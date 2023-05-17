Подвоїлося число казахів, які побоюються вторгнення РФ у їхню країну. Ставлення до Москви погіршується, - опитування

Число казахів, які вважають, що Росія може вторгнутися до їхньої країни, подвоїлося за останні шість місяців. Ставлення до Москви погіршується на тлі війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Центральноазіатська країна з населенням 20 млн осіб має тісні історичні, економічні та військові зв'язки з Москвою, але зберігає нейтралітет, відмовляючись визнати анексію Росією частини території України.

Згідно з опитуванням 1100 респондентів, проведеного неурядовими організаціями MediaNet і PaperLab у період з 3 по 12 травня, майже 60% опитаних так само нейтрально ставляться до війни, 12,8% підтримують Росію і 21,1% підтримують Україну. Ці дані співпадають із цифрами аналогічного опитування у грудні минулого року.

Проте кількість людей, які вважають, що Росія може вторгнутися до Казахстану, зросла з 8,3% у попередньому опитуванні до 15%.

Майже третина респондентів заявила, що їхнє сприйняття Росії погіршилося через війну, більше половини заявили, що воно не змінилося, і лише 4,7% заявили, що воно покращилося.

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У Казахстані проживає близько 3 млн етнічних росіян, і в нього найдовший у світі безперервний сухопутний кордон із Росією. Астана також має тісні зв'язки з Китаєм, ще одним великим сусідом, і із Заходом, який вклав сотні мільярдів доларів у його нафтогазову промисловість.