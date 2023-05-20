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Німецький концерн Rheinmetall випускатиме в Україні бронетранспортери "Fuchs", - керівник підприємства Паппергер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паппергер

Німецький концерн "Rheinmetall" хоче почати виробництво бронетранспортерів "Fuchs" на спільному підприємстві з "Укроборонпромом".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив керівник "Rheinmetall" Армін Паппергер в інтерв'ю німецькому виданню "Bild", яке цитує hromadske

Він зазначив: "Ми почнемо там із технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів екстреної допомоги й хочемо якомога швидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад броньовані транспортні машини Fuchs".

Керівник "Rheinmetall" зазначив, що Україну також цікавлять сучасний бойовий танк Panther і бойова машина піхоти Lynx.

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Але першим кроком, за словами Паппергера, є ​​забезпечення гострих потреб України в оборонній боротьбі.

На запитання про те, чи боїться "Rheinmetall" ракетних ударів Росії по виробництвах в Україні, Паппергер відповів: "Україна має ефективні засоби захисту від нападів на чутливі цілі, головним чином завдяки західній допомозі. Електростанції та інші промислові підприємства також працюють і в разі пошкодження негайно ремонтуються".

Нещодавно Армін Паппергер заявив, що "Rheinmetall" заснував з "Укроборонпромом" спільне підприємство з ремонту та виробництва танків. "Rheinmetall" володіє 51% акцій у ньому. Також німецький концерн керуватиме компанією.

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Запуск спільного підприємства запланували на липень.

За словами керівника "Rheinmetall", на перших етапах співпраця охоплюватиме технічне обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні. Паралельно підприємство готуватимуть для виробництва танків.

Крім того, німецьке видання "Handelsblatt" писало, що концерн планує підписати контракти щодо створення ще двох спільних підприємств – для виготовлення боєприпасів та протиповітряної оборони.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Навіть коли ця війна закінчиться, московія не перестане бути нам ворогом. Навіть якщо Ху.ло здохне, і прийде другий, чи третій на його місце - вони все рівно не перестануть вважати Україну історичною помилкою, і своїм ворогом. Знаєте чому? Тому що це не є думка тільки лише Ху.ла, це думка 90% московитів!

Отже, ми маємо бути сильними, і недарма Америка планує на наступний фінансовий рік виділити навіть більший бюджет військової допомоги Україні, ніж у цьому році, тим більше що тоді вже не буде обмеження на зброю "Аби по території росісі не стріляти"!
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20.05.2023 22:29
+8
то вже під зиму, як російську свиню на холодець пустимо.
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20.05.2023 21:29
+8
Люди фірташів-суркісів вже озвучили німцям скільки буде коштувати підключити завод до електрики?
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20.05.2023 21:34
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то вже під зиму, як російську свиню на холодець пустимо.
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20.05.2023 21:29 Відповісти
Навіть коли ця війна закінчиться, московія не перестане бути нам ворогом. Навіть якщо Ху.ло здохне, і прийде другий, чи третій на його місце - вони все рівно не перестануть вважати Україну історичною помилкою, і своїм ворогом. Знаєте чому? Тому що це не є думка тільки лише Ху.ла, це думка 90% московитів!

Отже, ми маємо бути сильними, і недарма Америка планує на наступний фінансовий рік виділити навіть більший бюджет військової допомоги Україні, ніж у цьому році, тим більше що тоді вже не буде обмеження на зброю "Аби по території росісі не стріляти"!
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20.05.2023 22:29 Відповісти
ну, зняття заборони стріляти по території росії це, пане, виключно ваші хотілки.

про хотілки не варто вголос казати бо виглядає смішно.

я, наприкляд, хочу томагавки але ж мовчу, розумію як виглядатиму, ага.

.
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20.05.2023 23:03 Відповісти
Нема війни - нема обмежень.

Але Ви можете вважати інакше - Ваше право!

