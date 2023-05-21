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Новини За кордоном
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G-7 (711) Зеленський (17522) Індонезія (90)

Зеленський обговорив розширення зернової угоди з президентом Індонезії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський

Під час робочого візиту до Японії для участі в саміті G7 президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Про це повідомляє пресслужба ОП, інформує Цензор.НЕТ.

На полях саміту країн "Великої сімки" український лідер розповів Індонезійському колезі про перебіг бойових дій, російські обстріли цивільної інфраструктури та продовження й розширення Чорноморської зернової ініціативи.

Також, Зеленський закликав Відодо сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей.

Зазначається, що Зеленський подякував президенту Індонезії за запрошення взяти участь у саміті G20 в листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки - зброя, ППО, винищувачі, фінанси та економіка. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
Переглядаючи фото-звіти про поїздку Зеленського на G 7, чи звернули Ви увагу, в якому форматі проходять зустрічі Зеленського з лідерами цих країн. За винятком 1-2 зустрічей, це просто фото рукостискання... Виходить, що саме стільки і тривають ці зустрічі. Тобто Зеленський зайнявся фотополюванням - колекціонуванням своїх фото з лідерами провідних країн світу. Яка ж така гостра була потреба у зустрічах з лідерами Італії, Німеччини Франції та Великобританії коли він з ними вже зустрічався 8-10 днів тому. Правда попереду ще важливі зустрічі з лідерами Японії та США, цікаво які тут будуть формати (невже 3-5 хвилин, місце зустрічі - біля туалету, головне щоб було фото). Будем посмотреть...
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21.05.2023 08:22
+3
Ясна-панятна, інакше ж ніхто з зернотрейдерів не занесе в ОПу.
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21.05.2023 07:39
+2
В Україні рис не вирощують(С) ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ: вирощують. Все інше від лукавого!
І тюльпани і кактуси вирощують. І не треба вважати себе самим розумним, будь простіше і до тебе люди потягнуться
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21.05.2023 11:56
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Ясна-панятна, інакше ж ніхто з зернотрейдерів не занесе в ОПу.
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21.05.2023 07:39 Відповісти
Яке марення ! Люди можуть подумати що ми продаємо зерно Індонезії.
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21.05.2023 07:42 Відповісти
Президент Петро Порошенко підписав закон "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індонезія про співробітництво в оборонній галузі", схвалений Верховною Радою 8 лютого 2017 року
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21.05.2023 07:45 Відповісти
Ми продаємо зерно на корені трейдерам Гленкор, Фінагрейн, та їншим, а кому продають вони ми навіть не знаємо.
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21.05.2023 07:48 Відповісти
В Індонезії в ходу рис. В Україні рис не вирощують. Про шо він там домовився - один хрен знає.
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21.05.2023 07:43 Відповісти
Йому какаяразніца з ким почесати язика заради піару.
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21.05.2023 07:58 Відповісти
геній, *****.
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21.05.2023 08:00 Відповісти
Не знаєш - не мели дурниць ! Зараз - дійсно не вирощують! А до війни вся північ Криму була зайнята рисовими чеками (точно не знаю - може і на півдні Херсонщини були) Крім того - люди не одним рисом живуть Кукурудза з пшеницею - теж в ходу Коли у світі з"явилася "культура фастфуду" і розповсюдилися "Макдональдси" - Японія почала імпортувать пшеницю: своєї не вистачало для випікання булочок Враховуючи що в тропіках розповсюджена культура вуличної їжі - може буть що й там - те саме
А ми якраз і продаємо кукурудзу та пшеницю
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21.05.2023 09:23 Відповісти
А, тоб то воно зустрічається у минулому. Криму з 14 вже нема. І не треба мені шось казати про знеєшь чи не знаєш - я 10 років працював у торгпредставництві корейскій компанії і знаю Азіатський ринок.
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21.05.2023 10:04 Відповісти
Тебе, мабуть, звідти за "профнепридатність" вигнали Я написав про кукурудзу і пшеницю, як основні позиції нашого зернового експорту!
А тепер назви мене "зебілом" і скажи, що я "вилизую сраку Зеленському"
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21.05.2023 10:16 Відповісти
Ну, по Фрейду, ти сам себе так назвав. А по сільгосппродукції - у тому регіоні дуже міцно сидять американці та австралійці. У 16-17 роках у зв'язку з посухою Австралія скоротила експорт зернових до того регіону. Цим вирішила скористуватись Україна. Але ж коли вантаж пшениці прибув до Індонезії місцеви карантини служби виявили грибок Tilletia, хоча в Одесі при завантаженні " все було в нормі". І до речі, Індонезія дозволяла для експорту з України тіки пшеницю та яблука, у дуже невеликих об'ємах.
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21.05.2023 10:31 Відповісти
