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Минулої доби морпіхи знищили 21 окупанта, - ВМС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС у телеграмі.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 21 окупанта.
Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар20.05.2023 15:11 Відповісти Мені подобається 1
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