Коригувальник Козєєв, який наводив ракети на Львів, отримав довічне. ФОТО
Владислава Козєєва, який фотографував військові об’єкти у Львівській області та надсилав їх росіянину, визнали винним у державній зраді і засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
Таке рішення ухвалив Залізничний райсуд Львова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Судовий репортер.
Козєєв не визнав свою провину. Видання зазначає, що він досить зухвало поводився на засіданнях. Під час оголошення вироку Козєєв впевнено посміхався, а опісля відмовився брати примірник рішення і відповів: "Відправте до Верховного Суду".
Козєєв має українське громадянство, але народився у місті Улан-Уде - столиці Республіки Бурятія РФ. У 2008-2010 роках його умовно засудили за шахрайство - привласнення 3600 гривень. Знайому він обманув, що позичає гроші чи то для купівлі земельної ділянки, чи то щоб придбати диван в квартиру, бо мав намір приймати гостей.
20 травня 2022 року Козєєва затримали в батьківському домі, з вікон якого він робив деякі фото для росіян, оскільки це неподалік залізничних колій.
Суд з’ясував, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Козєєв надсилав росіянам відомості про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, в тому числі пʼяти мостів. А ще на власний телефон фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом йдеться про 25 епізодів передачі інформації. Дані він надсилав росіянину Сергію Варіну, який був підписаний у телефоні Козєєва символом "$".
Із вмісту телефону вбачається, що Козєєв полюбляв комуністичну і російську символіку, зберігав фотографії з позначками Z. Він був підписаний російські телеграм-канали: "Соловьев Live", "Радио спутник", "Сладков+", "Маргарита Симоньян", "Кадыров 95".
У телеграм-каналі "Соловьев Live" обвинувачений запитував, чи будуть росіяни воювати у Львові.
На його телефоні знайшли багато російських номерів, в тому числі співробітників Міністерств внутрішніх і закордонних справ, міграційної служби. Виявлені також завантажені з сайту московського міграційного центру бланки заяв про видачу посвідки на проживання.
У телефоні Козєєв було фото листа від МВС РФ 2021 року. Із документа відомо, що чоловік хотів отримати паспорт громадянина Росії. Також він листувався з приводу свого громадянства з колишнім головою партії ЛНПР Владіміром Жиріновським.
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- вибачився та відпустили, як "сердобольні" судді-с.ки відпустили зрадницю Штепу, прихильницю "нашіх мальчіков" з-за порєбріка?
Граждане сидельцы, примите его как положено. Положено ему под шконку у параши.
Найбільш високопоставлену ворожу агентуру навіть до відповідальності не притягають - відразу передають ворогу на ***** щоб вони продовжували свою підривну діяльність із знищення Україну і заохочували вбивати українців решту 5-ї колони в Україні.
Тепер поміняють на полонених і чувак рештки свого життя проведе в Усть-Кіздюйську.
Але тепер головне, щоб наступним на пожиттєве за держзраду пішов Ваня Баканов,
разом зі своїм "лучшим другом дєцтва" та разом з куратором від москалоти - дЄрьмаком...
Якщо він дійсно винний, намагався зробити диверсію, отримував гроші від ворожих спецслужб і це доведено, ставив під сумнів територіальну цілісність України, розповсюджував пропаганду, то ок. Але це схоже на якийсь 37й, коли докази неважливі, важливо скільки ліквідованих ворогів народу в звіті відправлено на гору. Причому таких мутних чортів з неочевидними доказами саджають на довічне, а різні Єрмаки почувать себе чудово. Ще мусора приписують йому телефон, в якому вони фото "відновили" за допомогою "спецпрограм". Так так можна будь-кому "відновити". Короче небезпечно і схоже на полювання на відьом.
Взагалі, я розумію наведення ракет на великі цілі - полігон Десна, місця розташування ***********, т.п.
Аде наприклад мости, підстанції, ТЕС, аеродроми - то все є на мапах, ніякі навідники геть не потрібні. Більше того, як "навести" ракету якщо у "найкращої" кацваської ракети КВО ("круговое вероятное отклонение") - 500 м, тобто вона в найкращому випадку попаде в коло діаметром 500 м. Ніякий навідник не може допомогти збільшити точність, хіба Гарі Потер з магічною паличкою.
Схоже, нам просто відводікають увагу від справжніх агентів у верхівці влади.
України але він народився в
Бурятії його погляди і настрої проросійські і це не тільки його
Всі етнічні (русские) вони ненавидять весь світ
А мета приїзду до інших країн щоб збільшити свою чисельність і вимагати статусу російської державної переписати історію тобто асимілювати інших українців і перетворити їх на (русских) така мета в кацапів була споконвічна
А чому ненавидять
Україну- бо український народ весь час за всю історію прагнув незалежності ось чому кацапи і ненавидять
Україну
І правильно що цього нелюдя довічно засудили
Але таких кацапів в
Україні багато і вони дошкуляють всім тому краще кожного кацапа перевіряли б або виганяли б з
України ось тоді
Україна очиститься від поганої кацапської нечисті
🤔
Тоді, за Козлодоєвим в тюрму..
але не нічого не відрізали.
Але хто ж його посадить, він же - пам'ятник.