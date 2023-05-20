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Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" провів зустріч із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом.
Лідери обговорили перші результати візиту Глави Української держави до Німеччини, який відбувся 13 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента України.
Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН.
Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру.
Глава держави та Федеральний канцлер Німеччини скоординували позиції напередодні засідання саміту "Групи семи".
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