Минулої доби морпіхи знищили 21 окупанта, - ВМС

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС у телеграмі.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 21 окупанта.

Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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