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Японія запровадила додаткові санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,санкції

На саміті G7 Японія запровадила нові санкції проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це пише газета Nikkei Asia.

Уряд країни заморозить активи 100 фізичних та юридичних осіб, які намагалися порушити існуючі обмеження.

Японія також заборонить експорт приблизно 80 російським організаціям, пов'язаним із війною. Японським компаніям не можна буде надавати архітектурні та інженерні послуги російським клієнтам.

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Автор: Наталя Джума
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А могли б і навколо Курил покружляти...
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20.05.2023 12:10 Відповісти
всі ці неймовірно сміливі нації будуть з великими ложками сидіти навколо рештків так званої россійською федерації, але лише після того, як її переможе Україна
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20.05.2023 12:13 Відповісти
В Японії зараз пряма трансляція G7
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20.05.2023 12:24 Відповісти
TV Tokyo BIZ https://www.youtube.com/watch?v=vT6on2ZIeNU
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20.05.2023 12:26 Відповісти
поки не додадуть казахстан і грузію немає сенсу в цих санкціях
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20.05.2023 12:50 Відповісти
А ЗЕбіл тим часом планує аміакопровід в Одесі запустить
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20.05.2023 13:58 Відповісти
Пуйлу той аміакопровод - замість клізьми і апарату штучного дихання.
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20.05.2023 15:17 Відповісти
 
 