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Бахмут (1491) ISW (603)

Контратаки ЗСУ усунули загрозу оточення Росією українських військ у Бахмуті, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Мрії російських окупантів щодо оточення підрозділів ЗСУ у Бахмуті були зруйновані успішними контратаками Сил оборони України в районі населеного пункту. Так, це змусило війська РФ виділити ресурси для захисту від обмежених та локальних українських наступальних операцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Згідно із заявою українських офіційних осіб, війська РФ зосередили більшу частину своїх резервів у районі Бахмуту і сповільнили контратаки ЗСУ за останню добу.

Так, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр 19 травня, російські загарбники зосередили більшу частину своїх резервів на Бахмутському напрямку, що сповільнило темпи наступу українських військ. Вона додала, що ЗСУ продовжують контратаки на північній та південній околицях Бахмуту і просунулися на 500 метрів на одному фланзі та на 1000 метрів на іншому.

Деякі російські блогери вітали уповільнення українських темпів просування та стверджували, що ЗСУ нібито не в змозі витримувати тривалі локальні контратаки в районі Бахмуту.

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Проте російські сили на флангах Бахмуту, найімовірніше, залишаються слабкими, зазначають експерти ISW.

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 19 травня продовжував критикувати російську 4-ту мотострілецьку бригаду (2-й армійський корпус "ЛНРівців") за відступ з оборонних рубежів на південний захід від селища Іванівське (6 км на захід від Бахмуту).

"Українські контратаки під Бахмутом, ймовірно, усунули загрозу оточення Росією українських військ у Бахмуті та змусили російські війська виділити мізерні військові ресурси для захисту від обмежених та локальних наступальних зусиль, як, імовірно, і планувало українське командування", - пишуть аналітики.

Також читайте: Росіяни перекинули під Бахмут ще кілька тисяч окупантів, намагаються використовувати перевагу у важкій артилерії: тривають жорсткі бої, - Маляр

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Це тобі про "всьо" у чиєму Генштабі доповіли? У Герасімова?
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20.05.2023 07:57
+3
Такі пости дають інформацію ворогу про розташування частин ротації. Може просто не писати ні міста, ні обговорення баченого. Не усе можна зробити на відмінно, люди різні.
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20.05.2023 08:21
+2
Судя по карте deepstate(мы же все доверяем этой команде), рашисты за сутки выбили наших из остатков Бахмута. Вроде на южной части остается какие-то полторы улицы под нашими, но судя по динамике их оттуда выбьют в ближайшее время. Также рашисты выбили наших с немаленького куска в районе Авдеевки. Сейчас меня закидают тухлыми помидорами и скажут что я рашист или что-то в этом роде, но у меня судя по текущей ситуации сомнения в нашем контрнаступлении и перспектив освобождения херсонщины и запорожской области. Судя по тому, как наши брали рашисткий опорник "циклоп", у росиян не было никакого тяжелого вооружения, без поддержки арты и то, наши действовали крайне осторожно и медленно. Так и должно быть, мы должны беречь наших обученных бойцов. Но это был маленький опорник, без поддержки арты и авиации. Что будет, когда наши подойдут к серьезной линии обороны рашистов на юге? Вобщем большие сомнения у меня. А так как я живу в Никополе и нас несколько раз в день обстреливают то с каменки, то с энергодара, я весьма расстроен перспективами.
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20.05.2023 09:13
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Кто говорит что наши не сидят в школах и садиках - тупые невигласы. кто-то из вас крутых бойцов интернет фронта квартировал к себе домой воинов ВСУ? а вот хер там. токо бы ********)))
Житомирскийрский 25й лицей был прилет как наши, слава Богу, оттуда ретировались. в своем городе лично видел как в детском саду стоял бус с солдатами ВСУ. дальше нету смысла вести диалог

это шоб вы понимали, чо *********** лупят по школам. где квартировать военных?

и это системная проблема. и это факт. и это в тылу *****
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20.05.2023 07:44 Відповісти
Такі пости дають інформацію ворогу про розташування частин ротації. Може просто не писати ні міста, ні обговорення баченого. Не усе можна зробити на відмінно, люди різні.
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20.05.2023 08:21 Відповісти
Це тобі про "всьо" у чиєму Генштабі доповіли? У Герасімова?
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20.05.2023 07:57 Відповісти
Треба наших хлопців розсереджувати чим сильніш -- бо в школі чи в якомусь підприємстві іх ; добрі" люди вичислять і наведуть .
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20.05.2023 08:41 Відповісти
Пі# ар маккартні пішов на# уй із цензора, #іздабол
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20.05.2023 08:50 Відповісти
Судя по карте deepstate(мы же все доверяем этой команде), рашисты за сутки выбили наших из остатков Бахмута. Вроде на южной части остается какие-то полторы улицы под нашими, но судя по динамике их оттуда выбьют в ближайшее время. Также рашисты выбили наших с немаленького куска в районе Авдеевки. Сейчас меня закидают тухлыми помидорами и скажут что я рашист или что-то в этом роде, но у меня судя по текущей ситуации сомнения в нашем контрнаступлении и перспектив освобождения херсонщины и запорожской области. Судя по тому, как наши брали рашисткий опорник "циклоп", у росиян не было никакого тяжелого вооружения, без поддержки арты и то, наши действовали крайне осторожно и медленно. Так и должно быть, мы должны беречь наших обученных бойцов. Но это был маленький опорник, без поддержки арты и авиации. Что будет, когда наши подойдут к серьезной линии обороны рашистов на юге? Вобщем большие сомнения у меня. А так как я живу в Никополе и нас несколько раз в день обстреливают то с каменки, то с энергодара, я весьма расстроен перспективами.
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20.05.2023 09:13 Відповісти
 
 