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Ввечері 20 травня у Дніпрі пролунала серія вибухів - працювали Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ,ппо

У Дніпрі в суботу ввечері 20 травня лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

О 22:38 "Суспільне" повідомило, що в Дніпрі чутно звуки вибуху.

Близько 23:34 жителі Дніпра знову чули звуки вибуху.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак о 22:34 написав: "Дякую ПВК "Схід" за відмінну роботу! Подробиці згодом".

Однак о 23:42 голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук наголосив, що "загроза ще є".

Повітряна тривога у Дніпропетровській області була оголошена в суботу ввечері з 21:08 до 22:24 і повторно з 22:36.

Автор: Роман Свиридович
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В 22:35 гепнуло добре
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21.05.2023 00:12 Відповісти
Ну генуло і гепнуло.Спи.
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21.05.2023 00:19 Відповісти
 
 