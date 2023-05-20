Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" провів зустріч із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом.

Лідери обговорили перші результати візиту Глави Української держави до Німеччини, який відбувся 13 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента України.

Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН.

Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру.

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Глава держави та Федеральний канцлер Німеччини скоординували позиції напередодні засідання саміту "Групи семи".