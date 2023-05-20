Японія запровадила додаткові санкції проти Росії

На саміті G7 Японія запровадила нові санкції проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це пише газета Nikkei Asia.

Уряд країни заморозить активи 100 фізичних та юридичних осіб, які намагалися порушити існуючі обмеження.

Японія також заборонить експорт приблизно 80 російським організаціям, пов'язаним із війною. Японським компаніям не можна буде надавати архітектурні та інженерні послуги російським клієнтам.

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