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Китай готовий взаємодіяти з Польщею для врегулювання "української кризи", - спецпосланець Пекіна Хуей

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лі,хуей

Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей, перебуваючи у Варшаві, заявив, що Китай готовий взаємодіяти з Польщею для пошуку політичного врегулювання "кризи в Україні".

Про це, як повідомляє МЗС КНР, він сказав під час переговорів із заступником міністра закордонних справ Польщі Войцехом Гервелєм, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Польща є близьким сусідом України і важливою країною Центральної та Східної Європи. Китай надає важливого значення ролі Польщі в регіональних справах і готовий підтримувати комунікацію з Польщею щодо політичного врегулювання української кризи та підтримувати створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки", - сказав Лі.

Читайте: ПВК "Вагнер" купив у Китаї тисячі шоломів для найманців в обхід санкцій, - Financial Times

Він зазначив, що "ескалація і затягування української кризи не в інтересах усіх сторін і Китай сподівається на якнайшвидше припинення бойових дій та можливість відновити мирні переговори".

"Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною і зводиться до просування миру та переговорів. На основі документа "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні" (мирний план Пекіна з 12-ти пунктів - ред.) Китай готовий зміцнювати діалог і обміни з усіма сторонами… та накопичувати консенсус і закласти міцну основу для припинення вогню і припинення війни", - заявив спецпредставник Пекіна.

Також читайте: Україна, а не третя сторона, вирішуватиме, як і коли припинити війну, - Держдеп США про роль Китаю як посередника

Гервель, зі свого боку, сказав, що польська сторона високо оцінює конструктивну роль Китаю в міжнародних справах як постійного члена Ради Безпеки ООН та очікує, що Китай продовжить відігравати позитивну роль в українському питанні, щоб сприяти якнайшвидшій деескалації та відновленню миру.

Водночас дипломатичне відомство Китаю не надало інформації про те, що заявив польський дипломат стосовно передумов для переговорів, зокрема, про виведення російських окупаційних військ та відновлення територіальної цілісності України.

Також читайте: Спецпредставник Китаю Лі Хуей: Всі сторони мають створити умови для мирних переговорів

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
вузкоглазім треба навчитися вимовляти "війна, розвʼязана так званою россійською фєдєрацією"! але ж це не технології кіздити, це треба дійсно інтелект мати, щоб спромогтися це зробити
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20.05.2023 11:21
+23
Чуєте "українська криза" зразу посилайте нах@#
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20.05.2023 11:26
+18
ХУ ЕЙ Україна теж буде взаємодіяти з Тайванем для врегулювання китайської кризи.
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20.05.2023 11:22
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вузкоглазім треба навчитися вимовляти "війна, розвʼязана так званою россійською фєдєрацією"! але ж це не технології кіздити, це треба дійсно інтелект мати, щоб спромогтися це зробити
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20.05.2023 11:21 Відповісти
Якщо Китай буде поставляти Польщі озброєння, яке Польща буде передавати Україні, то Україна буде зовсім і не заперечувати щодо такої схеми урегулювання української "тіпокризи" з китайської сторони 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜
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20.05.2023 11:33 Відповісти
Мы никогда не согласимся на такую помощь. Китай для нас, это та же рашка.
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20.05.2023 11:39 Відповісти
Who are "Мы"🤔🧐😁
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20.05.2023 11:44 Відповісти
Мы - это украинцы, ******* лишнехромосомный
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20.05.2023 12:07 Відповісти
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20.05.2023 12:13 Відповісти
Китай використовує РФію , як таран... потім посилають ХУ , потім посилають ХУ на ХЕ...
И т.н...
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20.05.2023 11:36 Відповісти
Глибоко копають кітайськи коммуністи…

Убрати чи нітролізувати Польщу! Яка підтримує Україну з першого дня.

Вони думають що ніхто не бачить як вони намагаються обкласти Україну червоними прапорцями та змусити капітулювати?

