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Росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, поранена жінка, - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нікополь

Російські війська з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду. Травмована жінка, є руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Знову під ворожим вогнем Нікопольщина. Російські окупанти вдень обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду з важкої артилерії, випустивши понад два десятки снарядів", - йдеться в повідомленні.

Травмовано 46-річну жінку. Вона в стабільному стані, лікуватиметься амбулаторно.

В місті понівечено дві пʼятиповерхівки, півтора десятка приватних будинків та ще сім господарських споруд, паркани, півдесятка сонячних панелей, електромережі і газогони. Майже тисяча абонентів залишились без електроенергії, тривають відновлювальні роботи.

Автор: Роман Свиридович
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Таке відчуття, що цей терор не закінчиться ніколи. Комусь дуже вигідно, що б була війна в центрі Європи.
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20.05.2023 21:07 Відповісти
Українців обстрілами випіхують з власної землі для того,щоб інший народ,який більше 70 років воює з арабами,безперешкодно зайняв ці землі.На польскому ТВ вже був про це сюжет.В інтернеті вже багато про це інфи.Більш того,якщо включити логічне мислення,то все сходиться.
Рашисти знищують домівкі українців,щоб ім нікуди було повертатись.
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20.05.2023 21:17 Відповісти
Занадто Глобальна геополітика.
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20.05.2023 21:23 Відповісти
Цю "занадто глобальну геополітіку" ми відчуваємо на собі в цей час...
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21.05.2023 20:01 Відповісти
Не хочете сильно замислюватись?Тоді вас легше буде наї@ати,як і всіх вам подібних.
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21.05.2023 20:03 Відповісти
Наї_уть саме недолугу біомасу 75ти відсоткову. А ми вміємо аналізувати ситуацію.
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21.05.2023 22:05 Відповісти
«Ми»-це хто?Ті,що голосують за Порошенко?
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22.05.2023 04:28 Відповісти
 
 