Сперечатись з Вами не буду - поживемо - побачимо!
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20.05.2023 23:10 Відповісти
учора подивився відео єврейського військового фахівця де він втирав брехню чому у американців не вийшло в афганістані і вийшло в Україні.

так от, однією з причин він називав льогістику - коли америка пішла з афганістана то вся льогістика армії афганістану начебто пішла теж бо була американською.

так я до чого веду - настане новий фінансовий рік чи прийде десантіс = ми повинні бути готовими що америка може нас зрадити.

звісно, ми всі молимося на байдена та демократів але розуміємо наскільки все хитко з нашим американським тилом.
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20.05.2023 23:14 Відповісти
Бюджет - це Закон!

А тепер продовжуйте накидати.
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20.05.2023 23:18 Відповісти
Пилите Шурик, пилите

Де сантису до президента поки що як до неба.
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20.05.2023 23:29 Відповісти
Это все хорошо,
но до этого сообщалось что немцы не хотят строить себе новый завод. Денег нет или жалко?
А хотят что бы это сделала Украина, а они будут его использовать.

Для этого создали совместное предприятие, где управляют немцы (51%).

Конечно Украине сейчас сложно возражать, но свои интересы отдавать тоже нельзя.
(Укроборомпром коррумпированная компания и нуждается в разделении и реформе).

И другой аспект- стратегическое сотрудничество на будущее. Кто должен быть основной технической базой перевооружения Украины? Германия или США?

Кто больше делает и более последователен, тот и должен получать преференции Украины.
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20.05.2023 23:27 Відповісти
Дякую німцям)
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20.05.2023 21:29 Відповісти
Одразу бачимо на якому боці керівник концерну.
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20.05.2023 21:30 Відповісти
Того що впарили непотріб Бундесверу на якому нема толкової броні ні озброєння, ти хоть трохи в техніці клепку маєшь, чі дич дич'ю
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20.05.2023 22:27 Відповісти
Обговорюйте, будь ласка, новину, а не мої якості: що я маю, а чого не маю.
Не переходіть на особистості - це порушення правил форуму.
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20.05.2023 23:14 Відповісти
Речь о Fuchs 2, добротная машина.
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20.05.2023 21:33 Відповісти
Fuck Rasha - будуть називатися
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20.05.2023 22:21 Відповісти
rashafacker
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20.05.2023 22:33 Відповісти
Правильно по-немецки будет Russenficker.
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20.05.2023 23:56 Відповісти
1979 року.
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21.05.2023 02:25 Відповісти
Люди фірташів-суркісів вже озвучили німцям скільки буде коштувати підключити завод до електрики?
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20.05.2023 21:34 Відповісти
В Київі Київенерго муніципальне
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20.05.2023 22:16 Відповісти
Завод строит Украина, а немці его арендуют. Т.е. как я понимаю, его такие нюансі не волнуют.
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20.05.2023 23:31 Відповісти
Цікаво, як скоро німці відчують разводілово?
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20.05.2023 21:39 Відповісти
Або бєня пришле на завод тушок щоб віджимати підприємство, а суд визнає бєню одноосібним власником.
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20.05.2023 21:41 Відповісти
На спільному підприємстві і в Україні - це дуже різні речі .
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20.05.2023 21:42 Відповісти
а що в Україні на даний момент можливе хоч якесь серйозне виробництво військової техніки?
туда москалі будуть запускати ракети ще на етапі фундаменту.
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20.05.2023 21:52 Відповісти
Я про що і кажу . Попри всі заяви , про потужну ППО , виробництво в Україні неможливе . Якщо з ста ракет долетить хоча б п'ять , цього буде досить .
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20.05.2023 22:13 Відповісти
Можливе. Як німці під час війни , під час щоденних бомбардувань коаліцією виготовляли зброю в таких масштабах, не зрівняти с нинішніми? Отак і виготовляли, робили підземні заводи, в горах рили заводи, у печерах, тощо. Було б бажання.
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20.05.2023 22:44 Відповісти
дуже скоро.. як за землю назвуть откат
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20.05.2023 21:42 Відповісти
Ще наші дань непросили
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20.05.2023 21:43 Відповісти
Елду в долю уже взяли, иначе - но пасаран.
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20.05.2023 21:46 Відповісти
разработка 70-х годов!!! мля!!!
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20.05.2023 21:48 Відповісти
Все , що потрібно для перемоги зараз - це прийнятно.
Але вже треба визначатись , чи потрібні країні в наших технічних університетах машинобудівні спеціальності , чи все ліквідувати і залишити тільки курси на 2-3 тижні для навчання спеціалістів по закручуванню гайок .
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20.05.2023 21:50 Відповісти
На технічні спеціальності в політех у Харкові в 2018 році, прохідний бал був такий, що для того щоб поступити, досить було читатати по складах і знати таблицю множення десь до шести. І були великі недобори.
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20.05.2023 22:41 Відповісти
а чому не A7V? Якщо розробка 60-річної давності норм, то чому б не 100-річної?
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20.05.2023 21:50 Відповісти
Лиха беда начало. Осмелюсь предположить, что в данном случае речь идёт о пробном шаре: наименее технологически затратном продукте, а там - по обстоятельствам.

