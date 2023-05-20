Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою, - Kyodo

Президент України Володимир Зеленський планує під час візиту до Японії провести переговори з тамтешнім прем’єр-міністром Фуміо Кісідою.

Про це пише видання Kyodo, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його даними, очікується, що Зеленський прибуде до Хіросіми сьогодні в другій половині дня за місцевим часом (близько опівдня за Києвом). Це буде його перша поїздка до Японії.

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В уряді Японії повідомили, що український президент планує, крім участі у саміті G7, провести двосторонні переговори з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський у п’ятницю, 19 травня, здійснив візит до Саудівської Аравії, де, серед іншого, взяв участь у саміті Ліги арабських держав закликав держави-члени цього регіонального об’єднання долучитися до імплементації української формули миру.

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Звідти він вирушить до Японії, де візьме участь у саміті Великої Сімки та зустрінеться з президентом США Джо Байденом.