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Новини Війна
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Чорногорія готова віддати все для підтримки України, поки вона не виграє війну, - прем’єр Абазович

абазович

Прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович заявив про готовність підтримувати Україну, доки вона не переможе у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Чорногорія стоїть з Україною з першого дня агресії з боку Російської Федерації. Ми віддамо все для підтримки наших друзів до кінця. Доки вона не виграє цю війну", - зазначив він.

"Тому що Україна зрештою має перемогти заради всіх нас, заради Європи і заради захисту вільного вибору того, як кожна країна бачить власну організацію, у якому альянсі вона хоче брати участь і як захищати власні суверенітет і територіальну цілісність", – додав Абазович.

Водночас він висловився за те, щоб негайно почати реконструкцію і відбудову України. "Ми не повинні чекати кінця війни", – сказав він.

За словами Абазовича, для Чорногорії прийнятно приєднатися до низки ініціатив, в тому числі до реєстру збитків від агресії РФ і інших ініціатив, до яких вона може зробити свій внесок.

Читайте: Вісім країн приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

Автор: 

Чорногорія (201)


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Топ коментарі
+15
Ось саме такими мають бути справжні друзі України-Чорногорії респект...
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17.05.2023 14:53
+12
Дякуємо
Мені Монтенегро сподобалась. Маленька, тиха та мальовнича країна
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17.05.2023 14:53
+9
Венгрию надо выкинуть из ЕС, а вместо неё Черногорию принять.
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17.05.2023 15:11
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Дякуємо
Мені Монтенегро сподобалась. Маленька, тиха та мальовнича країна
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17.05.2023 14:53 Відповісти
а мова яка жиповисна!! я коли перший раз почув, думав українці балакають
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17.05.2023 16:45 Відповісти
Так, дещо схожа. Я питаю "коликотокошта", мені відповідають "тридесять". От тільки кожного разу потрібно було перепитувати - тридесять це 13 чи 30, бо звучить дуже схоже
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17.05.2023 17:30 Відповісти
"Тридесет" також схоже на болгарську, це 30.
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17.05.2023 18:14 Відповісти
Ось саме такими мають бути справжні друзі України-Чорногорії респект...
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17.05.2023 14:53 Відповісти
Чому так не може сказати США? Уже б давно закінчили з вінторогими
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17.05.2023 15:01 Відповісти
Я не прославляю рашку, але ядерні ракети рашистів націлені не на Чорногорію. Чи ви думаєте США самі отримують насолоду від затягування війни?
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17.05.2023 15:11 Відповісти
Американців бентежить не те куди нсцілені ракети кацапів, а те щоб вони не зникли після розвалу мордора...тому і намагаються їх "зварити" на повільному вогні, контролюючи процес
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17.05.2023 16:26 Відповісти
І що в США є теж ядерні ракети тобто страх це виправдання США в тому що вони нам не допомагають у всьому , тобто наш основний союзник боягуз
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17.05.2023 18:33 Відповісти
Венгрию надо выкинуть из ЕС, а вместо неё Черногорию принять.
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17.05.2023 15:11 Відповісти
Не думаю, що треба Угорщину викидати - полізе одразу в ОДКБ чи ще якесь лайно. Там цілком достатньо викинути двох мудаків, які сидять на кремлівській зарплаті - Орбана та Сійярту.
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17.05.2023 15:57 Відповісти
Навіть орбана вистачить, бо інщі його служки
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17.05.2023 16:23 Відповісти
Оце теж спражні брати слов'яни
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17.05.2023 15:14 Відповісти
Справжні друзі пізнаються в біді
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17.05.2023 15:15 Відповісти
По факту це перша країна, яка надала літаки.
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17.05.2023 15:18 Відповісти
НЕ зовсім літаки. Були надані запчастини до Мі-8. Дякуємо Монтенегро.
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17.05.2023 15:34 Відповісти
а...вибачаюсь, то була Македонія. Сором на мою голову.
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17.05.2023 15:38 Відповісти
Це правда . Ще в серпні 2022 року ця маленька але горда країна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25.
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17.05.2023 15:48 Відповісти
Чорногорії велика подяка за допомогу Україні!

Уряд Чорногорії розсекретив дані оборонної допомоги Україні після того, як деякі члени НАТО почали публікувати свої дані. Про це на запит місцевого видання Vijesti https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/642740/crna-gora-poslala-ukrajini-oruzje-i-opremu-vrijednu-oko-10-miliona-eura повідомило міністерство оборони країни. Чорногорія відправила в Україну озброєння і техніку на суму близько 10 мільйонів євро. Раніше https://mil.in.ua/uk/news/chornogoriya-vydilyla-dopomogu-********-11-vijskovogo-byudzhetu-*******/ повідомлялось , що держава витрачає на допомогу Україні 11% свого військового бюджету.
Перше відправлене в Україну пожертвування коштувало 83 650 євро і мало лише засоби захисту для солдатів та сухпайки. Воно включало 7000 сухпайків, 500 касок, 300 бронежилетів та 600 захисних пластин до них.
Друга партія, вартістю понад пів мільйона євро, містила міномети 60 мм і 82 мм, а також радянські переносні зенітно-ракетні комплекси «Стрела-2М».

Третій і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні від Чорногорії оцінюється у 8,24 мільйона євро. Він складався із 216 ПЗРК «Стрела-2М», 759 зенітних снарядів калібру 57 мм і майже вісім тисяч - калібру 76 мм, а також 2,3 мільйона патронів 7,62 мм.
Останній, четвертий, на сьогодні пакет чорногорської військової допомоги Україні був відправлений у вересні 2022 року й містив запчастини для гелікоптерів Мі-8.

У відомстві підкреслили, що Чорногорія продовжуватиме надавати Україні військову допомогу - зокрема розглядає можливість прийняти на лікування поранених українських військових та вестиме діалог з українським Міноборони щодо його потреб на полі бою.
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17.05.2023 15:55 Відповісти
Для бідної прокацапської Чорногорії навіть ця заява багато вартує
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17.05.2023 16:21 Відповісти
 
 