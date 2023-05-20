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У бою за Україну загинув музикознавець Іван Кузьмінський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кузьмінський

У боях із російськими окупаційними військами 17 травня загинув 39-річний музикант Іван Кузьмінський. Він загинув у бою на Луганщині, поблизу населеного пункту Діброва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Бердичівської міськради.

Іван Кузьмінський народився у Бердичеві, де навчався у музичній школі, після чого було навчання за спеціальністю "хоровий диригент" у Житомирському державному музичному училищі ім. Косенка. Згодом він отримав вищу освіту у Київській консерваторії.

Кузьмінський захистив кандидатську дисертацію, викладав і вчився в докторантурі, працював режисером на дитячому телеканалі "Малятко TV".

Також він досліджував давню українську музику, був автором наукових статей на цю тему.

Також дивіться: Загиблий в бою з російськими окупантами доброволець Віталій Киркач-Антоненко став батьком: "Всі, хто знає мого чоловіка, привітайте його. Ми мріяли про цей день". ВIДЕО

Після повномасштабного вторгнення РФ музикознавець пішов на фронт. Служив у 67 ОМБр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Тільки сьогодні зранку дивилася на Діброва, Кремінна. Вічна Пам'ять Герою.
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20.05.2023 10:14
+12
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20.05.2023 11:08
+10
Звернули увагу? За 15 міс не з"явилося жодного повідомлення про загибель,навіть найзачуханішого Слуги,якось поганенького слюсаря-освітлювача з 95-кварталу,прихожанина сінагогі,когось із чєляді Суркіса,Пінчука,Рінатіка тощо....
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20.05.2023 10:31
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Тільки сьогодні зранку дивилася на Діброва, Кремінна. Вічна Пам'ять Герою.
показати весь коментар
20.05.2023 10:14 Відповісти
Звернули увагу? За 15 міс не з"явилося жодного повідомлення про загибель,навіть найзачуханішого Слуги,якось поганенького слюсаря-освітлювача з 95-кварталу,прихожанина сінагогі,когось із чєляді Суркіса,Пінчука,Рінатіка тощо....
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20.05.2023 10:31 Відповісти
Юра, у охранников дворцов суркисов, пинчука, ахметова и полной обоймы олигархов, БРОНЬ! Они, охранники, а также садовники, клиринг, управляющие их имениями всегда будут под защитой своих хозяев.
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20.05.2023 10:42 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.05.2023 10:47 Відповісти
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20.05.2023 11:08 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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20.05.2023 11:09 Відповісти
Царство Небесне.
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20.05.2023 11:39 Відповісти
С.У.М.
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20.05.2023 13:26 Відповісти
Світла пам'ять Захиснику України.

Глибокі співчуття рідним.

Боляче. Ще одна чудова людина віддала життя на Свободу і Незалежність нашої Батьківщини.
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20.05.2023 19:58 Відповісти
 
 