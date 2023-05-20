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Новини За кордоном
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G-7 (711) Зеленський (17522) Японія (598)

Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою, - Kyodo

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський,кішіда

Президент України Володимир Зеленський планує під час візиту до Японії провести переговори з тамтешнім прем’єр-міністром Фуміо Кісідою.

Про це пише видання Kyodo, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його даними, очікується, що Зеленський прибуде до Хіросіми сьогодні в другій половині дня за місцевим часом (близько опівдня за Києвом). Це буде його перша поїздка до Японії.

Читайте: Зеленський візьме участь в саміті G7 та зустрінеться з Байденом, - ОП

В уряді Японії повідомили, що український президент планує, крім участі у саміті G7, провести двосторонні переговори з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський у п’ятницю, 19 травня, здійснив візит до Саудівської Аравії, де, серед іншого, взяв участь у саміті Ліги арабських держав закликав держави-члени цього регіонального об’єднання долучитися до імплементації української формули миру.

Також читайте: Лідери Великої сімки підтвердили фінансову та військову підтримку України

Звідти він вирушить до Японії, де візьме участь у саміті Великої Сімки та зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Хаи іздить -- шось випросить . А на Банковіи шо він висидить . Залужнии на місці .
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20.05.2023 08:58
+3
заодно ленка снова изучит систему питания в японских школах и внедрит ее для своих спиногорызов а то все скумбрию едят
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20.05.2023 09:16
+3
Треба вести переговори про відкриття другого фронту
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20.05.2023 09:31
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20.05.2023 08:54 Відповісти
ф-16 пока нету . но, ****, будут
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20.05.2023 09:04 Відповісти
Може розмовляти буде регент Єрмак,а недієздатний буде тільки неголеною пикою хитати та фоткатися?
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20.05.2023 08:58 Відповісти
Хаи іздить -- шось випросить . А на Банковіи шо він висидить . Залужнии на місці .
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20.05.2023 08:58 Відповісти
на банковій і так хватає дупогріїїв і хламідій
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20.05.2023 09:26 Відповісти
Ну, а что? будем катаной ракеты сбивать
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20.05.2023 09:02 Відповісти
БанЗейка
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20.05.2023 09:27 Відповісти
у него чорный пояс по каратэ. если что
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20.05.2023 16:57 Відповісти
Зеленскому дали черный пояс по каратэ
В моем любимом Кировограде. так опоскудить город этим зебобом
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20.05.2023 16:59 Відповісти
С опозданием на год начал рассекать по миру в поисках поддержки
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20.05.2023 09:09 Відповісти
заодно ленка снова изучит систему питания в японских школах и внедрит ее для своих спиногорызов а то все скумбрию едят
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20.05.2023 09:16 Відповісти
Я на японській стрім заходив... писати там неможливо...гугл переклад чоті шо переводить
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20.05.2023 09:21 Відповісти
там якось слова пишеш, а вони ,немов би перекручуються по змісту..з якимось Мікі переписувався.. ...от жеж падлюка японська знає,що у нас тариф на електроенергію підвищують...я так з його японської зрозумів
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20.05.2023 09:24 Відповісти
Треба вести переговори про відкриття другого фронту
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20.05.2023 09:31 Відповісти
Сахалін наш
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20.05.2023 09:35 Відповісти
Дуже прикро що героїчний український народ на світовій арені представляє ЗЕлена гнида,зрадник,
ворюга, більше того цей викидиш наполеона вважає що міжнародна повага до України це його особиста заслуга.
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20.05.2023 09:43 Відповісти
Якби він не їздив в Оман,то сьогодні б нікуди не літав,а ржав би в першому ряду з свого Кварталу
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20.05.2023 10:30 Відповісти
Яких ще дипломатичних дурниць припуститься наша буратіна?
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20.05.2023 10:55 Відповісти
Япония могла бы иеббошить московитов от Курил до самого Урала.
По военному соглашению с Украиной.
Иран может помогать России , а Япония помогать нам не может ?
И будут ей её территории, да ещё с походом - японцам территорию только дай,
и они построят рай.
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20.05.2023 12:04 Відповісти
янелох,не вертайся в Україну....Ти поїхав,перестали бити по Києву кінжалами.....
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20.05.2023 13:14 Відповісти
 
 