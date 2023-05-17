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Новини Війна
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Подвоїлося число казахів, які побоюються вторгнення РФ у їхню країну. Ставлення до Москви погіршується, - опитування

казахстан

Число казахів, які вважають, що Росія може вторгнутися до їхньої країни, подвоїлося за останні шість місяців. Ставлення до Москви погіршується на тлі війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Центральноазіатська країна з населенням 20 млн осіб має тісні історичні, економічні та військові зв'язки з Москвою, але зберігає нейтралітет, відмовляючись визнати анексію Росією частини території України.

Згідно з опитуванням 1100 респондентів, проведеного неурядовими організаціями MediaNet і PaperLab у період з 3 по 12 травня, майже 60% опитаних так само нейтрально ставляться до війни, 12,8% підтримують Росію і 21,1% підтримують Україну. Ці дані співпадають із цифрами аналогічного опитування у грудні минулого року.

Проте кількість людей, які вважають, що Росія може вторгнутися до Казахстану, зросла з 8,3% у попередньому опитуванні до 15%.

Майже третина респондентів заявила, що їхнє сприйняття Росії погіршилося через війну, більше половини заявили, що воно не змінилося, і лише 4,7% заявили, що воно покращилося.

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У Казахстані проживає близько 3 млн етнічних росіян, і в нього найдовший у світі безперервний сухопутний кордон із Росією. Астана також має тісні зв'язки з Китаєм, ще одним великим сусідом, і із Заходом, який вклав сотні мільярдів доларів у його нафтогазову промисловість.

Автор: 

Казахстан (873) опитування (1930) росія (65073)


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Топ коментарі
+7
Вони проспали зиму 2021-2022, коли Токарєв запросив війська ОДКБ для придушення повстання? Тільки дзвінок з Китаю врятував тоді країну.
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17.05.2023 16:20
+3
Ну якщо ви такі ж самі нємайданутиє, як і жителі бсср, то дочекаєтесь, нейтрали *****.
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17.05.2023 16:22
+2
Столицю Казахстану повернуть до Оренбургу, і стане в рф
на три губерні більше.
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17.05.2023 16:38
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Вони проспали зиму 2021-2022, коли Токарєв запросив війська ОДКБ для придушення повстання? Тільки дзвінок з Китаю врятував тоді країну.
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17.05.2023 16:20 Відповісти
Токарєв,це який Віллі?
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17.05.2023 17:07 Відповісти
Вилли Токарев умер раньше этого безумия.
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17.05.2023 17:27 Відповісти
Це "виправлятор" не знає нікому невідомого "Токаєва". От "Токарєв" - то зовсім інша справа. Тут тобі і "шансоньєтчік", і автор "ТТ"...
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17.05.2023 17:29 Відповісти
ТТ - це невдала копія кольта 1911 року.
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17.05.2023 17:48 Відповісти
Звідки тобі знати,що знаю я,потвора ти тупа?
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17.05.2023 18:16 Відповісти
Ну якщо ви такі ж самі нємайданутиє, як і жителі бсср, то дочекаєтесь, нейтрали *****.
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17.05.2023 16:22 Відповісти
Столицю Казахстану повернуть до Оренбургу, і стане в рф
на три губерні більше.
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17.05.2023 16:38 Відповісти
Там не "етнічних росіян" рахувать треба, а "русскаязичних" Бо станеться те саме, що у нас Там свою рідну мову знають лише казахи, дунгани та уйгури Та й то серед них дехто "обрусіли" А всі "європеоїди" говорять російською В першу чергу це стосується українців-"цілинників" Вся ця "шобла різношерста" може буть спровокована на міжнаціональну різню проти корінного народу Я жив там і бачив відношення до них з боку "цілинників" Досить кинуть туди казахів Оренбуржя, під виглядом місцевих казахів, які почнуть грабувать і вбивать "цих "русскаязичних", і почнеться громадянська війна
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17.05.2023 17:15 Відповісти
чого їм боятись? нікого не залишиться і рашистів що б щє кудись вторгатись
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17.05.2023 17:16 Відповісти
" з Заходом, який вклав сотні мільярдів доларів у його нафтогазову промисловість."

Джерело:

Я б між словами "який" і "вклав" вставив би слово "необачливо".
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17.05.2023 17:24 Відповісти
В том и дело, что казахи думают что живут на своей земле.
Однако почти все продано до них.
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17.05.2023 17:56 Відповісти
Багато кацапів у Казахстані. І стало ще набагато більше після мобілізації.
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17.05.2023 18:18 Відповісти
А були висловання казахів , що всі казахи за Україну. То що таке тільки 21 % ?
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17.05.2023 19:52 Відповісти
висловання = висловлювання
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17.05.2023 19:53 Відповісти
Цифры не сответствуют действительности. Казахи вместе с народом Украины и это факт! К сожалению продажная власть, которая имеет преступный бизнес с режимом пукина держится на его штыках. Кровавые события января месяца тому пример. Погибло очень много мирных граждан, которые были расстреляны войсками ОДКБ и нашими спецслужбами. С начала войны мы видим как поднимают голову сепаратистские ячейки РФ в нашей стране и основная масса русских поддерживает захватническую войну пукина и всячески препятствует политике развития родного языка, возврата старых названий наших городов и сел и тд.Нов ерим, что победа народа Украины в Отечественной войне неизбежна...
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17.05.2023 20:10 Відповісти
Казахстан большой, у кацапа тупо т-34 и т-26 не хватит на полноценное вторжение. А других танков к окончанию войны в Украине у него уже не останется.
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18.05.2023 01:10 Відповісти
 
 