На окуповані території Запоріжжя перекинули "кадирівців", - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксована присутність окупантів із особистих загонів глави Чечні Рамзана Кадирова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На ТОТ Запоріжжя перекинули мотострілецький батальйон "Юг-Ахмат", який підпорядковується Кадирову", - йдеться в повідомленні.

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