Контратаки ЗСУ усунули загрозу оточення Росією українських військ у Бахмуті, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мрії російських окупантів щодо оточення підрозділів ЗСУ у Бахмуті були зруйновані успішними контратаками Сил оборони України в районі населеного пункту. Так, це змусило війська РФ виділити ресурси для захисту від обмежених та локальних українських наступальних операцій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW)
Згідно із заявою українських офіційних осіб, війська РФ зосередили більшу частину своїх резервів у районі Бахмуту і сповільнили контратаки ЗСУ за останню добу.
Так, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр 19 травня, російські загарбники зосередили більшу частину своїх резервів на Бахмутському напрямку, що сповільнило темпи наступу українських військ. Вона додала, що ЗСУ продовжують контратаки на північній та південній околицях Бахмуту і просунулися на 500 метрів на одному фланзі та на 1000 метрів на іншому.
Деякі російські блогери вітали уповільнення українських темпів просування та стверджували, що ЗСУ нібито не в змозі витримувати тривалі локальні контратаки в районі Бахмуту.
Проте російські сили на флангах Бахмуту, найімовірніше, залишаються слабкими, зазначають експерти ISW.
Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 19 травня продовжував критикувати російську 4-ту мотострілецьку бригаду (2-й армійський корпус "ЛНРівців") за відступ з оборонних рубежів на південний захід від селища Іванівське (6 км на захід від Бахмуту).
"Українські контратаки під Бахмутом, ймовірно, усунули загрозу оточення Росією українських військ у Бахмуті та змусили російські війська виділити мізерні військові ресурси для захисту від обмежених та локальних наступальних зусиль, як, імовірно, і планувало українське командування", - пишуть аналітики.
Будь ласка, зачекайте...
Житомирскийрский 25й лицей был прилет как наши, слава Богу, оттуда ретировались. в своем городе лично видел как в детском саду стоял бус с солдатами ВСУ. дальше нету смысла вести диалог
это шоб вы понимали, чо *********** лупят по школам. где квартировать военных?
и это системная проблема. и это факт. и это в тылу *****