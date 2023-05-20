Двоє цивільних - на Харківщині та Херсонщині - підірвалися на російських мінах

У селі Руські Тишки Харківського району на ворожій міні "Пелюстка" підірвався цивільний. А в Херсонській області поблизу села Клапая на вибухівці підірвався 48-річний тракторист. Обидва чоловіки дістали травми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні у селі Руські Тишки Харківського району 43-річний чоловік наступив на власному подвір’ї на міну "Пелюстка". Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу", - пише Синєгубов.

Інший випадок стався в Херсонській області поблизу села Клапая. На вибухівці підірвався 48-річний тракторист. У чоловіка діагностували множинні осколкові поранення.

"Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де йому надали допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився", - пише Херсонська ОВА.

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