Так что не волнуйтесь. Будет вам и A7V .
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21.05.2023 00:01 Відповісти
Головне до електриків за підключенням не звертайтеся.
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20.05.2023 21:51 Відповісти
тем более, что наша электрика атомная. как-то не по немецки использовать мирный атом
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20.05.2023 22:04 Відповісти
а почему рейнматал не боится ракетных и мопедных обстрелов? они хотят спровоцировать пукина? чтобы обстеливали Украину? мы спецом больше года не производим оружия, а немцы нас хотят подставить?
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20.05.2023 22:01 Відповісти
Так в нас є Бтри, розмова йшла про БМП, опять бл.ть саботаж
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20.05.2023 22:18 Відповісти
"Rheinmetall" заснував з "Укроборонпромом" спільне підприємство з ремонту та виробництва танків. "Rheinmetall" володіє 51% акцій у ньому. -- ось чому Україні треба мати також і своє виробництво танків, бо хто має 51%, той все вирішує, як йому вигідніше.
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20.05.2023 22:47 Відповісти
Той же БТР 4 Є тільки вищий і 6 на 6
Нафіга міняти коней на переправі
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20.05.2023 23:20 Відповісти
Дно.
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21.05.2023 03:40 Відповісти
А ты себе задай вопрос, почему еще в Афганистане военные предпочитали ездить снаружи на броне БТРов и Бэшэк?
Ну и еще - ты видать менеджер по продажам массажных услуг! Техдокументация на такую машинку стоит половину завода! И первое изделие - через год, но с квадратными колесами и не ездит, а летает, как БПЛА Гольфарба, которые не летали а по земле ползали... Потому шо ц Арахамии на коленке сделаны были!
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05.10.2023 08:38 Відповісти
Візміть мене до себе! Я інженер електро-механік!
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21.05.2023 00:21 Відповісти
Набудував Рейн танків, стоять на складах. Так само з БТР. Бувша МО прямо говорила - ми дали 5000 шоломів і 100 кулеметів, більше немає. Так що - ничего личного, єто только бизнес. А Святий Бенджамін не буде віджимати завод. ну кому він перепродасть техніку. А в тридорога продати електрику - тут буде повеселіше.
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21.05.2023 03:46 Відповісти
Хорошая новость! Скоро можно будет через громковорители на фронте объявлять:
"Руцьки зольдат! Тибя ждьот хорошая работа на немецком заводе! В дневную пайку для тех кто хорошо работаль входит баварский пиво и берлинский сосиска! Для тупых - Хаймарс по голове!"
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05.10.2023 08:32 Відповісти
 
 