Зеленський обговорив розширення зернової угоди з президентом Індонезії

Під час робочого візиту до Японії для участі в саміті G7 президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Про це повідомляє пресслужба ОП, інформує Цензор.НЕТ.

На полях саміту країн "Великої сімки" український лідер розповів Індонезійському колезі про перебіг бойових дій, російські обстріли цивільної інфраструктури та продовження й розширення Чорноморської зернової ініціативи.

Також, Зеленський закликав Відодо сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей.

Зазначається, що Зеленський подякував президенту Індонезії за запрошення взяти участь у саміті G20 в листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.

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