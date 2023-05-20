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Повідомлено про підозру російському генералу Рузинському, який командував окупацією Харківщини, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки зібрала доказову базу на командувача 11 армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Андрія Рузинського.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"На початку повномасштабного вторгнення він віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на "прорив" державного кордону України для захоплення Харківської області.

Під його командуванням загарбники тимчасово окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Таким чином Рузинський виконував злочинні завдання вищого військово-політичного керівництва рф щодо захоплення України.

Для штурму українських населених пунктів на Харківщині він задіяв понад 4 тис. російських військових, які входили до складу окупаційного угруповання "Балаклія"", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що для ведення бойових дій проти Сил оборони загарбники використовували танки, ствольну артилерію, зенітно-ракетні комплекси та важкі вогнеметні системи "Буратіно" і "Солнцепьок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру російському генералу Концевому, який віддав наказ знищити "Мрію", - СБУ

Водночас під час планування та проведенні бойових операцій на території Харківської області Рузинський неодноразово залучав вогневі засоби ураження свого старшого командира – командувача Західного військового округу ЗС РФ. Зокрема, залучалася армійська штурмова авіація, ударні гелікоптери Мі-8 та Ка-52, а також розрахунки 300-мм РСЗВ "Смерч".

Також Рузинському підпорядковувалася військова комендатура в м. Балаклія, керівнику якої СБУ нещодавно оголосила підозру у катуванні мирних мешканців.

За ведення агресивної війни проти України Кремль нагородив понад 1 тис. рашистів, які перебували у підпорядкуванні Рузинського. А сам він отримав підвищення у військовому званні і був переведений для подальшої служби на територію Росії, де наразі переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Йому загрожує до 15 років в’язниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині викрили клірика УПЦ (МП), який освячував російських військових під час окупації Ізюму, - СБУ

Повідомлено про підозру російському генералу Рузинському, який командував окупацією Харківщини, - СБУ 01

Автор: Наталя Джума
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Спочатку беремся за справи не пильні. типу "Повідомлено про підозру російському генералу Рузинському, який командував окупацією Харківщини".

Невже підчас другої світової був подібний триндьож "Повідомлено про підозру..." посадовим особам противника ?

Подібні "Повідомлено про підозру російському генералу Концевому, який віддав наказ знищити "Мрію" як індульгенція, похвальна грамота для Путіна.

Можливо тому генералу дадуть чергове звання і медаль, а то і героя РФ.

Невже підчас другої світової був подібний триндьож "Повідомлено про підозру..." посадовим особам противника ? Як намою думку це профанація, імітація діяльності, а насправді саботаж органами своїх прямих обов'язків.

На юге Одесской области уже не первый год идет настоящая криминальная война, развязанная «авторитетом» Олегом Попеску по прозвищу Румын, который уже больше двух десятилетий скрывается от правосудия в Румынии, сохраняя контроль над уголовным миром украинской Бессарабии и Придунавья. https://dumskaya.net/news/privet-ot-rumyna-v-odesskoy-oblasti-pod-mashinoy-175727/
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20.05.2023 10:39 Відповісти
Про таку підозру треба повідомляти посмертно...
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20.05.2023 10:44 Відповісти
А в идеале и сообщать тогда не надо--- если кокнули тварь. Тише едешь, больше денег.
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20.05.2023 14:18 Відповісти
Було б краще дізнатись що його ліквідували а не повідомили про підозру. Що за х*ня ..?
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20.05.2023 10:45 Відповісти
Та ты шо!?! Надо еще найти русського гинирала, который неестественным способом заставил Баканавого и Зеленского снять мины на Чонгаре и убрать войска из Херсона и Николаева...
И расстрелять его в Тик-Токе!
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20.05.2023 10:46 Відповісти
Своих гнид наказывать не на часе! Сначала накажем русских, в Фэйсбуке хотя бы.
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20.05.2023 10:48 Відповісти
ну так !!! своїх зрадників починаючи від зе, єрмака, стефанчука, арахамії і закінчуючи самим захудалим головою ОТГ, депутатом, ментом, сбушником, прокурором винним у захоплені Бучі, Гостомеля, Херсону, Мелітополя, Маріуполя потрібно судити !!!







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20.05.2023 11:02 Відповісти
Як вже дістало оте дистанційне судилище!!! Своїх кротів що на Банковій судити треба поки не повтікали! Але ж де, так можна і на себе ''коханих'' вийти!
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20.05.2023 11:15 Відповісти
 
 