Кітай не е нейтральний до України. Він допомагае Московії та собі.
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20.05.2023 15:26 Відповісти
ХУ ЕЙ Україна теж буде взаємодіяти з Тайванем для врегулювання китайської кризи.
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20.05.2023 11:22 Відповісти
Криза чого?
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20.05.2023 11:22 Відповісти
Криза розуму великого Сі , який йде по стопам чмошного виродка Пу
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20.05.2023 11:25 Відповісти
От **** уху ел!
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20.05.2023 11:26 Відповісти
От і я думаю (оригінальне щось не придумується) куди б це "спецпосланця" спецпослати?
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20.05.2023 11:51 Відповісти
Чуєте "українська криза" зразу посилайте нах@#
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20.05.2023 11:26 Відповісти
Його так і звуть. Е вставили, щоб фейсбук не банив.
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20.05.2023 11:38 Відповісти
Та зовсім начхати як його звуть.
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20.05.2023 11:40 Відповісти
Надіюсь!
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20.05.2023 12:03 Відповісти
Путінська рф веде агресивну повномасштабну війну проти України на території України. Яка криза? Женить цього китайця на **** доки не припинить дурня клеїти!
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20.05.2023 11:28 Відповісти
Специалисты по китайскому языку говорят, что его имя-фамилия читаются как Ли ***.
*** Ли ? К сожалению, ***.
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20.05.2023 11:30 Відповісти
Виходить, це представник *****)
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20.05.2023 11:39 Відповісти
Криза на раССєї.. криза касапізму головного мозоку..
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20.05.2023 11:32 Відповісти
А що? Може Китай нам і зброєю допоможе, для повного "врегулювання"! Чи, як завжди, тільки бла-бла-бла.
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20.05.2023 11:34 Відповісти
****, негайно за стіл переговорів з Тайванем. Не можна ігнорувати народ Тайванської народної республіки!
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20.05.2023 11:35 Відповісти
**** звідси
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20.05.2023 11:37 Відповісти
Карочє, китайози зондують проходження майбутнього кордону між КНР і ЄС
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20.05.2023 11:43 Відповісти
Тобі б таку кризу -- ********* .
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20.05.2023 11:43 Відповісти
достаточно посмотреть новостные сюжеты снимаемые для китайцев их спецкорами и вопрос о том хотят ли китайцы урегулирования этой войны отпадет сам собой.
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20.05.2023 11:44 Відповісти
*********, тебе ще в Польщі не вистачало.
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20.05.2023 11:45 Відповісти
Косий клоун на гастролях у ЄС, збирає оплески імітуючи мирний план для зриву контрнаступу України та заморожування війни.
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20.05.2023 11:48 Відповісти
Йому плескають і кажуть, що веселе шапіто.
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20.05.2023 12:06 Відповісти
***** нічого не досягне, бо зі старту ставить вирішення не існуючої проблеми. Немає українськох кризи. Криза є кацапська. Вірніше, вікова розумова криза кацапського утирка.
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20.05.2023 11:49 Відповісти
дикторша по телеку говорит - я боюсь выговаривать его фамилию
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20.05.2023 11:50 Відповісти
чому постійна помилка, ніяких е
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20.05.2023 11:54 Відповісти
З Польщею хай взаємодіють, головне щоб не з Угорщиною та іншими кремлівськими посіпаками.
А стосовно "української кризи" звичайно фраза дебільна, натякає, що це Україна створила кризу, але головне зміст, а не форма. А за змістом Китай послав ***** у військовій підтримці його божевільної війни і це добре.
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20.05.2023 11:54 Відповісти
Лі **** должен пойти по направлению своей фамилии вслед за кацапским дохлым корытом.
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20.05.2023 12:00 Відповісти
чи мені одному здається,що офіційний пекін посилає нас до лі ****.
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20.05.2023 12:05 Відповісти
Китай зовсім ********.****** кому потрібні такі миротворці?
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20.05.2023 12:05 Відповісти
китаец <******* будет побуждать к миру бешеное <****** !!!
шутники однако !!! китаяйцы
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20.05.2023 12:06 Відповісти
Якщо Китай готовий взаємодіяти - нехай нищить ракетами військові заводи Московії
по той бік Уралу - поляки це підтримають.
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20.05.2023 12:07 Відповісти
Тільки мені здається, що вислів "Дурне поїхало в турне!" стосується не тільки нашого "Блазня"? Лі **** їздить по європейських столицях і "їздить по вухах" політикам, закликаючи до "вирішення української кризи" (тобто для замороження конфлікту на час "мирних переговорів" - поки Росія буде "зализувать рани", накопичувать зброю та **********, і готувать війська) Його "з розумним виглядом" слухають, кивають схвально і "глибокодумно мовчать", відбуваючись нічого не значими тирадами Бо "путінські вибрики" вже *********** всій Європі!
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20.05.2023 12:10 Відповісти
китайози геть відірвались від дійсності і виглядають карикатурно. Польща - дійсно важлива країна і член НАТО але не для сепаратних перемовин з ворогом і його хазяїном, яким є китай. Тут не криза в Україні а криза жанру у хунвейбинів.
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20.05.2023 12:16 Відповісти
піздоокі довбойоби, у нас ВІЙНА, а не криза!
це криза у вас і з монопольної владою ненажерливих комуняк
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20.05.2023 12:27 Відповісти
на кактае что не фамилия, все ***.... кактай - это еще одна угроза для всего мира. что хорошего может думать голова с фамилией - ***???
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20.05.2023 13:05 Відповісти
З.....и чурки косоокі зі своєю українською кризою((((
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20.05.2023 13:16 Відповісти
Бажаю китайцям такої самої кризи і з тим самим кризивником, про яку вони говорять.
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20.05.2023 13:41 Відповісти
Все що роблять "широкоочі" виходить через сраку, вибачте на слові. "Вузьким" довіряти не можна, підлий народ.
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20.05.2023 13:52 Відповісти
Ти, пенісофамільний, спочатку перестань з рашкою взаємодіяти, потім зможеш миротворця корчити.
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20.05.2023 13:54 Відповісти
Скажіть хто небудь жовтомордому,що термін "українська криза"-це відразу шлях в нікуди в контексті перемовин🤷
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20.05.2023 13:58 Відповісти
Китай надає важливого значення ролі Польщі в регіональних справах і готовий підтримувати комунікацію з Польщею щодо політичного врегулювання української кризи .

для початку комунікації Китаю варто узгодити з Польщею термінологію.

не українська криза,а війна.
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20.05.2023 14:11 Відповісти
 
 