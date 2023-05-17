Чорногорія готова віддати все для підтримки України, поки вона не виграє війну, - прем’єр Абазович

Прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович заявив про готовність підтримувати Україну, доки вона не переможе у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Чорногорія стоїть з Україною з першого дня агресії з боку Російської Федерації. Ми віддамо все для підтримки наших друзів до кінця. Доки вона не виграє цю війну", - зазначив він.

"Тому що Україна зрештою має перемогти заради всіх нас, заради Європи і заради захисту вільного вибору того, як кожна країна бачить власну організацію, у якому альянсі вона хоче брати участь і як захищати власні суверенітет і територіальну цілісність", – додав Абазович.

Водночас він висловився за те, щоб негайно почати реконструкцію і відбудову України. "Ми не повинні чекати кінця війни", – сказав він.

За словами Абазовича, для Чорногорії прийнятно приєднатися до низки ініціатив, в тому числі до реєстру збитків від агресії РФ і інших ініціатив, до яких вона може зробити свій внесок.

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