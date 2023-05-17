Чорногорія готова віддати все для підтримки України, поки вона не виграє війну, - прем’єр Абазович
Прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович заявив про готовність підтримувати Україну, доки вона не переможе у війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Чорногорія стоїть з Україною з першого дня агресії з боку Російської Федерації. Ми віддамо все для підтримки наших друзів до кінця. Доки вона не виграє цю війну", - зазначив він.
"Тому що Україна зрештою має перемогти заради всіх нас, заради Європи і заради захисту вільного вибору того, як кожна країна бачить власну організацію, у якому альянсі вона хоче брати участь і як захищати власні суверенітет і територіальну цілісність", – додав Абазович.
Водночас він висловився за те, щоб негайно почати реконструкцію і відбудову України. "Ми не повинні чекати кінця війни", – сказав він.
За словами Абазовича, для Чорногорії прийнятно приєднатися до низки ініціатив, в тому числі до реєстру збитків від агресії РФ і інших ініціатив, до яких вона може зробити свій внесок.
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Уряд Чорногорії розсекретив дані оборонної допомоги Україні після того, як деякі члени НАТО почали публікувати свої дані. Про це на запит місцевого видання Vijesti https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/642740/crna-gora-poslala-ukrajini-oruzje-i-opremu-vrijednu-oko-10-miliona-eura повідомило міністерство оборони країни. Чорногорія відправила в Україну озброєння і техніку на суму близько 10 мільйонів євро. Раніше https://mil.in.ua/uk/news/chornogoriya-vydilyla-dopomogu-********-11-vijskovogo-byudzhetu-*******/ повідомлялось , що держава витрачає на допомогу Україні 11% свого військового бюджету.
Перше відправлене в Україну пожертвування коштувало 83 650 євро і мало лише засоби захисту для солдатів та сухпайки. Воно включало 7000 сухпайків, 500 касок, 300 бронежилетів та 600 захисних пластин до них.
Друга партія, вартістю понад пів мільйона євро, містила міномети 60 мм і 82 мм, а також радянські переносні зенітно-ракетні комплекси «Стрела-2М».
Третій і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні від Чорногорії оцінюється у 8,24 мільйона євро. Він складався із 216 ПЗРК «Стрела-2М», 759 зенітних снарядів калібру 57 мм і майже вісім тисяч - калібру 76 мм, а також 2,3 мільйона патронів 7,62 мм.
Останній, четвертий, на сьогодні пакет чорногорської військової допомоги Україні був відправлений у вересні 2022 року й містив запчастини для гелікоптерів Мі-8.
У відомстві підкреслили, що Чорногорія продовжуватиме надавати Україні військову допомогу - зокрема розглядає можливість прийняти на лікування поранених українських військових та вестиме діалог з українським Міноборони щодо його потреб на полі бою.