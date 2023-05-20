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На окуповані території Запоріжжя перекинули "кадирівців", - Центр нацспротиву
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксована присутність окупантів із особистих загонів глави Чечні Рамзана Кадирова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На ТОТ Запоріжжя перекинули мотострілецький батальйон "Юг-Ахмат", який підпорядковується Кадирову", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Alessandro Moretti
показати весь коментар20.05.2023 07:31
+7 Igor Grytselyak
показати весь коментар20.05.2023 07:30
+6 Victor Litarchuk
показати весь коментар20.05.2023 07:41
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Як судді встановлювать будуть - залишалися ********** у солдата перед здачею в полон чи ні? Ми ж їх про це повідомлять не будемо! Так вони "пашли па пути наименьшева сапративления" - "визнали своїх полонених початково винними"!