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Ворог ударив із артилерії по Очакову, - ОВА
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Вчора, 19 травня, о 11:07 та 18:35 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади, пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, більш детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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Ігорь Пономарьов
показати весь коментар20.05.2023 10:23 Відповісти Мені подобається 0
Антонина Буряк 8ca7b601
показати весь коментар20.05.2023 10:58 Відповісти Мені подобається 0
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