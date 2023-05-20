Німецький концерн Rheinmetall випускатиме в Україні бронетранспортери "Fuchs", - керівник підприємства Паппергер
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Німецький концерн "Rheinmetall" хоче почати виробництво бронетранспортерів "Fuchs" на спільному підприємстві з "Укроборонпромом".
Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив керівник "Rheinmetall" Армін Паппергер в інтерв'ю німецькому виданню "Bild", яке цитує hromadske
Він зазначив: "Ми почнемо там із технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів екстреної допомоги й хочемо якомога швидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад броньовані транспортні машини Fuchs".
Керівник "Rheinmetall" зазначив, що Україну також цікавлять сучасний бойовий танк Panther і бойова машина піхоти Lynx.
Але першим кроком, за словами Паппергера, є забезпечення гострих потреб України в оборонній боротьбі.
На запитання про те, чи боїться "Rheinmetall" ракетних ударів Росії по виробництвах в Україні, Паппергер відповів: "Україна має ефективні засоби захисту від нападів на чутливі цілі, головним чином завдяки західній допомозі. Електростанції та інші промислові підприємства також працюють і в разі пошкодження негайно ремонтуються".
Нещодавно Армін Паппергер заявив, що "Rheinmetall" заснував з "Укроборонпромом" спільне підприємство з ремонту та виробництва танків. "Rheinmetall" володіє 51% акцій у ньому. Також німецький концерн керуватиме компанією.
Запуск спільного підприємства запланували на липень.
За словами керівника "Rheinmetall", на перших етапах співпраця охоплюватиме технічне обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні. Паралельно підприємство готуватимуть для виробництва танків.
Крім того, німецьке видання "Handelsblatt" писало, що концерн планує підписати контракти щодо створення ще двох спільних підприємств – для виготовлення боєприпасів та протиповітряної оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Отже, ми маємо бути сильними, і недарма Америка планує на наступний фінансовий рік виділити навіть більший бюджет військової допомоги Україні, ніж у цьому році, тим більше що тоді вже не буде обмеження на зброю "Аби по території росісі не стріляти"!
про хотілки не варто вголос казати бо виглядає смішно.
я, наприкляд, хочу томагавки але ж мовчу, розумію як виглядатиму, ага.
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Але Ви можете вважати інакше - Ваше право!
Сперечатись з Вами не буду - поживемо - побачимо!
так от, однією з причин він називав льогістику - коли америка пішла з афганістана то вся льогістика армії афганістану начебто пішла теж бо була американською.
так я до чого веду - настане новий фінансовий рік чи прийде десантіс = ми повинні бути готовими що америка може нас зрадити.
звісно, ми всі молимося на байдена та демократів але розуміємо наскільки все хитко з нашим американським тилом.
А тепер продовжуйте накидати.
Де сантису до президента поки що як до неба.
но до этого сообщалось что немцы не хотят строить себе новый завод. Денег нет или жалко?
А хотят что бы это сделала Украина, а они будут его использовать.
Для этого создали совместное предприятие, где управляют немцы (51%).
Конечно Украине сейчас сложно возражать, но свои интересы отдавать тоже нельзя.
(Укроборомпром коррумпированная компания и нуждается в разделении и реформе).
И другой аспект- стратегическое сотрудничество на будущее. Кто должен быть основной технической базой перевооружения Украины? Германия или США?
Кто больше делает и более последователен, тот и должен получать преференции Украины.
Не переходіть на особистості - це порушення правил форуму.
туда москалі будуть запускати ракети ще на етапі фундаменту.
Але вже треба визначатись , чи потрібні країні в наших технічних університетах машинобудівні спеціальності , чи все ліквідувати і залишити тільки курси на 2-3 тижні для навчання спеціалістів по закручуванню гайок .
Так что не волнуйтесь. Будет вам и A7V .
Нафіга міняти коней на переправі
Ну и еще - ты видать менеджер по продажам массажных услуг! Техдокументация на такую машинку стоит половину завода! И первое изделие - через год, но с квадратными колесами и не ездит, а летает, как БПЛА Гольфарба, которые не летали а по земле ползали... Потому шо ц Арахамии на коленке сделаны были!
"Руцьки зольдат! Тибя ждьот хорошая работа на немецком заводе! В дневную пайку для тех кто хорошо работаль входит баварский пиво и берлинский сосиска! Для тупых - Хаймарс по голове!"