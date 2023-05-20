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На окуповані території Запоріжжя перекинули "кадирівців", - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чеченці,кадирівці

На тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксована присутність окупантів із особистих загонів глави Чечні Рамзана Кадирова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На ТОТ Запоріжжя перекинули мотострілецький батальйон "Юг-Ахмат", який підпорядковується Кадирову", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни прислали на кордон з Україною спецпризначенців: готують диверсії, - Нацспротив

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Україні знадобиться багато свинячого лайна, щоб поховати їх усіх у наповнених ним ямах.
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20.05.2023 07:31
+7
Капець місцевим козам та вівцям.
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20.05.2023 07:30
+6
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20.05.2023 07:41
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Капець місцевим козам та вівцям.
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20.05.2023 07:30 Відповісти
Та їх давно мокши зжерли
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20.05.2023 07:35 Відповісти
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20.05.2023 07:41 Відповісти
Україні знадобиться багато свинячого лайна, щоб поховати їх усіх у наповнених ним ямах.
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20.05.2023 07:31 Відповісти
А ви бачили скільки наші вояки приручили диких свиняток?
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20.05.2023 07:53 Відповісти
Тоді-все гаразд 😁
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20.05.2023 07:57 Відповісти
За місцями, де розвертаються ці "шакали", можна зробить висновок про думки Герасімова та його штабу стосовно можливих місць наступу ЗСУ Бо ці мавпи, як безпосередньо ударні сили важкої піхоти - "ніщо" При серйозному прямому ударі будуть тікать першими Уже бачили їх на Поліссі рік тому Щезли з Городнянського району ще тоді, коли кацапський "драп-відступ" лише починався Це "загороджувальні загони", які будуть "підпирать" у спини "чмобіків" - щоб не надумали тікать
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20.05.2023 07:44 Відповісти
але за то,як обмінний фонд вони цінні
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20.05.2023 08:29 Відповісти
Ти їх ще піймать спробуй! Вони вміють добре робить дві речі: "бундючиться" та "хорохориться", як півні у курнику - коли немає реальної небезпеки, а після "доброго пенделя" - швидко тікать Сина сусіда війна застала на півдні Городнянщини - у селі Так казав, що лазили по селах та людей шугали постійно Паскуднішими їх були тільки азіати Але ті хоч воювали А "кадировці" по тилах відсиджувалися Але, коли кацапам "дали джосу" під Черніговом, то першими зібралися і з села виїхали Не було солярки - так вони БТР новенький покинули Хлопці знайшли в селі солярку та акумулятор (хтось встиг знять його власний) і одігнали БТР у лозняк та сховали Кулемет зняли А коли наші прийшли, так вони їм той БТР передали ціленьким
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20.05.2023 08:52 Відповісти
одним словом...тік-втік війська
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20.05.2023 09:08 Відповісти
кадировці це заград обряди для русні, їхнє завдання це терор мирного населення та худоби
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20.05.2023 07:48 Відповісти
по карті Діпстейт....вони вже там давно..біля самого Енергодару...
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20.05.2023 08:27 Відповісти
Російських солдатів по поверненні з полону саджатимуть у в'язницю, якщо не підтвердеться наявність серйозних поранень. Такі роз'яснення для російських судів затвердив пленум Верховного Суду РФ.
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20.05.2023 08:35 Відповісти
того мало, треба позасудові овчк, двійки, трийки, щоб одразу розстріл...
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20.05.2023 08:51 Відповісти
Це називається "сталінська презумція винуватості" Людина первинно визнається ВИНУВАТОЮ перед державою, поки не доведе свою невинуватість У всьому світі існує правило: не визнаються добровільною здачею в полон випадки, коли солдат потрапив у полон з-за відсутності можливості вести бій; наприклад - коли закінчилися **********, або зброя вийшла з ладу Те ж саме стосується екіпажу потопленого судна, який рятується на шлюпках, чи льотчиків збитого літального апарату, які спускаються в розташування військ противника Таке правило існувало і в армії Російської імперії Саме більшовики ввели подібний "людоїдський" принцип - "сражаться да паследнега" "А патом застрелиться, чтоб в плен не пападать!"
Як судді встановлювать будуть - залишалися ********** у солдата перед здачею в полон чи ні? Ми ж їх про це повідомлять не будемо! Так вони "пашли па пути наименьшева сапративления" - "визнали своїх полонених початково винними"!
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20.05.2023 09:13 Відповісти
https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/08/80449-dozhit-do-rasstrela

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20.05.2023 09:41 Відповісти
Не відкривається! Що саме Ви хотіли сказать?
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20.05.2023 09:44 Відповісти
А як же мечеть, яку погрожував побудувати віслюкойоб на голові московитів?! Погрожував воювати за неї - а його послали нахрен)).

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20.05.2023 09:10 Відповісти
Кожному кабздирівцю по кабзді.
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20.05.2023 09:12 Відповісти
Спонсором буде кабздон? Він там ще не за@бався концерти давать?
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20.05.2023 10:35 Відповісти
вівцеЙоби кадирова - волога надія кремля ....
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20.05.2023 09:20 Відповісти
 
 