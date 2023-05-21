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Зеленський обговорив розширення зернової угоди з президентом Індонезії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Під час робочого візиту до Японії для участі в саміті G7 президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо.
Про це повідомляє пресслужба ОП, інформує Цензор.НЕТ.
На полях саміту країн "Великої сімки" український лідер розповів Індонезійському колезі про перебіг бойових дій, російські обстріли цивільної інфраструктури та продовження й розширення Чорноморської зернової ініціативи.
Також, Зеленський закликав Відодо сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей.
Зазначається, що Зеленський подякував президенту Індонезії за запрошення взяти участь у саміті G20 в листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.
Топ коментарі
+4 Аркадій Пастух 1674f9c0
показати весь коментар21.05.2023 08:22
+3 5 копійок
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+2 MrStepanovM
показати весь коментар21.05.2023 11:56
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А ми якраз і продаємо кукурудзу та пшеницю
А тепер назви мене "зебілом" і скажи, що я "вилизую сраку Зеленському"
І тюльпани і кактуси вирощують. І не треба вважати себе самим розумним, будь простіше і до тебе люди потягнуться
Он бы ещё обсудил с ним проблемы пингвинов в Чили , разве детей везут в эту страну или они нуждаются в украинском зерне?
С