Якщо ти дійсно працював у подібній структурі , то повинен знать, що означає "декларація про наміри" Цим на міжнародній арені займаються політики та дипломати (Порошено до речі - якраз і вчився в подібному напрямі) Вони створюють "політико-юридичну платформу", яка надає підстави для укладення торгівельних угод для експортно-імпортної діяльності "Блазень" саме й заявив "декларацію про наміри" Чи буде вона реалізовуваться на практиці - залежить від багатьох чинників, на які він вже впливу не має Бо він не командує цінами та грибком в зерні
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21.05.2023 10:46 Відповісти
Декларація намірів це ні про що. Все вирішує інвойз та якість.
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21.05.2023 10:51 Відповісти
А я тобі про що пишу?
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21.05.2023 11:05 Відповісти
Ну, ти вже там кучу всякої херні понаписував і про звільнення і профнепригодність. А тема зовсім інша.
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21.05.2023 11:11 Відповісти
Козьма Прутков колись казав: "Узкий специалист подобен флюсу - полнота его односторонняя!" Займайся "інвойзом" і не лізь у дипломатію - "не твоє"!
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21.05.2023 11:30 Відповісти
З якого хріна ти щось мені будешь вказувать. Не кажіть що мені робити ,і я не скажу куди тобі йти. Дипломат-самозакоханий.
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21.05.2023 11:57 Відповісти
Ясно з тобою все! Написане прочитав, але не зрозумів Вирішив "розум показать" Перднув - не подумавши! Потім став бундючиться роботою в південнокорейській компанії Коли на це уваги не звернули - образився Так що "Гуляй, ВАСЯ!"
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21.05.2023 12:09 Відповісти
Так сумую, шо місця собі не знайду. Я шо просив тебе про щось. Бувай.
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21.05.2023 12:25 Відповісти
вирощують в кілійському р-ні одеської області
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21.05.2023 10:48 Відповісти
Рис вирощують в кілійскому р-ні одеської області. Вибач що тобі про це не доповіли, а твоя "денжер зона" не допетрала поцікавитись
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21.05.2023 10:47 Відповісти
Доповідали. Дуже не багато. Тай якість там набагато нижча ніж кримський та краснодарський.
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21.05.2023 10:50 Відповісти
Як що ви мали на увазі шо отой рис з Кілії може бути експортований до Індонезії то ви глибоко помиляєтесь. Ви хоть знаете яким примірником на азіатському ринку вимірюється якість рису?
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21.05.2023 10:55 Відповісти
В Україні рис не вирощують(С) ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ: вирощують. Все інше від лукавого!
І тюльпани і кактуси вирощують. І не треба вважати себе самим розумним, будь простіше і до тебе люди потягнуться
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21.05.2023 11:56 Відповісти
З чого це ти виришив шо тобі треба тягнутись до мене. З оріентацією у мене все добре - чоловіками не цікавлюсь.
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21.05.2023 12:01 Відповісти
Дістав активний реванш проросійських сил в Україні.
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21.05.2023 08:11 Відповісти
Переглядаючи фото-звіти про поїздку Зеленського на G 7, чи звернули Ви увагу, в якому форматі проходять зустрічі Зеленського з лідерами цих країн. За винятком 1-2 зустрічей, це просто фото рукостискання... Виходить, що саме стільки і тривають ці зустрічі. Тобто Зеленський зайнявся фотополюванням - колекціонуванням своїх фото з лідерами провідних країн світу. Яка ж така гостра була потреба у зустрічах з лідерами Італії, Німеччини Франції та Великобританії коли він з ними вже зустрічався 8-10 днів тому. Правда попереду ще важливі зустрічі з лідерами Японії та США, цікаво які тут будуть формати (невже 3-5 хвилин, місце зустрічі - біля туалету, головне щоб було фото). Будем посмотреть...
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21.05.2023 08:22 Відповісти
як раз цим мавпам продавати українське зерно , які з першого дня бажали перемоги кацапам , а нас їх територією та неонацистами !
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21.05.2023 08:31 Відповісти
вУкраїні немає державного зерна держпідприємства давно животіють .а якщо є то дуже в мізерних кількостях .елітного.яке і в нас має попит.а зернова угода - це веревські і іже з ними.які якийсь мізер платять в бюджет і отримують відшкодування ПДВ .а плюс на утримання зелених слуг .які їм і роблять коридори. якось так
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21.05.2023 10:02 Відповісти
прочитайте уважно ! де я писав про державне зерно ? я маю пряме відношення до цього зерна бо я його вирощую і не хочу щоб його їли люди які бажають смерті українським воїнам . а те що отримує зе-влада з цього зерна хай займаються прокурори і журналісти їм допомагають .
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21.05.2023 11:00 Відповісти
Це добре.
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21.05.2023 08:51 Відповісти
Зачем встречаться на полях если есть бкабинеты ?
Он бы ещё обсудил с ним проблемы пингвинов в Чили , разве детей везут в эту страну или они нуждаются в украинском зерне?
С
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21.05.2023 09:02 Відповісти
Тепер Зе влада буде барижити і з Індонезією, українським фермерам собівартість, Зе владі прибуток від світової ціни на зерно. А шо, їх так вчили в Трускавці
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21.05.2023 11:51 Відповісти
 
 