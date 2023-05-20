25 європейських компаній все ще забезпечують армію РФ, - The Insider

Щонайменше 25 європейських компаній з Німеччини, Франції, Швейцарії, Угорщини, Словаччини, Італії, Естонії, Литви, Австрії та Польщі постачають для потреб російської армії мікросхеми для ракет, гільзи та детонаторами, солдатське взуття та бронежилетами, а також двигуни для бойових кораблів.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні The Insider, передає Цензор.НЕТ.

"Санкції проти російських оборонних компаній не заважають західним поставкам. Необхідне обладнання імпортують військові підрядники, які уникли потрапляння до санкційних списків. Європейські бізнесмени продають товари російським фірмам, які забезпечують армію мікросхемами для ракет, гільзами, детонаторами, солдатським взуттям, бронежилетами, двигунами для бойових кораблів тощо. Поставки, як виявив The Insider, йдуть із Німеччини, Франції, Швейцарії, Угорщини, Словаччини, Італії, Естонії, Литви, Австрії та Польщі", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що німецька компанія Vansped Logistics (від імені Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH) уже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну постачала московській компанії "Стан" технологічне обладнання для ливарного виробництва. При цьому, ТОВ "Стан" є розробником сучасних верстатів з числовим програмним управлінням, що входить до держкорпорації "Ростех", яка перебуває під санкціями, Згідно з базою ImportGenius, поставки були здійснені в липні 2022 року.

"Стан" є постачальником кількох оборонних підприємств. Зокрема, компанія здійснювала технічне переозброєння "123 Авіаційного ремонтного заводу" (засновник – міноборони), який займається обслуговуванням літаків військової авіації. "Стан" є також підрядником корпорації "Тактичне ракетне озброєння": постачав обладнання для "ВО "Стріла", що займається виробництвом протикорабельних ракет", - зазначається у матеріалі.

Згідно з базою даних аналізу держзакупівель, ТОВ "Стан" уклало 125 контрактів на загальну суму понад 14 млрд рублів. Уже після початку великої війни проти України перший заступник гендиректора "Ростеха" Володимир Артяков розповідав про важливість поставок з боку ТОВ "СТАН" для випуску ракетоносців Ту-160 (саме з них по містах України запускають крилаті ракети Х-555).

"Європейські постачальники буквально взувають російських солдатів. Ростовська фірма "Донобувь" прямо на своєму сайті повідомляє, що є постачальником міноборони. Підприємство шиє військові берці і минулого року повністю перекваліфікувалося на випуск продукції під потреби армії. На язичках берців зазначена буква Z", - повідомляє The Insider про ще одну російську компанію, яка працює на німецькому обладнанні.

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Як з'ясувало видання, "Донобувь" постачає з Німеччини також взуттєвий клей (відправник – Jakob KECK Chemie GmbH) та шкіру (Salamander SPS GmbH & Co. KG), а підошви імпортує з Італії (Tacchificio Campliglionese).

"І італійці, і німці продовжили поставки на адресу "Донобувь" і після лютого 2022-го". Salamander продає під час війни шкіру і ще одному підряднику міноборони - АТ "Компанія "Фарадей"". Підошви "Фарадей" отримує теж з Італії, від Suolificio Morrovallese. І пластикові колодки у "Фарадея" знову італійські, від Formificio Milanese Team. Постачальники заклепок - італійські компанії Hawai Italia і Sammi Export, устілок - Cunial Components з Італії, розчинників - німецька Jakob KECK Chemie GmbH. 1,3 тонни шкіри зі шкір великої рогатої худоби виробник взуття для військових отримав минулого літа від Conceria Cervinia з Верони. Інші постачальники "Фарадея" - словацькі фірми Export-Import і MONETA SK spol", - йдеться у матеріалі.

Також повідомляється про співпрацю французької компанії Radiall S.A. з російським АТ "Інформаційні супутникові системи" ("ІСС") – одним з найбільших підрядників держкорпорації "Роскосмос". ІСС виконує замовлення з розроблення та виробництва космічних апаратів у рамках розвитку системи навігації та позиціювання ГЛОНАСС і системи супутникового зв'язку "Гонець-М" в інтересах міноборони РФ. ""ІСС" перебуває тільки під санкціями США. Тому може вільно імпортувати з Європи перемикачі, які використовуються в мікросхемах бортових систем управління ракет. Постачальник - Radiall S.A. з Франції", - зазначається у матеріалі.

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Ще одна французька компанія Marchante під час війни постачала російську збройову компанію "Курганприлад" технічними виробами. "Французів не бентежило ні те, що "Курганприбор" – офіційний партнер концерну "Калашников", ні те, що власник російської фірми – російський сенатор Сергій Муратов. Сам "Курганприлад" потрапив до чорного списку ЄС тільки в грудні, але член Ради Федерації перебуває під персональними санкціями ще з березня минулого року. Це не перервало його бізнес-відносин із Marchante", - інформує The Insider.

При цьому, сам сенатор Муратов підтримує війну Росії проти України, яка йому навіть вигідна, адже "Курганприлад" є виробник детонаторів для танкових пострілів, сухопутної і морської артилерії, ракетних систем залпового вогню (РСЗВ), зенітно-ракетних комплексів. Зокрема, саме це підприємство постачає детонатори та механізми для реактивних снарядів до РСЗВ "Смерч" і "Град", які часто застосовують під час ударів по цивільних об'єктах в Україні.

У матеріалі також йдеться про те, що естонська Marker Nordic Ou (Таллінн) постачала російському оборонному підряднику АТ "Ломо" (Санкт-Петербург) волоконно-оптичні джгути та промисловий клей. Ця російська компанія є виробником оптичних систем для Військово-морського флоту, Військово-космічних сил і Сухопутних військ РФ. Зокрема, напівактивною головкою самонаведення розробки "Ломо" оснащуються і високоточні (керовані) снаряди "Краснопіль", які Росія активно використовує під час війни з Україною і обсяг виробництва яких у 2022 році зріс у кілька разів.

"Сім'я глави "Роскосмосу" Юрія Борисова, який раніше курирував закупівлі озброєння в міноборони і як віцепрем'єр уряду, контролює оборонного підрядника АТ НТЦ "Модуль". Зокрема, міноборони закуповувало прискорювач нейромереж розробки НТЦ "Модуль". Електричне ж обладнання "Модуль" закуповує у Швейцарії, у фірми E-tec Interconnect AG", - повідомляється у матеріалі.

Крім того, угорська фірма Aluminiumarugyar Zrt. продає ємності для газу російському підприємству "Русбал", виробнику надувних макетів для армії.

"Ще одні покупці продукції з Європи - олігархи Іскандар Махмудов і Андрій Бокарєв. Вони контролюють АТ "Коломенський завод", що постачає міноборони дизельні двигуни для військових кораблів. Частини для двигунів типу Д500 "Коломенському заводу" продає Sipavag AG зі Швейцарії, D.Kudarauskienes Warehouse з Литви і Geislinger GmbH з Австрії", - зазначає The Insider про ще один напрямок співпраці європейських компаній з російськими оборонними підрядниками.

Згідно з матеріалом, саме на базі дизелів типу Д500 підприємство виробляє двигуни для військово-морського флоту РФ. Гвинтові пружини "Коломенський завод" отримує з Німеччини, від Heinrich Eibach GmbH, а запобіжні клапани - від HOERBIGER Wien GmbH з Австрії. Частини двигунів типу Д49 – від Piston Ring Manufacturer Prima з Польщі.