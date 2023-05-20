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Миколаївська область (1843) обстріл (21394) Очаків (186)

Ворог ударив із артилерії по Очакову, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

очаків

Вчора, 19 травня, о 11:07 та 18:35 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади, пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, більш детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Також читайте: На Миколаївщині ППО збила три російські крилаті ракети, ворог обстріляв дві громади, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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Звісно, контрбатарейна боротьба відсутня.
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20.05.2023 10:23 Відповісти
Нажаль таке враження що йде тільки констатація знищення правобережжя...
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20.05.2023 10:58 Відповісти
 
 