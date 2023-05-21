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Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по позиціях ворога

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,авіація

Авіація Сил оборони за добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських загарбників.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, Інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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21.05.2023 09:58 Відповісти
 
 