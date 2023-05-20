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Добровольчий штурмовий батальйон "Скала" отримав партію універсальних дронів з кілограмом вибухівки на кожному

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію універсальних дронів зведеному добровольчому штурмовому батальйону "Скала".

Кожен дрон окрім кілограму вибухівки несе окупантам "вибухове послання" від українців, які збирали кошти на безпілотники. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Української команди", інформує Цензор.НЕТ.

"Відправили на передову ще одну партію дронів-камікадзе з вашими вибуховими посланнями окупантам та кілограмом вибухівки на кожному. Універсальні безпілотники передали бійцям зведеного підрозділу "Скала", які б’ють орків на Донеччині. Ці дрони обладнані камерами, які передають відео в режимі реального часу. Тож наші бійці можуть бачити все, що відбувається на позиціях орків. А крім того, ці безпілотники обладнані додатковими системами скиду. І точно доставлять ворогу вибухівку разом з вашими побажаннями", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Дрони з цієї партії несуть окупантам такі послання від українців: "За вбитих охтирчан! Павло", "За розстріляного орками Олексія! Від брата", "На помсту за сльози матерів!", "Тримайте квиток у пекло! Світлана" та інші.

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"Друзі, наш збір продовжується. Донатьте! Пишіть в коментарях ваші вибухові побажання ворогу. Доставимо точно за адресою!" - наголосили у волонтерському штабі.

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Автор: Ірина Дашківська
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Війна дронів колись за фантастику видавали, а на сьогодні насправді воюють машини.
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20.05.2023 10:09 Відповісти
Валентино! Фантастика - це мрії людей, що потім втілюються у реальність Згадайте Жюля Верна з його "Наутилусом", твори Герберта Уеллса та інших фантастів початку ХХ століття Тоді їх твори вважалися "казкою" А зараз реальність в дечому навіть їх "казки" "переплюнула"
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20.05.2023 10:28 Відповісти
Прослухала стрім редактора, жахлива реальність. Бережіть себе і залишайтесь живими.
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20.05.2023 11:40 Відповісти
Слава богу - ми своє "відсиділи" під бомбами, ракетами та снарядами в березні минулого року Без світла, води і тепла Зараз потроху відновлюють та відбудовують А про війну нагадує виття сирен повітряної тривоги (над нами в Центральну Україну летять ракети та "шахіди") та повідомлення про чергові поховання загиблих на півдні Обстрілюють лише наше прикордоння Ну і час від часу гримлять вибухи в полях та лісах - люди підриваються на мінах Що буде "завтра" - не знаю
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20.05.2023 11:53 Відповісти
1 кг (при 5-ти тротилових еквівалентах) це немало!
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20.05.2023 11:34 Відповісти
почему при пяти?
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20.05.2023 16:01 Відповісти
Маю надію, що їх начиняють чимось крутішим ніж тол
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20.05.2023 20:20 Відповісти
даже если их снаряжают пластидами А, В или С, то всё равно у них коеффициент по отношению к ТНТ не превышает 1,3.
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20.05.2023 22:06 Відповісти
Спеціалісти кажуть, що є алотропи азоту з швидкістю детонації 15 км/cек і відносною ефективністю >5
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21.05.2023 05:28 Відповісти
"специалисты" не имеют никакого отношения к военному делу, в котором в первую голову ценится стабильность ВВ, что бы предотвратить жертвы среди своего л\с. Поэтому в военном деле не применяется в чистом виде без связующих ни гексоген (RE=1,6), ни октоген (RE=1,7), ни октонитрокубан (RE=2,4) ввиду их недостаточной стабильности для военного применения, дороговизны, и сложности/опасности производства.
Остальные ВВ типа перекиси ацетона, нитроглицерина, этиленгликольдинитрата, имеющие RE=2,0 - это удел арабских террористов-подпольщиков. БОльшую бризантность\RE имеют только инициирующие ВВ типа фульмината ртути, азидов свинца, йода и прочее, которые могут взрываться от того, что на них села муха или вы косо на них посмотрели.

* RE - тротиловый эквивалент
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21.05.2023 15:45 Відповісти
Октаазакубан синтезували ще в 1942 році. З того часу(80 років) працюють над вдосконаленням технологій і впровадженням в виробництво. Дозволю собі припущення(уважно читаю Ваші коментарі), що Ви авіатор(можливо у відставці). Вам, як нікому іншому, знайомий термін корисне навантаження. Високоенергетичні речовини необхідні для виготовлення вибухівок і твердого палива для ракет. Над цим працюють і це щедро завжди фінансувалось. СССР від Заходу відставав в цій галузі на років тридцять.
Алотропи азоту № 8, № 10 і ... це щільно упаковані молекули які сполучають з іншими речовинами для отримання ВР чи ракетного палива. Як це зробити вчились 80 років, отримуючи достатньо фінансування.
Давайте, пане Urs, зробимо припущення, що ціль була досягнена і припинемо цю дискусію, бо нам надзвичайно мало про це відомо.
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21.05.2023 19:16 Відповісти
не вгадали, по першій освіті я хімік-органік, тому можу вас запевнити, що якіхось змін в асортименті використовуваних вибухових речовин у мілітарних цілях у найближчу сотню років не передбачається.
Ті FPV-дрони, як на фото у заголовку, що призначені для ураження піхоти (виробництво можно подивитись на відео, які викладав Мадяр) озброєні зарядами з шашок ТНТ оліплених пластичною вибухівкою ПВВ , які потім"обгорнуті" шаром готових уламків, а для підриву зазвичай використовують підривачі серії МУВ із запалом МД-5, яких вистачить ще на багато років.
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21.05.2023 20:49 Відповісти
Якщо Ви хімік-органік, я зливаю воду. Всі назад. Але, надіюсь, Ви не хворий на консерватизм
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21.05.2023 21:14 Відповісти
ніт, я не консерватор, але в озброєнні багато вдалих рішень, які вже живуть більше сторіччя, і проживуть ще багато десятиріч.
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21.05.2023 22:52 Відповісти
Наприклад, фінка з булатної сталі(тисячі років) . Маю таку, сам виготовив. В мене залишилась від батька кузня. Пане Urs, ви маєте рацію, але дві інформаційні революції підштовхнули прогрес у всіх ділянках життя(включаючи технологію матеріалів).Але для вбивства людини навіть фінки не потрібно.
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21.05.2023 23:09 Відповісти
Стандарт толовой шашки-200г/400г
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20.05.2023 16:42 Відповісти
+
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20.05.2023 13:04 Відповісти
Дави козломордих!!!
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20.05.2023 15:55 Відповісти
 
 