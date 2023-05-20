Німецький концерн Rheinmetall випускатиме в Україні бронетранспортери "Fuchs", - керівник підприємства Паппергер

Німецький концерн "Rheinmetall" хоче почати виробництво бронетранспортерів "Fuchs" на спільному підприємстві з "Укроборонпромом".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив керівник "Rheinmetall" Армін Паппергер в інтерв'ю німецькому виданню "Bild", яке цитує hromadske

Він зазначив: "Ми почнемо там із технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів екстреної допомоги й хочемо якомога швидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад броньовані транспортні машини Fuchs".

Керівник "Rheinmetall" зазначив, що Україну також цікавлять сучасний бойовий танк Panther і бойова машина піхоти Lynx.

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Але першим кроком, за словами Паппергера, є ​​забезпечення гострих потреб України в оборонній боротьбі.

На запитання про те, чи боїться "Rheinmetall" ракетних ударів Росії по виробництвах в Україні, Паппергер відповів: "Україна має ефективні засоби захисту від нападів на чутливі цілі, головним чином завдяки західній допомозі. Електростанції та інші промислові підприємства також працюють і в разі пошкодження негайно ремонтуються".

Нещодавно Армін Паппергер заявив, що "Rheinmetall" заснував з "Укроборонпромом" спільне підприємство з ремонту та виробництва танків. "Rheinmetall" володіє 51% акцій у ньому. Також німецький концерн керуватиме компанією.

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Запуск спільного підприємства запланували на липень.

За словами керівника "Rheinmetall", на перших етапах співпраця охоплюватиме технічне обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні. Паралельно підприємство готуватимуть для виробництва танків.

Крім того, німецьке видання "Handelsblatt" писало, що концерн планує підписати контракти щодо створення ще двох спільних підприємств – для виготовлення боєприпасів та протиповітряної оборони.