Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою, - Kyodo
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський планує під час візиту до Японії провести переговори з тамтешнім прем’єр-міністром Фуміо Кісідою.
Про це пише видання Kyodo, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його даними, очікується, що Зеленський прибуде до Хіросіми сьогодні в другій половині дня за місцевим часом (близько опівдня за Києвом). Це буде його перша поїздка до Японії.
В уряді Японії повідомили, що український президент планує, крім участі у саміті G7, провести двосторонні переговори з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський у п’ятницю, 19 травня, здійснив візит до Саудівської Аравії, де, серед іншого, взяв участь у саміті Ліги арабських держав закликав держави-члени цього регіонального об’єднання долучитися до імплементації української формули миру.
Звідти він вирушить до Японії, де візьме участь у саміті Великої Сімки та зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
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В моем любимом Кировограде. так опоскудить город этим зебобом
ворюга, більше того цей викидиш наполеона вважає що міжнародна повага до України це його особиста заслуга.
По военному соглашению с Украиной.
Иран может помогать России , а Япония помогать нам не может ?
И будут ей её территории, да ещё с походом - японцам территорию только дай,
и они построят рай.