Росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, поранена жінка, - облрада

Російські війська з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду. Травмована жінка, є руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Знову під ворожим вогнем Нікопольщина. Російські окупанти вдень обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду з важкої артилерії, випустивши понад два десятки снарядів", - йдеться в повідомленні.

Травмовано 46-річну жінку. Вона в стабільному стані, лікуватиметься амбулаторно.



В місті понівечено дві пʼятиповерхівки, півтора десятка приватних будинків та ще сім господарських споруд, паркани, півдесятка сонячних панелей, електромережі і газогони. Майже тисяча абонентів залишились без електроенергії, тривають відновлювальні роботи.