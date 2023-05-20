УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18536 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 024 12
Зеленський (17522) Шольц Олаф (733)

Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

володимир,олаф,зеленський,шольц

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" провів зустріч із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом.

Лідери обговорили перші результати візиту Глави Української держави до Німеччини, який відбувся 13 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента України.

Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН.

Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц перед самітом G7: Росія становить загрозу всьому світу

Глава держави та Федеральний канцлер Німеччини скоординували позиції напередодні засідання саміту "Групи семи".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Так оте ''тіло'' в голові війну вже закінчило.
показати весь коментар
20.05.2023 17:48
+2
Можете мене забанити,але либа цього в тілі чиновника не до ситуації. Чи йому таки не болить,що кинув країну в руїни, біль, смерть, горе....
показати весь коментар
20.05.2023 17:41
+2
tZE inform @tZEinform 8 ч
Зеленський з Японії: "Сьогодні мир стане ближчим"

А перемога ?
показати весь коментар
20.05.2023 17:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не ну от як за дякувалами? - те до нас...
е в нас дякулово...
показати весь коментар
20.05.2023 17:38 Відповісти
закликалово ожидалово ...
показати весь коментар
20.05.2023 17:39 Відповісти
Можете мене забанити,але либа цього в тілі чиновника не до ситуації. Чи йому таки не болить,що кинув країну в руїни, біль, смерть, горе....
показати весь коментар
20.05.2023 17:41 Відповісти
Так оте ''тіло'' в голові війну вже закінчило.
показати весь коментар
20.05.2023 17:48 Відповісти
Особисто в мене мрія його придушити. От реально. З його допомогою стільки горя на наші голови. Думаю, не тільки в мене таке бажання. Це ж падло рідних не ховало й спокійно спить в бункері, а не прислуховується до грохоту ППО й падінням уламків
показати весь коментар
20.05.2023 18:04 Відповісти
якби це не звучало, та велика війна між кацапами і українцями була неминуча. ніхто з керманичів України не пішов би на одностороннє виконання Мінська і плазування перед кацапами як зараз грузини плазують. Після анексії Криму і розпалу війни на Донбасі, український народ вже ніколи не обере до влади подобу прокацапського януковича. Хоча там Вова щось намагався замиритись з пуйлом, навіть в Омані шось там намутили, однак він дуже боязко реагував на реакцію українського суспільства і політичної опозиції на ці кроки. Пуйло хотіло ще полізти відкрито у 2018-му..
показати весь коментар
20.05.2023 19:16 Відповісти
Ліверна ковбаса перетворилась на сирокопчену? Так, для цієї потрібні міцні зуби
показати весь коментар
20.05.2023 17:47 Відповісти
tZE inform @tZEinform 8 ч
Зеленський з Японії: "Сьогодні мир стане ближчим"

А перемога ?
показати весь коментар
20.05.2023 17:54 Відповісти
Німеччина дивує зміною своїх відносин з Україною і це добре
показати весь коментар
20.05.2023 17:57 Відповісти
спасибо Байдену за то что создал и возглавил коалицию по спасению Украины ,чего только стоят чудесные перемены с Германией
показати весь коментар
20.05.2023 18:05 Відповісти
Дякула.
показати весь коментар
20.05.2023 18:17 Відповісти
Зустріч тривала 3 хвилини, місце зустрічі - біля туалету.
показати весь коментар
20.05.2023 21:20 Відповісти
 
 