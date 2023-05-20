Ворог ударив із артилерії по Очакову, - ОВА

Вчора, 19 травня, о 11:07 та 18:35 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади, пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, більш детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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