600 гривень. Знайому він обманув, що позичає гроші чи то для купівлі земельної ділянки, чи то щоб придбати диван в квартиру, бо мав намір приймати гостей.

20 травня 2022 року Козєєва затримали в батьківському домі, з вікон якого він робив деякі фото для росіян, оскільки це неподалік залізничних колій.

Суд з’ясував, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Козєєв надсилав росіянам відомості про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, в тому числі пʼяти мостів. А ще на власний телефон фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом йдеться про 25 епізодів передачі інформації. Дані він надсилав росіянину Сергію Варіну, який був підписаний у телефоні Козєєва символом "$".

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Із вмісту телефону вбачається, що Козєєв полюбляв комуністичну і російську символіку, зберігав фотографії з позначками Z. Він був підписаний російські телеграм-канали: "Соловьев Live", "Радио спутник", "Сладков+", "Маргарита Симоньян", "Кадыров 95".

У телеграм-каналі "Соловьев Live" обвинувачений запитував, чи будуть росіяни воювати у Львові.

На його телефоні знайшли багато російських номерів, в тому числі співробітників Міністерств внутрішніх і закордонних справ, міграційної служби. Виявлені також завантажені з сайту московського міграційного центру бланки заяв про видачу посвідки на проживання.

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У телефоні Козєєв було фото листа від МВС РФ 2021 року. Із документа відомо, що чоловік хотів отримати паспорт громадянина Росії. Також він листувався з приводу свого громадянства з колишнім головою партії ЛНПР Владіміром Жиріновським.