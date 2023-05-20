Добровольчий штурмовий батальйон "Скала" отримав партію універсальних дронів з кілограмом вибухівки на кожному
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Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію універсальних дронів зведеному добровольчому штурмовому батальйону "Скала".
Кожен дрон окрім кілограму вибухівки несе окупантам "вибухове послання" від українців, які збирали кошти на безпілотники. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Української команди", інформує Цензор.НЕТ.
"Відправили на передову ще одну партію дронів-камікадзе з вашими вибуховими посланнями окупантам та кілограмом вибухівки на кожному. Універсальні безпілотники передали бійцям зведеного підрозділу "Скала", які б’ють орків на Донеччині. Ці дрони обладнані камерами, які передають відео в режимі реального часу. Тож наші бійці можуть бачити все, що відбувається на позиціях орків. А крім того, ці безпілотники обладнані додатковими системами скиду. І точно доставлять ворогу вибухівку разом з вашими побажаннями", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.
Дрони з цієї партії несуть окупантам такі послання від українців: "За вбитих охтирчан! Павло", "За розстріляного орками Олексія! Від брата", "На помсту за сльози матерів!", "Тримайте квиток у пекло! Світлана" та інші.
"Друзі, наш збір продовжується. Донатьте! Пишіть в коментарях ваші вибухові побажання ворогу. Доставимо точно за адресою!" - наголосили у волонтерському штабі.
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Остальные ВВ типа перекиси ацетона, нитроглицерина, этиленгликольдинитрата, имеющие RE=2,0 - это удел арабских террористов-подпольщиков. БОльшую бризантность\RE имеют только инициирующие ВВ типа фульмината ртути, азидов свинца, йода и прочее, которые могут взрываться от того, что на них села муха или вы косо на них посмотрели.
* RE - тротиловый эквивалент
Алотропи азоту № 8, № 10 і ... це щільно упаковані молекули які сполучають з іншими речовинами для отримання ВР чи ракетного палива. Як це зробити вчились 80 років, отримуючи достатньо фінансування.
Давайте, пане Urs, зробимо припущення, що ціль була досягнена і припинемо цю дискусію, бо нам надзвичайно мало про це відомо.
Ті FPV-дрони, як на фото у заголовку, що призначені для ураження піхоти (виробництво можно подивитись на відео, які викладав Мадяр) озброєні зарядами з шашок ТНТ оліплених пластичною вибухівкою ПВВ , які потім"обгорнуті" шаром готових уламків, а для підриву зазвичай використовують підривачі серії МУВ із запалом МД-5, яких вистачить ще на багато років.