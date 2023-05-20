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Минулої доби морпіхи знищили 21 окупанта, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

знищення

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС у телеграмі.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 21 окупанта.

Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Українські воїни знищили ворожий танк у Запорізькій області. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Цвиноцабакам - Щуряча смерть...!
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20.05.2023 15:11 Відповісти
 
 